Подлодка проекта 877 "Алроса" покинет Черноморский флот после ремонта

Передислокация подводной лодки проекта 877 "Алроса" с Черноморского флота на Балтийский все таки состоится. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Как сообщает источник издания, подводная лодка проекта 877 "Алроса" в настоящее время находится на 13-м судоремонтном заводе, где проходит ремонт и модернизацию. По планам Минобороны ремонт субмарины должен быть закончен в 2019 году, после чего она совершит переход на Балтийский флот, в составе которого и продолжит службу.Ранее уже сообщалось о возможной передислокации "Алросы" с Черноморского флота на Балтийский, но не было известно сроков окончания ремонта подлодки.Необходимо отметить, что в составе Балтийского флота фактически осталась одна подводная лодка проекта 877 еще советской постройки - "Дмитров", которая в период 2014 - 2018 годов прошла ремонт в Кронштадте. Многоцелевая дизельная подводная лодка "Алроса" тоже не новая. Она была заложена на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в мае 1988 года и строилась по проекту 877В "Палтус" с одним конструктивным изменением - вместо гребного винта на лодке установлен водометный движитель. До 2013 года "Алроса" была единственной боеспособной подводной лодкой в составе ЧФ России.