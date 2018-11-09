Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. А неонацисты маршируют с факелами

Сегодня, 9 ноября, в мире отмечается (если такое слово здесь вообще применимо) Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.Сегодня – отмечается, а завтра не отмечается... Это к тому, что о проблеме официальные лица с трибун могут поговорить несколько часов «в честь» памятной даты – событий ноября 1938 года в нацистской Германии, Австрии и Судетах, известных как «хрустальная ночь». Поговорят, а на следующие сутки «благополучно» забудут, не обращая никакого внимания на то, что фашизм давно поднял голову в целом ряде государств с так называемой победившей демократией.Особенно кощунственной ситуация выглядит в тот момент, когда официальные лица в дорогих костюмах обсуждают проблематику рождения нацистской идеологии в первой половине XX века, а в это время под их окнами маршируют последователи той самой идеологии. Идут в ногу, устраивают факельные шествия, жгут книги, выкрикивают откровенно фашистские лозунги. На это упомянутые выше лица внимания стараются не обращать. Ведь если обратить, то нужно же принимать какие-то меры – как минимум отдавать приказы на усмирение радикалов и на запрещение их деятельности в своих странах. А это может «нарушить свободу слова»... Это могут воспринять как «попрание европейских ценностей».В этой связи вполне можно констатировать, что Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма к настоящему моменту превратился в фикцию. Ведь можно сколько угодно говорить о необходимости противодействия радикальным проявлениям, но всё это так и будет оставаться говорильней по одной простой причине. В мире обнаруживают себя те, кто сегодня на государственном уровне не готов осуждать фашизм.Как пример: США, Канада и Украина, которые в Организации Объединённых Наций отклоняют резолюции по осуждению проявлений нацизма. Какую аргументацию при этом делегации этих стран озвучивают? Аргументация, на самом деле, потрясающая. Они говорят, что резолюцию по осуждению нацизма поддержат только в том случае, если в неё будет включен пункт об осуждении коммунизма. Сложно ожидать чего-либо другого от тех же США и Канады, на территории которых после Второй мировой войны нашли убежище сотни, а то и тысячи, нацистских преступников различных чинов и рангов. Многие из них спокойно дожили в своих поместьях до глубокой старости. Некоторые живы до сих пор.А ведь здесь нужно сказать спасибо международным еврейским организациям, которые отслеживают факты из биографий «подозрительных» переселенцев, выявляя надзирателей лагерей смерти, нацистских палачей. Если бы не такая работа, то многие из тех, кто вешал людей или сжигал их в печах, так и не узнали бы, что такое уголовное преследование.К великому сожалению, многие другие правозащитные организации в мире не обладают теми возможностями, которыми обладают организации Израиля. А потому немало нацистских преступников, например, причастных не к Холокосту, а к массовому истреблению представителей славянских народов, по сей день продолжают вдыхать ароматы фиалок в садах своих имений. А происходит это именно потому, что в мире на деле нет никакой консолидации, которая могла бы выставить непреодолимый заградительный барьер в отношении нацистских приспешников, включая их молодую поросль.В отдельных странах абсолютной нормой стало не осуждение фашизма, расизма и антисемитизма, а героизация этих ультрарадикальных течений. По улицам латвийских городов шагают ветераны подразделений СС. Киевский Крещатик смирился с нечистью в кованых ботинках с портретами Бандеры и Шухевича в руках. Именами этих же нацистских преступников и приспособленцев теперь называют улицы украинских городов, предварительно срывая таблички, ранее размещённые в честь тех, кто отдал свою жизнь в имя защиты Европы и мира от коричневой чумы.Почему мир глух?Да потому что для отдельных власть имущих заигрывание с радикалами является выгодным делом. На той же Украине представителям олигархии с некоторых пор стало модно иметь собственную «армию» с бритыми головами и балаклавами, закрывающими физиономии. Эти националистические банды используют не только для того, чтобы, простите за жаргон, отжать бизнес у соседа, но и для того, чтобы вершить новую политическую действительность. Именно на штыках националистов и установилась современная майданная власть в Киеве. Мракобесие с запрещением языка, подавление национальных меньшинств, расправы только за то, что человек не готов падать на колени перед личинами гитлеровских прихлебателей, - это современная «норма» соседнего государства.Но международному сообществу в целом на это наплевать. Часто русофобия доходит до таких границ, когда отдельные западные политики снова готовы сделать ставку на фашистов и наци, лишь бы нанести удар по России. При этом все изрядно подзабыли, чем это в своё время закончилось.Пи этом всё же хочется рассчитывать на то, что Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма не останется бумажным явлением, а позволит объединить усилия всех тех стран и народов, которые не готовы мириться с оправданием этой разрушительной заразы.