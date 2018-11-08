В гимназии Киева провели урок мужества на примере эсэсовцев
На Украине прославления нацизма нет, заявляют украинские политики для своих зарубежных спонсоров, все это выдумки российской пропаганды с целью создания негативного отношения к украинской нации, которая во время Второй мировой войны боролась с фашизмом, добавляют они, закрывая глаза на факты прославления нацистов, уже добравшиеся до школ. Недавно в гимназии №315 города-героя Киева прошел урок воинской доблести и мужества, да вот только примером для школьников стали украинские добровольцы из дивизии СС "Галитчина".
О фактах проведения таких "уроков воинской доблести" на примере эсэсовцев из "Галитчины" сообщил глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский на своей странице в Facebook. По его словам, лекции в школах свободно читают представители сообщества Ukrainian Military Honor, которые в открытую занимаются восхвалением украинцев, служивших в подразделениях СС гитлеровской Германии. Долинский подчеркнул, что украинских детей учат доблести и мужеству на примере службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением, а сегодняшние власти Украины этому всячески потакают.
Между тем представители Ukrainian Military Honor заявили, что проводят лекции в школах про эсэсовцев по причине того, что в украинской школьной программе "не должным образом" освещаются деяния "славного воинского формирования" дивизия СС "Галитчина". При этом в сообществе не собираются останавливаться, так как "детям это нравится".
Необходимо отметить, что в послемайданной Украине культ нацизма уже прочно входит во власть. Все эти факельные шествия, прославление с телеэкранов и страниц газет Бандеры и ОУН-УПА (запрещена в России), восхваления добровольцев СС, говорит только о том, что нынешняя власть готова пойти на все, чтобы еще больше отодвинуть Украину от России. А на Западе этого всего не видят, там на Украине все хорошо. Ведь самое главное страна идет демократическим путем, а как идет - это не важно.
О фактах проведения таких "уроков воинской доблести" на примере эсэсовцев из "Галитчины" сообщил глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский на своей странице в Facebook. По его словам, лекции в школах свободно читают представители сообщества Ukrainian Military Honor, которые в открытую занимаются восхвалением украинцев, служивших в подразделениях СС гитлеровской Германии. Долинский подчеркнул, что украинских детей учат доблести и мужеству на примере службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением, а сегодняшние власти Украины этому всячески потакают.
Между тем представители Ukrainian Military Honor заявили, что проводят лекции в школах про эсэсовцев по причине того, что в украинской школьной программе "не должным образом" освещаются деяния "славного воинского формирования" дивизия СС "Галитчина". При этом в сообществе не собираются останавливаться, так как "детям это нравится".
Необходимо отметить, что в послемайданной Украине культ нацизма уже прочно входит во власть. Все эти факельные шествия, прославление с телеэкранов и страниц газет Бандеры и ОУН-УПА (запрещена в России), восхваления добровольцев СС, говорит только о том, что нынешняя власть готова пойти на все, чтобы еще больше отодвинуть Украину от России. А на Западе этого всего не видят, там на Украине все хорошо. Ведь самое главное страна идет демократическим путем, а как идет - это не важно.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/eduard.dolinsky
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