8 ноября - день памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России отмечается 8 ноября. Памятная дата появилась в календаре в связи с приказом министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева № 1101 от 26 октября 2011 года (в 2017 году появился новый приказ № 135 от 17.03. 2017, устанавливающий текущую дату Днем памяти)Служба в органах внутренних дел — это напряженная, порой опасная, но важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, умения логически мыслить и сопереживать, потому что цена этой работы — человеческая жизнь. Служба в МВД требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям. В истории советской и российской милиции, а впоследствии и полиции, насчитывается бесчисленное количество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и благородства личного состава МВД.Не секрет, что служба в органах внутренних дел считается одной из самых опасных. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии подвергают свою жизнь огромному риску. И иногда так случается, что не обходится без боевых потерь.В МВД не забывают о погибших коллегах, всемерно заботятся об их родных и близких — оказывают помощь родным погибших в части денежных выплат, оказания помощи с жильем, организации учебы и отдыха для детей погибших сотрудников.Традиционно в этот день во всех субъектах РФ проходят приемы членов семей погибших сотрудников правопорядка."Военное обозрение" присоединяется к сотрудникам правоохранительных органов и склоняет головы перед памятью погибших.