Госдума рассмотрит законопроект об охране школ Росгвардией

В российскую Госдуму внесен законопроект, согласно которому охрану образовательных учреждений и организаций должны взять на себя сотрудники Росгвардии вместо охранников ЧОПов и других охранных структур, сообщает RT.Законопроект разработан членом комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым и вынесен на рассмотрение экспертного совета партии "Единая Россия". Сам разработчик документа пояснил, что для того, чтобы сотрудники Росгвардии приняли на себя функции по охране образовательных учреждений, необходимо внести поправки в федеральный закон "О войсках национальной гвардии России". После принятия закона Росгвардия сможет приступить к охране образовательных организаций, что позволит избежать участившихся нападений в заведениях образования. По мнению Вострецова, системы безопасности оказались не готовы к нескольким трагическим инцидентам, произошедшим в этом году, а тяжелые последствия повлекли широкий политический и общественный резонанс.Депутат подчеркнул. что учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности в таких учреждениях не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество.Предложение об усилении охраны образовательных учреждений сотрудниками Росгвардии прозвучало после трагедии в Керчи, когда студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже, повлекшую гибель 21 человека и ранения еще 50.Кстати, идею заменить сотрудников ЧОП и вахтеров в школах на сотрудников Росгвардии еще в марте этого года выдвигал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов после инцидента с пневматическим пистолетом в Курганской школе. Видимо нужно было что-то повесомей "пневматики", чтобы проблемой занялись "в верхах".