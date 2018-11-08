Катастрофы "Боингов": фатальные ошибки или теракты американских спецслужб?
Федеральное авиационное управление США признало, что бортовые системы 246 авиалайнеров Boeing 737 Max содержат фатальные ошибки, которые могут привести к крутому пикированию и последующей катастрофе.
Недавно новейший Boeing 737 Max, принадлежащий авиакомпании Lion Air потерпел крушение, спустя 13 минут после вылета из Джакарты. В результате катастрофы погибло 189 человек. Пилоты, налетавшие по 6 тысяч часов, по какой-то причине завалили лайнер в пике. Впоследствии было заявлено о технической "болезни" Boeing 737 Max. Но...
В американских СМИ уже давно признают наступивший кризис в образовании и сфере подготовке кадров. Штатам критически не хватает квалифицированных инженеров и конструкторов. Ошибки могут допускаться как на этапе проектирования, так и на этапе подготовки самолёта к полёту. Это только одна из причин будущих авиакатастроф.
Ещё одной причиной могут вполне являться «особенности сборки» бортовых систем. Как говорится в официальном отчёте ФАУ США, Боинги 737 могут сваливаться в пике из-за ошибок датчиков. А что если это не случайная ошибка, а намеренное удалённое управление?
Как известно, компания "Боинг" контролирует львиную долю рынка гражданских авиаперевозок. Так, почему бы ей не пользоваться своими преимуществами на "благо" Вашингтона?
Например, Индонезия объявляет, что будет закупать российский Су-34 вопреки американским санкциям. Вопреки, значит, а мы вмешаемся в полёты вашей гражданской авиации...
В общем, вне зависимости от того, малоспособные ли сборщики на "Боинге", или американские спецслужбы уже намерено устраивают авиакатастрофы, России необходимо развивать производство собственных гражданских авиалайнеров. В современном мире от данной отрасли зависит безопасность граждан и суверенитет страны.
Недавно новейший Boeing 737 Max, принадлежащий авиакомпании Lion Air потерпел крушение, спустя 13 минут после вылета из Джакарты. В результате катастрофы погибло 189 человек. Пилоты, налетавшие по 6 тысяч часов, по какой-то причине завалили лайнер в пике. Впоследствии было заявлено о технической "болезни" Boeing 737 Max. Но...
В американских СМИ уже давно признают наступивший кризис в образовании и сфере подготовке кадров. Штатам критически не хватает квалифицированных инженеров и конструкторов. Ошибки могут допускаться как на этапе проектирования, так и на этапе подготовки самолёта к полёту. Это только одна из причин будущих авиакатастроф.
Ещё одной причиной могут вполне являться «особенности сборки» бортовых систем. Как говорится в официальном отчёте ФАУ США, Боинги 737 могут сваливаться в пике из-за ошибок датчиков. А что если это не случайная ошибка, а намеренное удалённое управление?
Как известно, компания "Боинг" контролирует львиную долю рынка гражданских авиаперевозок. Так, почему бы ей не пользоваться своими преимуществами на "благо" Вашингтона?
Например, Индонезия объявляет, что будет закупать российский Су-34 вопреки американским санкциям. Вопреки, значит, а мы вмешаемся в полёты вашей гражданской авиации...
В общем, вне зависимости от того, малоспособные ли сборщики на "Боинге", или американские спецслужбы уже намерено устраивают авиакатастрофы, России необходимо развивать производство собственных гражданских авиалайнеров. В современном мире от данной отрасли зависит безопасность граждан и суверенитет страны.
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- Professional
- Использованы фотографии:
- @UJINN
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