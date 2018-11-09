Если на Украину вернутся "наши"...
На неделе в эфире программы «60 минут», выходящей на телеканале «Россия-1» в режиме видеомоста прозвучало весьма примечательное заявление бывшего представителя правительства Украины (образца периода президентства Виктора Ющенко). Экс-чиновник, находясь на Украине, во время обсуждения гостями эфира газовых пертурбаций в недоумении заявил: а что вы обсуждаете? - Какими нелепыми путями Киев продолжает покупать российские нефть, уголь и газ? Вот пройдут выборы, и к власти могут снова прийти наши, - добавил «бывший».
Заявление крайне интересное. Оно заставляет задаться сразу несколькими вопросами: во-первых, кто такие эти «наши», во-вторых, есть ли шанс у этих «наших» вернуться к власти?
Учитывая, что заявление сделано чиновником времён Ющенко, получается, что даже те, кто в своё время выступил за «оранжевый майдан», пребывают в шоковом состоянии от происходящего на Украине сегодня. Человек «по ту сторону видеомоста» открыто говорит о том, что не понимает, кем нужно быть, чтобы всерьёз убеждать граждан страны в целесообразно покупки американского угля и сжиженного газа в тот момент, когда американские компании сами загружаются дешёвыми энергоносителями в России? Кем нужно быть, что американский балкер, загрузившийся углем в порту Новороссийска, выставлять в качестве доказательства прогресса в украино-американских отношениях?
Такими же вопросами задаётся и подавляющее большинство украинцев. Но кого в кабинетах власти Украины сегодня это волнует? Пожалуй, никого. Главное – заручиться заокеанской поддержкой.
Но, чисто гипотетически... если допустить, что в будущем годы выборы на Украине нынешняя майданная власть с треском провалит... если допустить, что большинство в Верховной раде окажется более трезвым... и если допустить, что президентское кресло займёт антипод Порошенко, реально заинтересованный в экономическом прогрессе на Украине, в том числе и на основе адекватных контактов с Россией. Опять-таки, всё чисто гипотетически...
Что в этом случае произойдёт?
Первое – останавливается война на Донбассе. Восстанавливается жильё и инфраструктура.
Второе – нациков с чёрно-красными тряпками начинают прятать по зарешёченным помещениям с предварительным освобождением от лишней тяжести в виде оружия и военной техники. Проспекты Шухевича остаются только на картах, которые отправляются в исторические музеи.
Третье – Украина вновь обращает своё внимание на восток на фоне российского радостного решения о всепрощении долгов, ибо братство снова восторжествовало.
Четвёртое – на фоне всепрощения прошлых долгов у России и всего ЕАЭС «новый» Киев просит кредиты на восстановление экономики, включая кредиты на обслуживание ГТС с целью сохранения трафика трубного газа. Положение о братстве не даёт Москве никакого морального права братьям отказать, так как те прилюдно меняют европейские кружевные трусики на добротные семейные трусы как символ единения.
Пятое – американский посол инициирует введение санкций против «новой» Украины за попытку отравления крысиным ядом сбежавшего за рубеж Петра Порошенко.
Шестое – в украинскую армию возвращаются «товарищи», и на Яворовском полигоне единственным напоминанием о пребывания американских инструкторов остаётся рулон туалетной бумаги «Мэйк ин ю-эйсей».
Седьмое – забыв о программе импортозамещения, российские оборонные компании в страстном поцелуе сливаются с оборонными компаниями Украины, не досверлившими стволы под калибры натовского образца.
Восьмое – с ветеранов никто не срывает советские награды, квоты на употребление русского языка отменяются, 9 мая по Крещатику проходят торжественным маршем украинские, белорусские, российские, казахстанские, азербайджанские и другие военнослужащие братских государств.
Но что-то подсказывает, что весь этот «гипотетизм» по большинству пунктов так и останется на бумаге. Слишком уж много времени упущено, чтобы вот так – всё и сразу. Да и есть в этом мире отдельно взятая страна, которая на данный момент застолбила себе позиции на вольных украинских просторах так, что никаких «наших» и даже «полунаших» к власти в ближайшие годы не допустит. По крайней мере, постарается сделать всё, чтобы не допустить.
Единственное, что может стать реальностью – так это робкая демонстрация «новым» Киевом тех семейных трусов, чтобы Москва растаяла и действительно не только «по-братски» списала старые долги, но и выдала новые кредиты под процент, который никогда не получат даже российские граждане. Чего ни сделаешь ради побратимов, если те намекнут, что они теперь «чуть-чуть ближе к России»...
Сюда же можно отнести и ГТС Украины – вполне может быть объявлено, что сохранение транзита газа через Украину – важная задача, так как разве ж можно отказать в возможности что-то «сховать для сэбэ».
На Украину торжественно возвращается посол Зурабов и отмывает стены дипмиссии от зелёнки...
В итоге Украина с миллионами антироссийски настроенных майданной пропагандой лиц, с прежними трудностями для русскоязычных, с временами взрывающейся обстановкой на Донбассе и одновременно с ещё более существенной экономической поддержкой от России на фоне сохранённых Западом антироссийских санкций «за Крым», «за Донбасс», «за Магницкого», «за Скрипаля», «за морских свинок Скрипаля», «за ЛГБТ», «за Кадырова» и «за допинг» превращается во Франкенштейна, у которого одна рука «дружит», другая «не дружит», у которого один глаз смотрит на США, а другого и нет вовсе.
На российских ток-шоу появятся те же Трюханы, Яли и Карасёвы, но теперь доказывающие, что мы получили именно ту Украину, которую могли получить в условиях полумер, которые предпринимались или не предпринимались. А ведь они нам говорили...
В общем, ситуация вполне может развиваться, как в паре после развода, взаимного битья тарелок лиц, но живущей в одной коммуналке. «Бывшие» уже ходят под ручку с другими, но пользуются одной газовой плитой, одним туалетом и, когда примут на грудь, достают фотоальбом и начинают рассматривать порванные в гневе фотографии, на которых они вместе. А когда трезвеют, то снова - битьё тарелок и разговоры на повышенных тонах о дележе жилплощади.
Заявление крайне интересное. Оно заставляет задаться сразу несколькими вопросами: во-первых, кто такие эти «наши», во-вторых, есть ли шанс у этих «наших» вернуться к власти?
Учитывая, что заявление сделано чиновником времён Ющенко, получается, что даже те, кто в своё время выступил за «оранжевый майдан», пребывают в шоковом состоянии от происходящего на Украине сегодня. Человек «по ту сторону видеомоста» открыто говорит о том, что не понимает, кем нужно быть, чтобы всерьёз убеждать граждан страны в целесообразно покупки американского угля и сжиженного газа в тот момент, когда американские компании сами загружаются дешёвыми энергоносителями в России? Кем нужно быть, что американский балкер, загрузившийся углем в порту Новороссийска, выставлять в качестве доказательства прогресса в украино-американских отношениях?
Такими же вопросами задаётся и подавляющее большинство украинцев. Но кого в кабинетах власти Украины сегодня это волнует? Пожалуй, никого. Главное – заручиться заокеанской поддержкой.
Но, чисто гипотетически... если допустить, что в будущем годы выборы на Украине нынешняя майданная власть с треском провалит... если допустить, что большинство в Верховной раде окажется более трезвым... и если допустить, что президентское кресло займёт антипод Порошенко, реально заинтересованный в экономическом прогрессе на Украине, в том числе и на основе адекватных контактов с Россией. Опять-таки, всё чисто гипотетически...
Что в этом случае произойдёт?
Первое – останавливается война на Донбассе. Восстанавливается жильё и инфраструктура.
Второе – нациков с чёрно-красными тряпками начинают прятать по зарешёченным помещениям с предварительным освобождением от лишней тяжести в виде оружия и военной техники. Проспекты Шухевича остаются только на картах, которые отправляются в исторические музеи.
Третье – Украина вновь обращает своё внимание на восток на фоне российского радостного решения о всепрощении долгов, ибо братство снова восторжествовало.
Четвёртое – на фоне всепрощения прошлых долгов у России и всего ЕАЭС «новый» Киев просит кредиты на восстановление экономики, включая кредиты на обслуживание ГТС с целью сохранения трафика трубного газа. Положение о братстве не даёт Москве никакого морального права братьям отказать, так как те прилюдно меняют европейские кружевные трусики на добротные семейные трусы как символ единения.
Пятое – американский посол инициирует введение санкций против «новой» Украины за попытку отравления крысиным ядом сбежавшего за рубеж Петра Порошенко.
Шестое – в украинскую армию возвращаются «товарищи», и на Яворовском полигоне единственным напоминанием о пребывания американских инструкторов остаётся рулон туалетной бумаги «Мэйк ин ю-эйсей».
Седьмое – забыв о программе импортозамещения, российские оборонные компании в страстном поцелуе сливаются с оборонными компаниями Украины, не досверлившими стволы под калибры натовского образца.
Восьмое – с ветеранов никто не срывает советские награды, квоты на употребление русского языка отменяются, 9 мая по Крещатику проходят торжественным маршем украинские, белорусские, российские, казахстанские, азербайджанские и другие военнослужащие братских государств.
Но что-то подсказывает, что весь этот «гипотетизм» по большинству пунктов так и останется на бумаге. Слишком уж много времени упущено, чтобы вот так – всё и сразу. Да и есть в этом мире отдельно взятая страна, которая на данный момент застолбила себе позиции на вольных украинских просторах так, что никаких «наших» и даже «полунаших» к власти в ближайшие годы не допустит. По крайней мере, постарается сделать всё, чтобы не допустить.
Единственное, что может стать реальностью – так это робкая демонстрация «новым» Киевом тех семейных трусов, чтобы Москва растаяла и действительно не только «по-братски» списала старые долги, но и выдала новые кредиты под процент, который никогда не получат даже российские граждане. Чего ни сделаешь ради побратимов, если те намекнут, что они теперь «чуть-чуть ближе к России»...
Сюда же можно отнести и ГТС Украины – вполне может быть объявлено, что сохранение транзита газа через Украину – важная задача, так как разве ж можно отказать в возможности что-то «сховать для сэбэ».
На Украину торжественно возвращается посол Зурабов и отмывает стены дипмиссии от зелёнки...
В итоге Украина с миллионами антироссийски настроенных майданной пропагандой лиц, с прежними трудностями для русскоязычных, с временами взрывающейся обстановкой на Донбассе и одновременно с ещё более существенной экономической поддержкой от России на фоне сохранённых Западом антироссийских санкций «за Крым», «за Донбасс», «за Магницкого», «за Скрипаля», «за морских свинок Скрипаля», «за ЛГБТ», «за Кадырова» и «за допинг» превращается во Франкенштейна, у которого одна рука «дружит», другая «не дружит», у которого один глаз смотрит на США, а другого и нет вовсе.
На российских ток-шоу появятся те же Трюханы, Яли и Карасёвы, но теперь доказывающие, что мы получили именно ту Украину, которую могли получить в условиях полумер, которые предпринимались или не предпринимались. А ведь они нам говорили...
В общем, ситуация вполне может развиваться, как в паре после развода, взаимного битья тарелок лиц, но живущей в одной коммуналке. «Бывшие» уже ходят под ручку с другими, но пользуются одной газовой плитой, одним туалетом и, когда примут на грудь, достают фотоальбом и начинают рассматривать порванные в гневе фотографии, на которых они вместе. А когда трезвеют, то снова - битьё тарелок и разговоры на повышенных тонах о дележе жилплощади.
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- Фейсбук
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