Череда пожаров на кораблях ВМС Канады во время учений

Министерство национальной обороны Канады опубликовало релиз, в котором говорится о серии инцидентов технического характера, произошедших на боевых кораблях военно-морских сил этой страны. Так, 26 октября вспыхнул пожар в машинном отделении фрегата «Галифакс» (HMCS Halifax). В момент инцидента канадский боевой корабль принимал участие в крупнейших с 1991 года натовских маневрах у берегов Норвегии (Trident Juncture 2018).На несколько часов корабль был вынужден приостановить своё участие в учениях. В итоге пожар был локализован и потушен, после чего (HMCS Halifax) смог вернуться к выполнению поставленных перед его командой задач.В Минобороны Канады заявили, что никто из моряков «Галифакса» во время пожара, к счастью, не пострадал.Через три дня (29 октября) другой фрегат канадских ВМС – «Торонто» (HMCS Toronto) оказался без электроснабжения. В этот момент корабль находился неподалёку от берегов Британии. Выяснилось, что проблема в одной из электроустановок. Усилиями команды подача электричества на фрегате была восстановлена.После того, как HMCS Toronto был доставлен в порт Белфаста (Северная Ирландия) не его борту произошёл очередной инцидент. Та самая – аварийная – энергоустановка, на которой осуществлялись ремонтные работы, загорелась. Это привело к отключению работы двигателей и задымлению на корабле. Понадобилось несколько часов, чтобы пожар потушить. 1 ноября, не отходя далеко от побережья Британии, он осуществил несколько ракетных пусков.И это ещё не всё.5 ноября на корабле ВМС Канады «Эдмонтон» (HMCS Edmonton) произошла частичная остановка работы силовых установок. Корабль потерял ход, находясь в этот момент в районе тихоокеанского побережья Центральной Америки. Там он, как заявлено, выполнял миссию по предотвращению наркотрафика. Ситуация свелась к внеплановому ремонту. На данный момент заявлено, что работа двигателей восстановлена, и вскоре «Эдмонтон» вернётся к выполнению своей «антинаркотической» миссии.В командовании ВМС Канады заявили, что по всем этим инцидентам ведутся проверки. А в СМИ страны кленового листа уже задаются вопросом о том, какова реальная боеспособность канадского флота, если его корабли даже во время учений могут стать лёгкой добычей при проявлении технических проблем.