Минобороны РФ завершило комплексное испытание «Тайфунов»
Третий Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ завершил комплексное испытание защищенных автомобилей семейства «Тайфун», сообщает пресс-служба военного ведомства.
Такие испытания позволят специалистам понять, каким будет военный автомобиль будущего.
Согласно информации, опытной эксплуатации были подвергнуты 60 защищенных автомобилей, половина из которых – «Тайфун-К», вторая половина – «Тайфун-У».
Большое количество бронеавтомобилей позволило исключить субъективные оценки, провести комплексную оценку надежностей автомобилей, а также увеличить точность полученных показателей.
Проанализировав итоговые показатели, военные специалисты разработали предложения для заводов-производителей, касающиеся повышения надежности и защищенности испытанной техники.
Помимо этого, было утверждено около 20 инструкций для военнослужащих автомобильных служб, которые помогут увеличить сроки эксплуатации машин и уменьшить затраты на их ремонт.
Отмечается, что подобные испытания российской военной техники проводятся регулярно, поскольку являются неотъемлемой частью ее модернизации.
Ранее Военное обозрение подробно рассказывало об испытаниях предсерийных образцов автомобиля «Тайфун» созданных на Уральском автомобильном заводе.
Такие испытания позволят специалистам понять, каким будет военный автомобиль будущего.
Согласно информации, опытной эксплуатации были подвергнуты 60 защищенных автомобилей, половина из которых – «Тайфун-К», вторая половина – «Тайфун-У».
Большое количество бронеавтомобилей позволило исключить субъективные оценки, провести комплексную оценку надежностей автомобилей, а также увеличить точность полученных показателей.
Проанализировав итоговые показатели, военные специалисты разработали предложения для заводов-производителей, касающиеся повышения надежности и защищенности испытанной техники.
Помимо этого, было утверждено около 20 инструкций для военнослужащих автомобильных служб, которые помогут увеличить сроки эксплуатации машин и уменьшить затраты на их ремонт.
Отмечается, что подобные испытания российской военной техники проводятся регулярно, поскольку являются неотъемлемой частью ее модернизации.
Ранее Военное обозрение подробно рассказывало об испытаниях предсерийных образцов автомобиля «Тайфун» созданных на Уральском автомобильном заводе.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter