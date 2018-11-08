Россия и Китай займутся совместной разработкой ракетных двигателей

Россия и Китай займутся совместной разработкой перспективных ракетных двигателей на водороде и метане. Соответствующий протокол подписан между Российским двигателестроительным холдингом НПО "Энергомаш" и Китайской космической корпорацией науки и техники, сообщается на сайте Роскосмоса.Подписание протокола состоялось в рамках международного авиационно-космического салона Air Show China 2018. Со стороны России протокол подписал генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, со стороны КНР - президент Шестой академии китайской космической корпорации науки и техники Лю Чжижан. Как пояснили в Роскосмосе, Россия и Китай планируют осуществлять сотрудничество в области разработки жидкостных ракетных двигателей на компонентах топлива кислород-керосин, кислород-водород и кислород-метан.Ранее Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали несколько протоколов, предусматривающих ряд совместных проектов в освоении космоса, в частности, совместного исследования Луны и дальнего космоса, мониторингу Земли и спутниковой навигации, а также некоторых других. Подписание состоялось на 19-м заседании подкомиссии по сотрудничеству в области космоса Российско-Китайской комиссии, проходившем 28 сентября в Пекине.