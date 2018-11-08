Катастрофы "Боингов": фатальные ошибки или теракты американских спецслужб?

Федеральное авиационное управление США признало, что бортовые системы 246 авиалайнеров Boeing 737 Max содержат фатальные ошибки, которые могут привести к крутому пикированию и последующей катастрофе.Недавно новейший Boeing 737 Max, принадлежащий авиакомпании Lion Air потерпел крушение, спустя 13 минут после вылета из Джакарты. В результате катастрофы погибло 189 человек. Пилоты, налетавшие по 6 тысяч часов, по какой-то причине завалили лайнер в пике. Впоследствии было заявлено о технической "болезни" Boeing 737 Max. Но...В американских СМИ уже давно признают наступивший кризис в образовании и сфере подготовке кадров. Штатам критически не хватает квалифицированных инженеров и конструкторов. Ошибки могут допускаться как на этапе проектирования, так и на этапе подготовки самолёта к полёту. Это только одна из причинавиакатастроф.Ещё одной причиной могут вполне являться «особенности сборки» бортовых систем. Как говорится в официальном отчёте ФАУ США, Боинги 737 могут сваливаться в пике из-за ошибок датчиков. А что если это не случайная ошибка, а намеренное удалённое управление?Как известно, компания "Боинг" контролирует львиную долю рынка гражданских авиаперевозок. Так, почему бы ей не пользоваться своими преимуществами на "благо" Вашингтона?Например, Индонезия объявляет, что будет закупать российский Су-34 вопреки американским санкциям. Вопреки, значит, а мы вмешаемся в полёты вашей гражданской авиации...В общем, вне зависимости от того, малоспособные ли сборщики на "Боинге", или американские спецслужбы уже намерено устраивают авиакатастрофы, России необходимо развивать производство собственных гражданских авиалайнеров. В современном мире от данной отрасли зависит безопасность граждан и суверенитет страны.