Российские вертолёты доработаны с учётом сирийского опыта
Предприятия российского ОПК по итогам сирийской кампании провели большую работу по улучшению характеристик боевых вертолетов, передает РИА Новости сообщение гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, находящегося на международном авиасалоне Airshow China-2018 в Чжухае.
По словам Богинского, исполнение некоторых заказов будет перенесено с этого года на первый квартал 2019 года. Это касается как внутренних контрактов (с Минобороны РФ), так и международных.
Перенос связан с необходимостью внедрения доработок под новые требования по результатам боевых действий в Сирии, пояснил он.
Гендиректор сообщил, что оборудование вертолетов дорабатывалось с учетом климатических условий и других факторов. Были обновлены бортовые комплексы обороны, машины получили новые вооружения и локаторы, отслеживающие пуски ракет.
Ранее Богинский рассказал о модернизации вертолета Ми-28Н.
По его словам, в самом начале сирийской кампании были выявлены проблемы с очками ночного видения. Эта задача была решена в кратчайшие сроки, и за последние полтора года никаких замечаний не было.
Кроме того, модернизации подверглись вспомогательно-силовая установка и бортовой комплекс электроники. Над этой проблемой работала большая кооперация предприятий Ростеха. И сейчас «Вертолеты России» уже поставляют российскому военному ведомству вертолеты Ми-28УБ с двойной системой управления и улучшенным комплексом бортовой электроники.
По словам Богинского, исполнение некоторых заказов будет перенесено с этого года на первый квартал 2019 года. Это касается как внутренних контрактов (с Минобороны РФ), так и международных.
Перенос связан с необходимостью внедрения доработок под новые требования по результатам боевых действий в Сирии, пояснил он.
Гендиректор сообщил, что оборудование вертолетов дорабатывалось с учетом климатических условий и других факторов. Были обновлены бортовые комплексы обороны, машины получили новые вооружения и локаторы, отслеживающие пуски ракет.
Ранее Богинский рассказал о модернизации вертолета Ми-28Н.
По его словам, в самом начале сирийской кампании были выявлены проблемы с очками ночного видения. Эта задача была решена в кратчайшие сроки, и за последние полтора года никаких замечаний не было.
Кроме того, модернизации подверглись вспомогательно-силовая установка и бортовой комплекс электроники. Над этой проблемой работала большая кооперация предприятий Ростеха. И сейчас «Вертолеты России» уже поставляют российскому военному ведомству вертолеты Ми-28УБ с двойной системой управления и улучшенным комплексом бортовой электроники.
- Использованы фотографии:
- http://www.airwar.ru/Михаил Мизикаев
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