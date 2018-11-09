Нелетальное оружие: картечь, пули и снаряды. Часть 1
Стреляют нелетальными боеприпасами на ограниченные дистанции практически из всего: в ход идут карабины, гранатометы и пушки, отправляющие снаряды на дальность от 10 до 150 метров. Основной проблемой при проектировании кинетических боеприпасов, которые не убивают, а делают только больно, становится увеличение площади контакта при попадании в плоть. Тут прямая закономерность – чем больше площадь контакта с телом, тем больший болевой эффект у биологического объекта без проникающего ранения.
Классикой среди травматических боеприпасов стали резиновые шарики, упругость которых позволяет им деформироваться им при попадании в тело, не разрывая кожных покровов. Вкупе с низкой скоростью полета, до 300 м/с, и большим калибром такие средства разгона толпы оставляют на конечностях лишь внушительные гематомы. К тому же шарики из резины сравнительно просто изготавливать, и они обладают удовлетворительной аэродинамикой. Но в целях безопасности ими все-таки приходится вести огонь с дальних дистанций, либо стрелять по нижним конечностям с отскоком от асфальта. Прямая наводка с 10-20 метров может привести к внутренним травмам органов брюшной полости. И только маломощные травматы с дальность стрельбы до 20 м позволяют вести огонь непосредственно по биообъектам.
Классическим примером отечественного нелетального боеприпаса является 23-мм выстрел с резиновой пулей «Волна-Р», в котором ударным элементов выступает резиновый шар массой 9,8 г. Специальный карабин КС-3 сообщает пуле начальную скорость порядка 125 м/с, что позволяет ей лететь 70-80 метров.
Выстрел калибра 23 мм с резиновой пулей "Волна-Р": 1 — гильза; 2 — резиновая пуля; 3,5 — войлочный пыж; 4 — обтюратор; 6 — перфорированный пыж; 7 — охотничий порох (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Как уже говорилось выше, инженеры бьются над проблемой увеличения площади контакта кинетического снаряда с телом человека, чтобы усилить болевой эффект без причинения увечий. Но найти материал для такого нелетального боеприпаса порой сложнее, чем для классической боевой пули. Мягкие вещества отлично расплющиваются в блин при поражении человека, и останавливающее действие у них просто отличное, но вот в стволе оружия сохранять форму при выстреле они не намерены и поэтому летят как попало и куда попало. Одним из выходов стали оперенные боеприпасы из мягкой резины и полиуретана, которые сохраняют свою кучность с помощью стабилизаторов. Это позволяет пулять его с небольшой начальной скоростью сразу на 40-50 метров, при том, что безопасная дистанция сокращается до 15 метров. Фактически это универсальное оружие нелетального действия.
Основные конструкции применяемых выстрелов с кинетическим элементами (КЭ) калибра 18-23 мм:
а — картечь; б — оперенный КЭ; в — КЭ (тканевый мешочек с дробью) с ленточным стабилизатором; г — несколько круглых КЭ;
1 — верхняя герметизирующая крышка; 2 — кинетический элемент; 3 — корпус гильзы; 4 — пыж; 5 — метательный заряд; 6 — капсюль-воспламенитель (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Интересной идеей выглядит использование в качестве ударных элементов тканевых или полистироловых чехлов, наполненных дробью из тяжелых материалов (вплоть до свинца), стабилизируемых в полете простой ленточкой. Масса таких летающих мешочков может достигать 40 граммов и более, а степень деформации просто потрясающая – площадь контакта в несколько раз превышает калибр оружия. Но изготавливать их дорого и сложно (из-за строгого контроля массы), поэтому широкого распространения они не получили. К тому же при попадании в человека на дальних дистанциях наблюдаются тяжелые поражения тканей вплоть до переломов. Такой парадокс имеет следующее объяснение: на больших дистанциях кинетическая энергия летящего «мешка» падает до столь низкого значения, что он особо не деформируется, а просто пробивает кожу со всеми вытекающими последствиями.
Экзотическими вариантами увеличения останавливающего действия являются раскрывающиеся в полете в виде «цветка», что значительно увеличивает площадь контакта с дебоширом. Значительным минусом такой конструкции является отвратительная аэродинамика, низкая точность и малая дальность применения. Также относительно новым веянием являются хрупкие поражающие элементы, разрушающиеся при попадании в цель, позволяющие отказаться от излишней упругости и, соответственно, увеличить дальность эффективного выстрела. Кроме того, можно метать в толпу упругие резиновые кольца, раскрывающиеся в полете.
Конструкция кинетических элементов (КЭ) малого калибра, позволяющих увеличивать площадь контакта с целью:
а — тканевый чехол с дробью и его действие по твердой цели; б — КЭ в виде кольца (1 — полукруг; 2 — выборки; 3 — канал); в — КЭ, представляющий собой в недеформированном состоянии иссеченную полую сферу; г — КЭ в виде шара, покрытого длинным ворсом; д — раскрывающийся КЭ для стрельбы на дальние дистанции (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Некоторые гранатометы имеют калибр от 30 до 40 мм, что позволяет использовать материал низкой плотности, отлично деформирующийся при соударении с препятствием. Масса таких кинетических боеприпасов может достигать 140 г, а начальная скорость не более 130 м/с. Преимущественно инженеры стараются избегать шарообразной формы гранат такого калибра по причине низкой кучности. Обычно используют удлиненные элементы со скругленной головкой, стабилизированные в полете вращением. Примером такого гуманного боеприпаса является американская граната ХМ1006 калибра 40 мм, у которой головная часть изготовлена из высокоплотной вспененной резины, плотно закрепленной в пластиковом поддоне, не позволяющим снаряду деформироваться в стволе. Во время выстрела выступы на поддоне входят в нарезы ствола, что и придает необходимое в полете вращение.
Основные конструкции применяемых выстрелов с КЭ калибра 37-40 мм:
а — выстрел с гранатой XM1006 (США) с головной частью из вспененной резины (1 — головная часть; 2 — поддон; 3 — гильза; 4 — метательный заряд; 5 — капсюль-воспламенитель); б — выстрел Direct Impact (США) (1 — разрушаемая головная часть из пенопласта; 2 — наполнитель; 3 — корпус; 4 — капсюль-воспламенитель; 5 — бездымный порох; 6 — 40-мм алюминиевая гильза); в — модификации гранаты Arwen AR-1 (Канада) (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Дульная скорость ХМ1006 приблизительно 99 м/с, максимальная дальность выстрела более 40 метров, а характер деформации снаряда позволяет его эффективно использовать по биологическим объектам на дальностях от 1,5 до 24 м.
В США на вооружение принят аналогичный выстрел для 40-мм гранатомета Direct Impact, состоящий из пластикового корпуса-поддона и пенопластовой головной части, которая может снаряжаться различными наполнителями. Это могут быть слезоточивые ирританты, маркировочные и инертные составы. Действие по цели двойное – нарушитель получает чувствительный удар от снаряда и массу эмоций от облака химического вещества. Масса Direct Impact составляет 39 г, а максимальная дальность стрельбы достигает почти 36 м.
Канадский 37-мм боеприпас Arwen AR-1 имеет вид классической ручной гранаты с задней конической частью диаметром 20-24 мм и является еще одним примером современного нелетального кинетического снаряда. В конструкции есть два варианта исполнения головной части – монолитная и заполненная воздухом для большей деформации при ударе. В итоге получается подобие летящей боксерской перчатки массой 78 г с впечатляющей дальность выстрела в 100 метров.
Выстрел Blizitz калибра 56 мм (а), кинетический элемент или "мешок" (б) и гранатомет Cougar (в) (Франция) (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Бойцы французских спецподразделений с Cougar
Французы, как всегда, оказались самыми оригинальными и придумали гранату под свой калибр 57 мм, представляющую из себя мешочек с твердым наполнителем. При попадании в человека такой элемент под именем Bliniz расплющивается в «лепешку» диаметром 120 мм, нокаутируя противника с вероятностью, приближающейся к 100%. Для такого выстрела разработали специальный «мешкомёт» Cougar, который швыряет поражающие 82-граммовые элементы с начальной скоростью 60 м/с на дальность 5-15 метров.
В России также имеются ударно-шоковые специальные выстрелы с эластичными элементами, но об этом в следующей статье.
Классикой среди травматических боеприпасов стали резиновые шарики, упругость которых позволяет им деформироваться им при попадании в тело, не разрывая кожных покровов. Вкупе с низкой скоростью полета, до 300 м/с, и большим калибром такие средства разгона толпы оставляют на конечностях лишь внушительные гематомы. К тому же шарики из резины сравнительно просто изготавливать, и они обладают удовлетворительной аэродинамикой. Но в целях безопасности ими все-таки приходится вести огонь с дальних дистанций, либо стрелять по нижним конечностям с отскоком от асфальта. Прямая наводка с 10-20 метров может привести к внутренним травмам органов брюшной полости. И только маломощные травматы с дальность стрельбы до 20 м позволяют вести огонь непосредственно по биообъектам.
Классическим примером отечественного нелетального боеприпаса является 23-мм выстрел с резиновой пулей «Волна-Р», в котором ударным элементов выступает резиновый шар массой 9,8 г. Специальный карабин КС-3 сообщает пуле начальную скорость порядка 125 м/с, что позволяет ей лететь 70-80 метров.
Выстрел калибра 23 мм с резиновой пулей "Волна-Р": 1 — гильза; 2 — резиновая пуля; 3,5 — войлочный пыж; 4 — обтюратор; 6 — перфорированный пыж; 7 — охотничий порох (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Как уже говорилось выше, инженеры бьются над проблемой увеличения площади контакта кинетического снаряда с телом человека, чтобы усилить болевой эффект без причинения увечий. Но найти материал для такого нелетального боеприпаса порой сложнее, чем для классической боевой пули. Мягкие вещества отлично расплющиваются в блин при поражении человека, и останавливающее действие у них просто отличное, но вот в стволе оружия сохранять форму при выстреле они не намерены и поэтому летят как попало и куда попало. Одним из выходов стали оперенные боеприпасы из мягкой резины и полиуретана, которые сохраняют свою кучность с помощью стабилизаторов. Это позволяет пулять его с небольшой начальной скоростью сразу на 40-50 метров, при том, что безопасная дистанция сокращается до 15 метров. Фактически это универсальное оружие нелетального действия.
Основные конструкции применяемых выстрелов с кинетическим элементами (КЭ) калибра 18-23 мм:
а — картечь; б — оперенный КЭ; в — КЭ (тканевый мешочек с дробью) с ленточным стабилизатором; г — несколько круглых КЭ;
1 — верхняя герметизирующая крышка; 2 — кинетический элемент; 3 — корпус гильзы; 4 — пыж; 5 — метательный заряд; 6 — капсюль-воспламенитель (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Интересной идеей выглядит использование в качестве ударных элементов тканевых или полистироловых чехлов, наполненных дробью из тяжелых материалов (вплоть до свинца), стабилизируемых в полете простой ленточкой. Масса таких летающих мешочков может достигать 40 граммов и более, а степень деформации просто потрясающая – площадь контакта в несколько раз превышает калибр оружия. Но изготавливать их дорого и сложно (из-за строгого контроля массы), поэтому широкого распространения они не получили. К тому же при попадании в человека на дальних дистанциях наблюдаются тяжелые поражения тканей вплоть до переломов. Такой парадокс имеет следующее объяснение: на больших дистанциях кинетическая энергия летящего «мешка» падает до столь низкого значения, что он особо не деформируется, а просто пробивает кожу со всеми вытекающими последствиями.
Экзотическими вариантами увеличения останавливающего действия являются раскрывающиеся в полете в виде «цветка», что значительно увеличивает площадь контакта с дебоширом. Значительным минусом такой конструкции является отвратительная аэродинамика, низкая точность и малая дальность применения. Также относительно новым веянием являются хрупкие поражающие элементы, разрушающиеся при попадании в цель, позволяющие отказаться от излишней упругости и, соответственно, увеличить дальность эффективного выстрела. Кроме того, можно метать в толпу упругие резиновые кольца, раскрывающиеся в полете.
Конструкция кинетических элементов (КЭ) малого калибра, позволяющих увеличивать площадь контакта с целью:
а — тканевый чехол с дробью и его действие по твердой цели; б — КЭ в виде кольца (1 — полукруг; 2 — выборки; 3 — канал); в — КЭ, представляющий собой в недеформированном состоянии иссеченную полую сферу; г — КЭ в виде шара, покрытого длинным ворсом; д — раскрывающийся КЭ для стрельбы на дальние дистанции (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Некоторые гранатометы имеют калибр от 30 до 40 мм, что позволяет использовать материал низкой плотности, отлично деформирующийся при соударении с препятствием. Масса таких кинетических боеприпасов может достигать 140 г, а начальная скорость не более 130 м/с. Преимущественно инженеры стараются избегать шарообразной формы гранат такого калибра по причине низкой кучности. Обычно используют удлиненные элементы со скругленной головкой, стабилизированные в полете вращением. Примером такого гуманного боеприпаса является американская граната ХМ1006 калибра 40 мм, у которой головная часть изготовлена из высокоплотной вспененной резины, плотно закрепленной в пластиковом поддоне, не позволяющим снаряду деформироваться в стволе. Во время выстрела выступы на поддоне входят в нарезы ствола, что и придает необходимое в полете вращение.
Основные конструкции применяемых выстрелов с КЭ калибра 37-40 мм:
а — выстрел с гранатой XM1006 (США) с головной частью из вспененной резины (1 — головная часть; 2 — поддон; 3 — гильза; 4 — метательный заряд; 5 — капсюль-воспламенитель); б — выстрел Direct Impact (США) (1 — разрушаемая головная часть из пенопласта; 2 — наполнитель; 3 — корпус; 4 — капсюль-воспламенитель; 5 — бездымный порох; 6 — 40-мм алюминиевая гильза); в — модификации гранаты Arwen AR-1 (Канада) (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Дульная скорость ХМ1006 приблизительно 99 м/с, максимальная дальность выстрела более 40 метров, а характер деформации снаряда позволяет его эффективно использовать по биологическим объектам на дальностях от 1,5 до 24 м.
В США на вооружение принят аналогичный выстрел для 40-мм гранатомета Direct Impact, состоящий из пластикового корпуса-поддона и пенопластовой головной части, которая может снаряжаться различными наполнителями. Это могут быть слезоточивые ирританты, маркировочные и инертные составы. Действие по цели двойное – нарушитель получает чувствительный удар от снаряда и массу эмоций от облака химического вещества. Масса Direct Impact составляет 39 г, а максимальная дальность стрельбы достигает почти 36 м.
Канадский 37-мм боеприпас Arwen AR-1 имеет вид классической ручной гранаты с задней конической частью диаметром 20-24 мм и является еще одним примером современного нелетального кинетического снаряда. В конструкции есть два варианта исполнения головной части – монолитная и заполненная воздухом для большей деформации при ударе. В итоге получается подобие летящей боксерской перчатки массой 78 г с впечатляющей дальность выстрела в 100 метров.
Выстрел Blizitz калибра 56 мм (а), кинетический элемент или "мешок" (б) и гранатомет Cougar (в) (Франция) (по изданию "Оружие нелетального действия", В. В. Селиванов и Д. П. Левин)
Бойцы французских спецподразделений с Cougar
Французы, как всегда, оказались самыми оригинальными и придумали гранату под свой калибр 57 мм, представляющую из себя мешочек с твердым наполнителем. При попадании в человека такой элемент под именем Bliniz расплющивается в «лепешку» диаметром 120 мм, нокаутируя противника с вероятностью, приближающейся к 100%. Для такого выстрела разработали специальный «мешкомёт» Cougar, который швыряет поражающие 82-граммовые элементы с начальной скоростью 60 м/с на дальность 5-15 метров.
В России также имеются ударно-шоковые специальные выстрелы с эластичными элементами, но об этом в следующей статье.
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- sassik.livejournal.com
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