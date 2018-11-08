Нападение на бар в Калифорнии: полиция не исключает версии о теракте

Нашла своё подтверждение информация о многочисленных жертвах во время нападений на один из гриль-баров города Таузенд Оукс в штате Калифорния (США). На данную минуту известно об 13 погибших. В числе жертв трагедии – сержант полиции округа Вентура.Стрельба была открыта в баре в тот момент, когда там проходила шумная студенческая вечеринка. Преступник сначала бросил несколько дымовых шашек, и когда помещение заволокло дымом – он открыл огонь. Очевидцы рассказывают, что приняли выстрелы за шум фейерверка. В тот момент в баре одна из посетительниц праздновала день рождения.В общей сложности в помещении находилось более двухсот человек.По предварительным данным, стрельба была беспорядочной.Большинство жертв нападения в Калифорнии – молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 23 лет.Гриль-бар, как сообщают американские СМИ, пользовался большой популярностью у местных школьников и студентов.На данный момент выясняется личность преступника, а также то, имеет ли он отношение к деятельности какой-либо террористической группировки. Известно, что его тело обнаружено в помещении бара. Вероятно, он был убит одним из сотрудников полиции, прибывшим на место драмы.В калифорнийском департаменте полиции отмечают, что версия теракта на данную минуту не исключается.