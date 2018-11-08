Корабли проекта 22160 получат ударные вертолёты
На сторожевых кораблях проекта 22160 разместят ударные вертолеты Ка-52К «Катран», надводные и подводные беспилотники, сообщают Известия.
Два корабля указанного проекта – «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» – в настоящее время проходят госиспытания в Новороссийске. Здесь же принято решение об оснащении их вертолетами Ка-52К «Катран».
Сообщается, что вертолеты будут работать в тесной связке с надводными и подводными беспилотными комплексами, базирующихся на кораблях.
Ка-52К изначально разрабатывались для вертолетоносцев типа «Митраль», имеют склад складной винт и консоли крыла для крепления противокорабельных ракет Х-31/35. Машина также вооружена 30-мм пушкой, блоками неуправляемых ракет, авиабомбами, управляемыми противотанковыми ракетами «Атака» или «Вихрь-1», комплексом РЭБ.
На борту кораблей проекта 22160 также будут размещаться беспилотные катера и подводные аппараты, предназначенные для проведения разведки и наблюдения.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, огневой мощи «Катранов» будет достаточно не только для борьбы с пиратами и диверсантами, но для проведения более серьезных операций. При необходимости их ракетное вооружение может пустить на дно крупный корабль.
По данным газеты, Минобороны РФ намерено заказать не менее 12 сторожевиков проекта 22160. Что касается проходящих испытания кораблей «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев», то они должны быть переданы Черноморскому флоту до конца текущего года.
Два корабля указанного проекта – «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев» – в настоящее время проходят госиспытания в Новороссийске. Здесь же принято решение об оснащении их вертолетами Ка-52К «Катран».
Сообщается, что вертолеты будут работать в тесной связке с надводными и подводными беспилотными комплексами, базирующихся на кораблях.
Ка-52К изначально разрабатывались для вертолетоносцев типа «Митраль», имеют склад складной винт и консоли крыла для крепления противокорабельных ракет Х-31/35. Машина также вооружена 30-мм пушкой, блоками неуправляемых ракет, авиабомбами, управляемыми противотанковыми ракетами «Атака» или «Вихрь-1», комплексом РЭБ.
На борту кораблей проекта 22160 также будут размещаться беспилотные катера и подводные аппараты, предназначенные для проведения разведки и наблюдения.
По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, огневой мощи «Катранов» будет достаточно не только для борьбы с пиратами и диверсантами, но для проведения более серьезных операций. При необходимости их ракетное вооружение может пустить на дно крупный корабль.
По данным газеты, Минобороны РФ намерено заказать не менее 12 сторожевиков проекта 22160. Что касается проходящих испытания кораблей «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев», то они должны быть переданы Черноморскому флоту до конца текущего года.
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