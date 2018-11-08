Минску посоветовали брать пример с Грузии либо Украины
Евросоюз и НАТО заинтересованы в том, чтобы в перспективе включить «обновленную демократическую Беларусь» в свои ряды, где она бы смогла играть очень интересную роль, приводит ИноТВ слова бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена.
По словам Расмуссена, несомненно, Путин оказывает давление на Минск, подталкивает белорусские власти к размещению в стране военных баз, чтобы обеспечить там российское присутствие на постоянной основе.
Попытки российского президента интегрировать Беларусь в Россию безусловно представляют угрозу для европейских стран, заявил он.
При этом у белорусов имеется шанс определить свое будущее, хотя их страна пока и не имеет демократического строя. Он призвал жителей республики ориентироваться на опыт Грузии и Украины, которые встали на путь демократических реформ.
Вполне возможно, растущие оппозиционные силы смогут оказать противодействие властям в Минске. И это единственный способ, чтобы двигаться вперед, сказал Расмуссен.
Он также считает, что Беларусь в силу своего географического положения могла бы сыграть в будущем очень интересную роль – она ведь находится между Европой и Россией.
Однако возможным это станет лишь при условии начала демократических реформ, направленных на формировании в стране свободного и демократического общества.
Также Расмуссен подчеркнул, что Евросоюз и Североатлантический альянс заинтересованы в перспективе включить «обновленную» Беларусь в свои ряды.
По словам Расмуссена, несомненно, Путин оказывает давление на Минск, подталкивает белорусские власти к размещению в стране военных баз, чтобы обеспечить там российское присутствие на постоянной основе.
Попытки российского президента интегрировать Беларусь в Россию безусловно представляют угрозу для европейских стран, заявил он.
При этом у белорусов имеется шанс определить свое будущее, хотя их страна пока и не имеет демократического строя. Он призвал жителей республики ориентироваться на опыт Грузии и Украины, которые встали на путь демократических реформ.
Вполне возможно, растущие оппозиционные силы смогут оказать противодействие властям в Минске. И это единственный способ, чтобы двигаться вперед, сказал Расмуссен.
Он также считает, что Беларусь в силу своего географического положения могла бы сыграть в будущем очень интересную роль – она ведь находится между Европой и Россией.
Однако возможным это станет лишь при условии начала демократических реформ, направленных на формировании в стране свободного и демократического общества.
Также Расмуссен подчеркнул, что Евросоюз и Североатлантический альянс заинтересованы в перспективе включить «обновленную» Беларусь в свои ряды.
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