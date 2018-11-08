Эксперт рассказал о событиях, способных привести к ядерной войне
Потенциальная ядерная война между РФ и США может начаться с применения обычного оружия, приводит РИА Новости мнение эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова.
По словам эксперта, непосредственным признаком того, что США будут готовы к удару, станет отзыв посла и сотрудников дипмиссии. Проявятся и другие признаки подготовки к военным действиям, например, развертывание войск у российских границ под видом маневров, создание ударных групп ВМС в районах, откуда можно нанести удары по территории РФ.
Это даст достаточный запас времени для принятия упреждающих мер, в том числе нанесения превентивного удара обычным оружием по районам базирования противника.
По мнению Сивкова, моменту перехода к применению ЯО будет предшествовать достаточно длительный период ведения боевых действий обычным оружием – от нескольких дней до месяца и более. Такой вариант маловероятен, но он возможен.
Для превентивного неядерного удара Россия может использовать ракеты «Калибр» и Х-101, а также комплекс «Кинжал». Их применение не означает переход к ядерному оружию и вместе с тем может значительно ослабить или даже предотвратить угрозу запуска противником ракет с минимальным подлетным временем.
Эксперт также предлагает в связи с выходом США из ДРСМД разработать и принять на вооружение баллистическую ракету средней дальности с ядерной боеголовкой. Это, по его мнению, необходимо для расширения потенциала ядерного сдерживания. Советские наработки помогут справиться с такой задачей в короткие сроки и с минимальными затратами, добавляет он.
Напомним, недавно Дональд Трамп объявил о выходе США из ДРСМД в связи с тем, Россия постоянно нарушает положения этого документа. Москва в свою очередь также неоднократно заявляла о наличии у нее серьезных претензий к американской стороне по поводу выполнения взятых на себя обязательств в рамках указанного договора. В частности, РФ указывает на то, что США размещают в Румынии и Польше комплексы ПРО, способные запускать крылатые ракеты «Томагавк».
По словам эксперта, непосредственным признаком того, что США будут готовы к удару, станет отзыв посла и сотрудников дипмиссии. Проявятся и другие признаки подготовки к военным действиям, например, развертывание войск у российских границ под видом маневров, создание ударных групп ВМС в районах, откуда можно нанести удары по территории РФ.
Это даст достаточный запас времени для принятия упреждающих мер, в том числе нанесения превентивного удара обычным оружием по районам базирования противника.
По мнению Сивкова, моменту перехода к применению ЯО будет предшествовать достаточно длительный период ведения боевых действий обычным оружием – от нескольких дней до месяца и более. Такой вариант маловероятен, но он возможен.
Для превентивного неядерного удара Россия может использовать ракеты «Калибр» и Х-101, а также комплекс «Кинжал». Их применение не означает переход к ядерному оружию и вместе с тем может значительно ослабить или даже предотвратить угрозу запуска противником ракет с минимальным подлетным временем.
Эксперт также предлагает в связи с выходом США из ДРСМД разработать и принять на вооружение баллистическую ракету средней дальности с ядерной боеголовкой. Это, по его мнению, необходимо для расширения потенциала ядерного сдерживания. Советские наработки помогут справиться с такой задачей в короткие сроки и с минимальными затратами, добавляет он.
Напомним, недавно Дональд Трамп объявил о выходе США из ДРСМД в связи с тем, Россия постоянно нарушает положения этого документа. Москва в свою очередь также неоднократно заявляла о наличии у нее серьезных претензий к американской стороне по поводу выполнения взятых на себя обязательств в рамках указанного договора. В частности, РФ указывает на то, что США размещают в Румынии и Польше комплексы ПРО, способные запускать крылатые ракеты «Томагавк».
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