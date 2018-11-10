Российский газ пойдёт поперёк Балтики

В воскресенье, когда Россия праздновала День народного единства, в Эстонии варили трубу. Здесь на полуострове Пакри (город Палдиски) ещё в пятницу рабочие сварили первый шов газопровода Balticconnector, который через Балтийское море должен соединить газовые сети Эстонии с Финляндией.Договор о строительстве этой магистрали Финляндия с Эстонией и Евросоюзом подписала ещё два года назад. ЕС тогда обязался профинансировать 75% стоимости проекта, оцененного в 250 миллионов евро. Ответственность за реализацию проекта возложили на госпредприятия Elering в Эстонии и Baltic Connector OY в Финляндии.Между двумя странами проложат две газовых нитки с трубой в 504 мм (для сравнения: на «Северный поток-2» берут трубу в 1400 мм). Общая длина газопровода составит 150 километров. Из них 80 километров пройдут по дну Финского залива, 22 – по суше в Финляндии и 47 – в Эстонии. По обе стороны залива построят компрессорные станции. Весь этот проект должен быть реализован к 2020 году.Финны начали стройку пораньше. Торжественная церемония по этому случаю прошла 8 июня в городе Инкоо. В ней приняли участие вице-президент Еврокомиссии по вопросам занятости, экономического роста, инвестиций и конкурентоспособности Ю.Катайнен, министр окружающей среды, экологии и жилищного хозяйства Финляндии К.Тийликайнен и министр экономики и инфраструктуры Эстонии К.Симсон.Скромное представительство сторон показывало некую второстепенность действа в Инкоо на фоне глобальных европейских проблем. Меж тем, в прибалтийских столицах не уставали повторять, что Balticconnector очень важный проект. Он спасёт Финляндию от российской газовой монополии.Для этого к проекту подключили Латвию с её Инчукалинским подземным газовым хранилищем. Получился такой тройничок, глубокий смысл которого заключался в доступе Финляндии к хранилищу в Латвии, где финская компания могла бы в летний период накапливать себе запасы газа.Зачем это нужно Хельсинки, никто не пояснил. У финских газовиков проблем с российскими поставками не было и нет. Больше того, Финляндия в силу особенностей логистики получает российский газ по ценам ниже, чем Прибалтика. Скорее, газопровод ей нужен для того, чтобы перепродавать российский газ южным соседям по заливу.Тем временем в Эстонии увлеклись риторикой «единого газового рынка» и даже увидели продолжение проекта в строительстве своего терминала для приёма сжиженного природного газа. Эстонская компания Alexela Group начала проектировать его под американский газ ещё десять лет назад.По самым оптимистичным прогнозам терминал СПГ может появиться на Пакри не ранее 2024 года. До тех пор, считает председатель правления компании Alexela Group Хейти Хяэель, освободиться от зависимости российского газа Эстония не сможет. Хяэель называет проект Balticconnector «бессмысленной затеей». Так как по трубе новой магистрали будет перегоняться всё тот же газ «Газпрома».Меж тем мысли прибалтийских политиков ушли дальше. Теперь они грезят о едином газовом рынке, о соединении строящегося газопровода с континентальными газовыми магистралями Евросоюза. Злые языки шутят, что так Прибалтика может получить газ из «Северных потоков».Уже упомянутый министр Кадри Симсон на церемонии в Палдиски эстонскую корысть выразил так: «Единый газовый рынок даст нам уверенность в том, что в будущем не возникнет ситуация, когда поставщик продает газ некоторым странам по более выгодной цене, а другим, как, к сожалению, раньше было с Эстонией и другими странам Балтии, по значительно завышенной».Благие планы пока осложняет один простой факт. Литву для участия в проекте не пригласили. Единый газовый рынок, о котором говорит министр Симсон, создают операторы газовых сетей Латвии, Эстонии и Финляндии – Baltic Grid, Elering и Gasum. Они подписали договор о намерении «ввести общие правила импорта, транзита и тарификации газа и к 2022 году создать единую газовую зону».Отсутствие в договоре Литвы объясняют по-разному. Отдельные конспирологи ударились в рассуждения об общей истории, культурной и ментальной схожести народов Финляндии, Латвии и Эстонии. Литва в эту компанию никак не попадает, потому что она – страна больше восточно-европейская, чем балтийская. Исторически литовцы, мол, связаны с поляками, белорусами, другими славянскими народами. Это обстоятельство может быть решающим в нынешнем Евросоюзе, понемногу расползающемся в «национальные квартиры».Серьёзные эксперты вспоминают историю с литовским терминалом по сжижению природного газа Independence. Латвийский и литовский министры неформально договорились выбить вместе из Брюсселя деньги на региональные проекты. В литовскую Клайпеду решили построить энергомост из Швеции, а в Риге – терминал СПГ.При поддержке Латвии Литва получила европейские деньги и проложила из Швеции электрокабель Nord Balt. А вот лоббировать терминал СПГ в Риге Вильнюс не стал. Вместо этого литовцы за свои деньги в ту же Клайпеду пригнали плавучий терминал СПГ, амбициозно названный Independence («Независимость»).Об этом в своих мемуарах написал бывший глава литовского МИДа Антанас Валенис. В Литве ожидали, что Еврокомиссия признает СПГ-терминал в Клайпеде региональным энергопроектом и для обеспечения «энергетической независимости Прибалтики» выделит деньги, компенсирующие строительство Independence.Кроме того, в Вильнюсе рассчитывали из своего терминала продавать газ Латвии и Эстонии. Но соседи у «нарушителя конвенции» газ покупать наотрез отказались. Публично своё решение они объяснили дороговизной литовского СПГ, а лично – дали понять литовцам, что это реакция на несоблюдение ими «неформальной договорённости».В литовском минэнерго свою «ошибку» поняли и стали на все лады славить газопровод Balticconnector. Так они «проявляли заботу о газовом рынке Финляндии, изолированном от европейского и сильно зависящего от единственного поставщика газа — российского «Газпрома». В Вильнюсе стали прямо говорить, что без нитки через Литву «новая газовая зона» не получит выход на европейские магистрали, но не были услышаны.Тогда Литва развернулась на Запад. Нынешней весной она подписала с Польшей договор о соединении своих газовых сетей единым газопроводом GIPL. Его собираются строить следующим летом, а вводить в эксплуатацию в декабре 2021 года. Для этого нужно проложить магистраль в 500 километров, способную пропускать газ в обоих направлениях.Сам этот факт говорит о том, что страны хотят с пользой для себя оживить полупустые терминалы СПГ в литовской Клайпеде и польском Свиноуйсьце. Еврокомиссия на проект смотрит по-другому. По замыслу Брюсселя газопровод GIPL даст дорогу газу из Европы в Прибалтику. Здесь должен появиться общий газовый регион BEMIP-2.Как это получится на самом деле, пока трудно сказать. Еврокомиссия выделила на проект GIPL 266 миллионов евро из общей сметы в 558 миллионов. Остальные деньги соберут со всей Прибалтики. К финансированию строительства GIPL Брюссель привлек газотранспортные компании Латвии и Эстонии – Conexus Baltic Grid и Elering.GIPL начнут строить ещё не скоро, но уже сегодня в Риге и Таллинне ворчат. Ведь им придётся тратиться на магистраль соседних стран, а взамен есть риск получить дорогущий газ с литовского и польского терминалов СПГ. Эстонцев это беспокоит. Они ищут в «газовом регионе» место себе. Точнее, своему терминалу в порту Палдиски.Все эти инфраструктурные коллизии упираются в один непреложный факт. Как ни крути, в обозримом будущем газовые трубы в Прибалтике может наполнить углеводородами только «Газпром». Об этом инициаторы строительства новых магистралей стараются не говорить вслух, называя в СМИ газ для Balticconnector «скандинавским».Люди всё-таки помнят, что деньги под проекты газопроводов прибалтийские политики выпросили, пугая Брюссель своей зависимостью от российского газа. Правда, теперь получается, что газ этот потечёт в европейские страны не только вдоль Балтийского моря, но уже и поперёк него.