Норвегия потеряла фрегат ВМС "Хельге Ингстад" из-за столкновения с танкером
У западного побережья Норвегии произошло столкновение фрегата норвежских Военно-морских сил "Хельге Ингстад" и танкера "Сола ТС". Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK.
Как сообщили в NRK, инцидент произошел рано утром в четверг в районе расположенной на островах коммуне Эйгардене. В результате столкновения фрегат ВМС "Хельге Ингстад" потерял управление, стал заполнятся водой и начал дрейфовать в сторону берега. На борту фрегата находилось 137 человек экипажа, 127 их которых в результате спасательной операции были с корабля эвакуированы и доставлены на берег. Десять человек, оставшихся на борту фрегата, по словам представителя спасательного центра Эрика Ваале, "пытаются удержать контроль над кораблем". Танкер в результате столкновения не пострадал, на его борту находятся 23 человека, которым ничего не угрожает.
По сообщению спасательных служб в ходе инцидента пострадали 7 человек с фрегата, погибших нет.
Причина столкновения не называется, но ранее сообщалось, что на Северную Атлантику надвигается сильный шторм, который уже заставил покинуть район крупномасштабных учений НАТО Trident Juncture 2018 авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", не дожидаясь окончания учений.
Как сообщили в NRK, инцидент произошел рано утром в четверг в районе расположенной на островах коммуне Эйгардене. В результате столкновения фрегат ВМС "Хельге Ингстад" потерял управление, стал заполнятся водой и начал дрейфовать в сторону берега. На борту фрегата находилось 137 человек экипажа, 127 их которых в результате спасательной операции были с корабля эвакуированы и доставлены на берег. Десять человек, оставшихся на борту фрегата, по словам представителя спасательного центра Эрика Ваале, "пытаются удержать контроль над кораблем". Танкер в результате столкновения не пострадал, на его борту находятся 23 человека, которым ничего не угрожает.
По сообщению спасательных служб в ходе инцидента пострадали 7 человек с фрегата, погибших нет.
Причина столкновения не называется, но ранее сообщалось, что на Северную Атлантику надвигается сильный шторм, который уже заставил покинуть район крупномасштабных учений НАТО Trident Juncture 2018 авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", не дожидаясь окончания учений.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/NavyLookout
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