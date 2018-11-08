В гимназии Киева провели урок мужества на примере эсэсовцев

На Украине прославления нацизма нет, заявляют украинские политики для своих зарубежных спонсоров, все это выдумки российской пропаганды с целью создания негативного отношения к украинской нации, которая во время Второй мировой войны боролась с фашизмом, добавляют они, закрывая глаза на факты прославления нацистов, уже добравшиеся до школ. Недавно в гимназии №315 города-героя Киева прошел урок воинской доблести и мужества, да вот только примером для школьников стали украинские добровольцы из дивизии СС "Галитчина".О фактах проведения таких "уроков воинской доблести" на примере эсэсовцев из "Галитчины" сообщил глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский на своей странице в Facebook. По его словам, лекции в школах свободно читают представители сообщества Ukrainian Military Honor, которые в открытую занимаются восхвалением украинцев, служивших в подразделениях СС гитлеровской Германии. Долинский подчеркнул, что украинских детей учат доблести и мужеству на примере службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением, а сегодняшние власти Украины этому всячески потакают.Между тем представители Ukrainian Military Honor заявили, что проводят лекции в школах про эсэсовцев по причине того, что в украинской школьной программе "не должным образом" освещаются деяния "славного воинского формирования" дивизия СС "Галитчина". При этом в сообществе не собираются останавливаться, так как "детям это нравится".Необходимо отметить, что в послемайданной Украине культ нацизма уже прочно входит во власть. Все эти факельные шествия, прославление с телеэкранов и страниц газет Бандеры и ОУН-УПА (запрещена в России), восхваления добровольцев СС, говорит только о том, что нынешняя власть готова пойти на все, чтобы еще больше отодвинуть Украину от России. А на Западе этого всего не видят, там на Украине все хорошо. Ведь самое главное страна идет демократическим путем, а как идет - это не важно.