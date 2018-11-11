Убийца авианосцев сделает Россию мощной гиперзвуковой державой
Россия разрабатывает и испытывает перспективные образцы гиперзвукового оружия разного назначения. Эти проекты, несмотря на их секретность, привлекают внимание зарубежных средств массовой информации и становятся поводом для появления новых публикаций. Гиперзвуковая тематика, среди прочих, интересует китайскую прессу. Несколько дней назад интернет-издание «Феникс» опубликовало свое видение актуальных проблем и сделало смелые предположения. В первую очередь, необходимо отметить, что оно называет Россию лидером в перспективной отрасли.
2 ноября интернет-издание «Феникс» / Ifeng.com в своей военной рубрике опубликовало статью «俄军史无前例“航母杀手”将列装，奠定俄罗斯高超音速大国地位» («На вооружении России поступит «убийца авианосцев», делающий ее мощной гиперзвуковой державой»). Как следует из заголовка, авторы рассмотрели новейшие проекты в передовой отрасли и оценили их влияние на развитие российских вооруженных сил.
В начале статьи китайские авторы напоминают об ожидаемых событиях, обсуждаемых в последнее время. Они указывают, что российская армия вскоре может получить новейшие образцы гиперзвукового оружия. Если их удастся передать вооруженным силам в ближайшее время, то Россия получит уникальный статус. Она станет первой в мире страной, доведшей до эксплуатации гиперзвуковые технологии.
В первую очередь, речь идет о гиперзвуковом боевом оснащении для перспективной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, известно о существовании новой противокорабельной ракеты «Циркон». Именно она стала первым российским изделием своего класса, доведенным до стадии испытаний. Впрочем, как отмечает китайское издание, российские военные не спешат раскрывать данные о новых проектах гиперзвукового оружия. Кроме того, они не публикуют фотографии и видеосъемки изделий.
«Феникс» напоминает, что, согласно официальным данным, ни одна страна мира еще не приняла на вооружение гиперзвуковые системы. Последние новости показывают, что Россия создает проекты такого рода. Если она сможет провести новые испытания и продемонстрировать новое оружие, к примеру, до конца текущего года, то это будет иметь важные последствия. Ракета «Циркон» сможет стать первым в мире изделием своего класса, отличающимся особыми возможностями. Ни одна из существующих систем противовоздушной обороны не сможет перехватить такое оружие. Если «Циркон» действительно способен развивать гиперзвуковую скорость, то ему удастся преодолеть любые существующие средства защиты.
В контексте перспективного российского оружия авторы вспоминают старую китайскую пословицу. Она гласит, что нет никаких боевых искусств, в которых нельзя было бы победить скоростью. Последние новости показывают, что Россия реализует принцип этой пословицы на практике. В самое ближайшее время российская армия может первой в мире получить гиперзвуковое оружие. В результате этого Россия подтвердит свой статус мирового лидера в перспективном направлении. Авторы напоминают, что исследования в области гиперзвуковых технологий продолжаются во всем мире в течение нескольких последних десятилетий.
Впрочем, «Феникс» напоминает, что развитие гиперзвуковых технологий и оружия на их основе не является простым. Многие ключевые аспекты этого направления крайне сложны в создании и отработке. Значительная их часть до сих пор не может продвинуться дальше исследований и испытаний. Кроме того, перспективные проекты сталкиваются с различными затруднениями, влияющими на их ход.
Издание приводит пару примеров неудачных проектов гиперзвуковых систем из недавнего прошлого. Так, в начале десятилетия американская организация DARPA в рамках проекта Falcon провела два испытательных запуска летательных аппаратов HTV-2. Оба полета завершились с нежелательными результатами. Испытания признали провальными. В России разрабатывался проект схожего рода под названием «Игла». Однако его тоже не удалось довести до требуемого состояния. На этот раз продолжению работ помешал недостаток финансирования.
Последние проекты России в сфере гиперзвукового оружия, похоже, завершаются успехом. Это означает, что российские ученые и инженеры смогли внести значительный вклад в развитие отрасли, в том числе и мировой.
В завершении своей статьи издание «Феникс» задает вопрос о принципиальных отличиях гиперзвукового оружия от систем другого типа. Оно спрашивает: в чем заключается главное преимущество гиперзвуковых систем? Тут же дается ответ. Главное его преимущество состоит в высокой скорости полета, которая, к примеру, позволяет эффективно атаковать другие системы вооружения. Высокая скорость полета и соответствующая кинетическая энергия увеличивает воздействие на цель, а также упрощает прорыв обороны противника. Авторы полагают, что гиперзвуковое оружие новых типов способно эффективно преодолевать противодействие большинства существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны.
***
Недавняя статья китайского издания «Феникс» наглядно демонстрирует интерес к перспективным российским разработкам, проявляемый зарубежной прессой. В то же время, публикация «俄军史无前例“航母杀手”将列装，奠定俄罗斯高超音速大国地位» имеет специфические особенности. Во-первых, она не сильно вдается в подробности технического или политического характера, а во-вторых, может выглядеть излишне хвалебной. Иными словами, авторы отметили российские заслуги в деле развития перспективной отрасли и отметили, в чем они заключаются, но не стали подробно рассматривать новые проекты.
Впрочем, похвалы нельзя назвать незаслуженными. Российская наука и промышленность действительно активно занимается изучением и развитием гиперзвуковых технологий, и к настоящему времени получила весьма примечательные результаты. Согласно разным сообщениям последнего времени, как минимум, два перспективных образца гиперзвукового оружия приближаются к стадии принятия на вооружение и к началу эксплуатации. Таким образом, как справедливо отмечают авторы «Феникса», Россия в ближайшем будущем может стать первой страной мира, принявшей на вооружение гиперзвуковое оружие.
Прежде всего, речь идет о новейшей противокорабельной ракете 3М22 «Циркон». В прошлом году появились сообщения о скором поступлении такого оружия в войска. Несколько месяцев назад, весной в российской прессе были опубликованы новости, согласно которым в новой Госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы предусмотрена закупка серийных изделий «Циркон». Ракета уже прошла ряд испытаний и в скором будущем сможет попасть в арсеналы. Однако вполне возможно, что первые изделия этого типа в обстановке секретности уже отправились на склады военно-морского флота.
Китайское издание также упоминает «гиперзвуковую ракету» под названием «Сармат». В этом случае речь идет о межконтинентальной баллистической ракете тяжелого класса с особым боевым оснащением. Для повышения боевых качеств и эффективности МБР типа РС-28 «Сармат» был разработан специальный управляемый боевой блок под названием «Авангард». Он представляет собой гиперзвуковой летательный аппарат, способный самостоятельно совершать высокоскоростной планирующий полет. Подобно стандартным боевым блокам, такое изделие может развивать высокую скорость, но его отличает возможность маневрирования во время полета.
К настоящему времени российские официальные лица неоднократно говорили о проведении испытаний ракеты «Сармат». Кроме того, объявлено о продолжающихся проверках изделия «Авангард». В средней перспективе, очевидно, состоятся совместные испытания межконтинентальной ракеты-носителя и ее гиперзвукового боевого оснащения. Поступление всего комплекса на вооружение ожидается в 2020 году или позже.
Впрочем, первым носителем «Авангарда» станет иная ракета. Согласно последним сообщениям российской прессы, развертывание этих изделий начнется в 2019 году. Их носителями станут модернизированные ракеты УР-100Н УТТХ.
Известные образцы гиперзвукового оружия российской разработки предназначены для решения разных боевых задач, но имеют схожие принципы работы, за счет которых обеспечиваются одинаковые преимущества перед другим вооружением. Гиперзвуковой летательный аппарат, оснащенный собственной силовой установкой или не имеющий ее, способен совершать высокоскоростной полет и выполнять маневры. Высокая скорость резко сокращает допустимое время реакции средств противовоздушной обороны, а маневрирование затрудняет правильное наведение ракет-перехватчиков. Более того, такая цель оказывается за пределами возможностей «классических» систем ПРО, рассчитанных для противодействия баллистическим ракетам.
Любопытен тот факт, что китайское издание, восхищаясь российскими разработками в сфере гиперзвуковых технологий, не упоминает отечественные проекты. В последние годы китайская наука и промышленность тоже показывает определенные успехи, и ее новые разработки в перспективе могут поступить на вооружение, повысив потенциал армии.
По известным данным, с 2014 года Китай испытывает гиперзвуковой летательный аппарат WU-14 или DF-ZF. Испытания этого изделия продолжаются до сих пор, и опытные аппараты совершили несколько успешных полетов. Впрочем, точные характеристики изделия, а также планы военных по его дальнейшему развитию остаются неизвестными. Согласно разным оценкам, гиперзвуковой аппарат сможет стать носителем ядерной или конвенциональной боевой части и будет предназначаться для быстрого поражения удаленных объектов противника.
Разработка перспективных образцов гиперзвукового оружия ведется в разных странах. При этом российские проекты подобного рода продвинулись дальше зарубежных. По разным данным, ракеты и боевые блоки новых типов успешно справляются с испытаниями и вскоре должны поступить на вооружение. Получая новое оружие с уникальными возможностями, Россия, как отмечает «Феникс», становится мощной гиперзвуковой державой.
Статья «俄军史无前例“航母杀手”将列装，奠定俄罗斯高超音速大国地位»:
http://news.ifeng.com/a/20181102/60140409_0.shtml
2 ноября интернет-издание «Феникс» / Ifeng.com в своей военной рубрике опубликовало статью «俄军史无前例“航母杀手”将列装，奠定俄罗斯高超音速大国地位» («На вооружении России поступит «убийца авианосцев», делающий ее мощной гиперзвуковой державой»). Как следует из заголовка, авторы рассмотрели новейшие проекты в передовой отрасли и оценили их влияние на развитие российских вооруженных сил.
В начале статьи китайские авторы напоминают об ожидаемых событиях, обсуждаемых в последнее время. Они указывают, что российская армия вскоре может получить новейшие образцы гиперзвукового оружия. Если их удастся передать вооруженным силам в ближайшее время, то Россия получит уникальный статус. Она станет первой в мире страной, доведшей до эксплуатации гиперзвуковые технологии.
В первую очередь, речь идет о гиперзвуковом боевом оснащении для перспективной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, известно о существовании новой противокорабельной ракеты «Циркон». Именно она стала первым российским изделием своего класса, доведенным до стадии испытаний. Впрочем, как отмечает китайское издание, российские военные не спешат раскрывать данные о новых проектах гиперзвукового оружия. Кроме того, они не публикуют фотографии и видеосъемки изделий.
«Феникс» напоминает, что, согласно официальным данным, ни одна страна мира еще не приняла на вооружение гиперзвуковые системы. Последние новости показывают, что Россия создает проекты такого рода. Если она сможет провести новые испытания и продемонстрировать новое оружие, к примеру, до конца текущего года, то это будет иметь важные последствия. Ракета «Циркон» сможет стать первым в мире изделием своего класса, отличающимся особыми возможностями. Ни одна из существующих систем противовоздушной обороны не сможет перехватить такое оружие. Если «Циркон» действительно способен развивать гиперзвуковую скорость, то ему удастся преодолеть любые существующие средства защиты.
В контексте перспективного российского оружия авторы вспоминают старую китайскую пословицу. Она гласит, что нет никаких боевых искусств, в которых нельзя было бы победить скоростью. Последние новости показывают, что Россия реализует принцип этой пословицы на практике. В самое ближайшее время российская армия может первой в мире получить гиперзвуковое оружие. В результате этого Россия подтвердит свой статус мирового лидера в перспективном направлении. Авторы напоминают, что исследования в области гиперзвуковых технологий продолжаются во всем мире в течение нескольких последних десятилетий.
Впрочем, «Феникс» напоминает, что развитие гиперзвуковых технологий и оружия на их основе не является простым. Многие ключевые аспекты этого направления крайне сложны в создании и отработке. Значительная их часть до сих пор не может продвинуться дальше исследований и испытаний. Кроме того, перспективные проекты сталкиваются с различными затруднениями, влияющими на их ход.
Издание приводит пару примеров неудачных проектов гиперзвуковых систем из недавнего прошлого. Так, в начале десятилетия американская организация DARPA в рамках проекта Falcon провела два испытательных запуска летательных аппаратов HTV-2. Оба полета завершились с нежелательными результатами. Испытания признали провальными. В России разрабатывался проект схожего рода под названием «Игла». Однако его тоже не удалось довести до требуемого состояния. На этот раз продолжению работ помешал недостаток финансирования.
Последние проекты России в сфере гиперзвукового оружия, похоже, завершаются успехом. Это означает, что российские ученые и инженеры смогли внести значительный вклад в развитие отрасли, в том числе и мировой.
В завершении своей статьи издание «Феникс» задает вопрос о принципиальных отличиях гиперзвукового оружия от систем другого типа. Оно спрашивает: в чем заключается главное преимущество гиперзвуковых систем? Тут же дается ответ. Главное его преимущество состоит в высокой скорости полета, которая, к примеру, позволяет эффективно атаковать другие системы вооружения. Высокая скорость полета и соответствующая кинетическая энергия увеличивает воздействие на цель, а также упрощает прорыв обороны противника. Авторы полагают, что гиперзвуковое оружие новых типов способно эффективно преодолевать противодействие большинства существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны.
***
Недавняя статья китайского издания «Феникс» наглядно демонстрирует интерес к перспективным российским разработкам, проявляемый зарубежной прессой. В то же время, публикация «俄军史无前例“航母杀手”将列装，奠定俄罗斯高超音速大国地位» имеет специфические особенности. Во-первых, она не сильно вдается в подробности технического или политического характера, а во-вторых, может выглядеть излишне хвалебной. Иными словами, авторы отметили российские заслуги в деле развития перспективной отрасли и отметили, в чем они заключаются, но не стали подробно рассматривать новые проекты.
Впрочем, похвалы нельзя назвать незаслуженными. Российская наука и промышленность действительно активно занимается изучением и развитием гиперзвуковых технологий, и к настоящему времени получила весьма примечательные результаты. Согласно разным сообщениям последнего времени, как минимум, два перспективных образца гиперзвукового оружия приближаются к стадии принятия на вооружение и к началу эксплуатации. Таким образом, как справедливо отмечают авторы «Феникса», Россия в ближайшем будущем может стать первой страной мира, принявшей на вооружение гиперзвуковое оружие.
Прежде всего, речь идет о новейшей противокорабельной ракете 3М22 «Циркон». В прошлом году появились сообщения о скором поступлении такого оружия в войска. Несколько месяцев назад, весной в российской прессе были опубликованы новости, согласно которым в новой Госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы предусмотрена закупка серийных изделий «Циркон». Ракета уже прошла ряд испытаний и в скором будущем сможет попасть в арсеналы. Однако вполне возможно, что первые изделия этого типа в обстановке секретности уже отправились на склады военно-морского флота.
Китайское издание также упоминает «гиперзвуковую ракету» под названием «Сармат». В этом случае речь идет о межконтинентальной баллистической ракете тяжелого класса с особым боевым оснащением. Для повышения боевых качеств и эффективности МБР типа РС-28 «Сармат» был разработан специальный управляемый боевой блок под названием «Авангард». Он представляет собой гиперзвуковой летательный аппарат, способный самостоятельно совершать высокоскоростной планирующий полет. Подобно стандартным боевым блокам, такое изделие может развивать высокую скорость, но его отличает возможность маневрирования во время полета.
К настоящему времени российские официальные лица неоднократно говорили о проведении испытаний ракеты «Сармат». Кроме того, объявлено о продолжающихся проверках изделия «Авангард». В средней перспективе, очевидно, состоятся совместные испытания межконтинентальной ракеты-носителя и ее гиперзвукового боевого оснащения. Поступление всего комплекса на вооружение ожидается в 2020 году или позже.
Впрочем, первым носителем «Авангарда» станет иная ракета. Согласно последним сообщениям российской прессы, развертывание этих изделий начнется в 2019 году. Их носителями станут модернизированные ракеты УР-100Н УТТХ.
Известные образцы гиперзвукового оружия российской разработки предназначены для решения разных боевых задач, но имеют схожие принципы работы, за счет которых обеспечиваются одинаковые преимущества перед другим вооружением. Гиперзвуковой летательный аппарат, оснащенный собственной силовой установкой или не имеющий ее, способен совершать высокоскоростной полет и выполнять маневры. Высокая скорость резко сокращает допустимое время реакции средств противовоздушной обороны, а маневрирование затрудняет правильное наведение ракет-перехватчиков. Более того, такая цель оказывается за пределами возможностей «классических» систем ПРО, рассчитанных для противодействия баллистическим ракетам.
Любопытен тот факт, что китайское издание, восхищаясь российскими разработками в сфере гиперзвуковых технологий, не упоминает отечественные проекты. В последние годы китайская наука и промышленность тоже показывает определенные успехи, и ее новые разработки в перспективе могут поступить на вооружение, повысив потенциал армии.
По известным данным, с 2014 года Китай испытывает гиперзвуковой летательный аппарат WU-14 или DF-ZF. Испытания этого изделия продолжаются до сих пор, и опытные аппараты совершили несколько успешных полетов. Впрочем, точные характеристики изделия, а также планы военных по его дальнейшему развитию остаются неизвестными. Согласно разным оценкам, гиперзвуковой аппарат сможет стать носителем ядерной или конвенциональной боевой части и будет предназначаться для быстрого поражения удаленных объектов противника.
Разработка перспективных образцов гиперзвукового оружия ведется в разных странах. При этом российские проекты подобного рода продвинулись дальше зарубежных. По разным данным, ракеты и боевые блоки новых типов успешно справляются с испытаниями и вскоре должны поступить на вооружение. Получая новое оружие с уникальными возможностями, Россия, как отмечает «Феникс», становится мощной гиперзвуковой державой.
Статья «俄军史无前例“航母杀手”将列装，奠定俄罗斯高超音速大国地位»:
http://news.ifeng.com/a/20181102/60140409_0.shtml
- Автор:
- Рябов Кирилл
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