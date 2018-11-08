Череда пожаров на кораблях ВМС Канады во время учений
Министерство национальной обороны Канады опубликовало релиз, в котором говорится о серии инцидентов технического характера, произошедших на боевых кораблях военно-морских сил этой страны. Так, 26 октября вспыхнул пожар в машинном отделении фрегата «Галифакс» (HMCS Halifax). В момент инцидента канадский боевой корабль принимал участие в крупнейших с 1991 года натовских маневрах у берегов Норвегии (Trident Juncture 2018).
На несколько часов корабль был вынужден приостановить своё участие в учениях. В итоге пожар был локализован и потушен, после чего (HMCS Halifax) смог вернуться к выполнению поставленных перед его командой задач.
В Минобороны Канады заявили, что никто из моряков «Галифакса» во время пожара, к счастью, не пострадал.
Через три дня (29 октября) другой фрегат канадских ВМС – «Торонто» (HMCS Toronto) оказался без электроснабжения. В этот момент корабль находился неподалёку от берегов Британии. Выяснилось, что проблема в одной из электроустановок. Усилиями команды подача электричества на фрегате была восстановлена.
После того, как HMCS Toronto был доставлен в порт Белфаста (Северная Ирландия) не его борту произошёл очередной инцидент. Та самая – аварийная – энергоустановка, на которой осуществлялись ремонтные работы, загорелась. Это привело к отключению работы двигателей и задымлению на корабле. Понадобилось несколько часов, чтобы пожар потушить. 1 ноября, не отходя далеко от побережья Британии, он осуществил несколько ракетных пусков.
И это ещё не всё.
5 ноября на корабле ВМС Канады «Эдмонтон» (HMCS Edmonton) произошла частичная остановка работы силовых установок. Корабль потерял ход, находясь в этот момент в районе тихоокеанского побережья Центральной Америки. Там он, как заявлено, выполнял миссию по предотвращению наркотрафика. Ситуация свелась к внеплановому ремонту. На данный момент заявлено, что работа двигателей восстановлена, и вскоре «Эдмонтон» вернётся к выполнению своей «антинаркотической» миссии.
В командовании ВМС Канады заявили, что по всем этим инцидентам ведутся проверки. А в СМИ страны кленового листа уже задаются вопросом о том, какова реальная боеспособность канадского флота, если его корабли даже во время учений могут стать лёгкой добычей при проявлении технических проблем.
На несколько часов корабль был вынужден приостановить своё участие в учениях. В итоге пожар был локализован и потушен, после чего (HMCS Halifax) смог вернуться к выполнению поставленных перед его командой задач.
В Минобороны Канады заявили, что никто из моряков «Галифакса» во время пожара, к счастью, не пострадал.
Через три дня (29 октября) другой фрегат канадских ВМС – «Торонто» (HMCS Toronto) оказался без электроснабжения. В этот момент корабль находился неподалёку от берегов Британии. Выяснилось, что проблема в одной из электроустановок. Усилиями команды подача электричества на фрегате была восстановлена.
После того, как HMCS Toronto был доставлен в порт Белфаста (Северная Ирландия) не его борту произошёл очередной инцидент. Та самая – аварийная – энергоустановка, на которой осуществлялись ремонтные работы, загорелась. Это привело к отключению работы двигателей и задымлению на корабле. Понадобилось несколько часов, чтобы пожар потушить. 1 ноября, не отходя далеко от побережья Британии, он осуществил несколько ракетных пусков.
И это ещё не всё.
5 ноября на корабле ВМС Канады «Эдмонтон» (HMCS Edmonton) произошла частичная остановка работы силовых установок. Корабль потерял ход, находясь в этот момент в районе тихоокеанского побережья Центральной Америки. Там он, как заявлено, выполнял миссию по предотвращению наркотрафика. Ситуация свелась к внеплановому ремонту. На данный момент заявлено, что работа двигателей восстановлена, и вскоре «Эдмонтон» вернётся к выполнению своей «антинаркотической» миссии.
В командовании ВМС Канады заявили, что по всем этим инцидентам ведутся проверки. А в СМИ страны кленового листа уже задаются вопросом о том, какова реальная боеспособность канадского флота, если его корабли даже во время учений могут стать лёгкой добычей при проявлении технических проблем.
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