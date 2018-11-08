Норвегия потеряла фрегат ВМС "Хельге Ингстад" из-за столкновения с танкером

У западного побережья Норвегии произошло столкновение фрегата норвежских Военно-морских сил "Хельге Ингстад" и танкера "Сола ТС". Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK.Как сообщили в NRK, инцидент произошел рано утром в четверг в районе расположенной на островах коммуне Эйгардене. В результате столкновения фрегат ВМС "Хельге Ингстад" потерял управление, стал заполнятся водой и начал дрейфовать в сторону берега. На борту фрегата находилось 137 человек экипажа, 127 их которых в результате спасательной операции были с корабля эвакуированы и доставлены на берег. Десять человек, оставшихся на борту фрегата, по словам представителя спасательного центра Эрика Ваале, "пытаются удержать контроль над кораблем". Танкер в результате столкновения не пострадал, на его борту находятся 23 человека, которым ничего не угрожает.По сообщению спасательных служб в ходе инцидента пострадали 7 человек с фрегата, погибших нет.Причина столкновения не называется, но ранее сообщалось, что на Северную Атлантику надвигается сильный шторм, который уже заставил покинуть район крупномасштабных учений НАТО Trident Juncture 2018 авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", не дожидаясь окончания учений.