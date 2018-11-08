Российские бронемашины вооружат 57-мм скорострельными пушками
Российское военное ведомство утвердило новую концепцию развития бронетехники, сообщают Известия.
Согласно этой концепции, все легкие боевые бронемашины – БТР, БМП и бронеавтомобили – будут оснащаться новыми пушками калибра 57 мм с высокой скорострельностью.
Концепция утверждена в текущем году. Перед этим были проведены ОКР, подтвердившие целесообразность вооружения бронемашин 57-мм пушками. В настоящее время на большую часть БТР и БМП устанавливают пушки калибра 30 мм, которые не всегда эффективны при борьбе с бронированными и высокоскоростными целями.
Более мощная пушка позволит экипажам вступать в бой не только с легкой техникой противника, но и с танками, снося шквальным огнем прицелы, тепловизоры и другое внешнее оборудование. Боеприпасы могут также поразить в борт танк типа «Абрамс».
Кроме того, на поле боя всё чаще главной целью становится не бронетехника противника, а скоростные легковооруженные автомобили и ударные беспилотники. Эти цели необходимо уничтожать на максимальной дистанции, до того как «Джихад-мобили» применят управляемые ракеты, БЛА передадут информацию на командный пункт.
Сегодня имеющиеся в войсках бронемашины уже могут вооружаться 57-мм дистанционно управляемым артиллерийским модулем АУ-220М «Байкал». Его скорострельность достигает 120 выстрелов в минуту. Для перспективных машин, таких как БМП Т-15, разработан новый модуль «Кинжал», пушка которого способна поражать цели на дистанции более 14 км.
А для 57-мм орудия самоходной установки «Деривация-ПВО» разработан управляемый снаряд, который сможет поражать низколетящие и малозаметные цели, наподобие реактивных боеприпасов РСЗО, крылатых ракет, беспилотников и других объектов.
По мнению экспертов, новые пушки заметно повысят огневую мощь сухопутных войск и обеспечат превосходство российской техники над БТР и БМП ведущих стран мира. Так, поступившая в 2015 году на вооружение бундесвера тяжелая БМП «Пума» оснащена всего лишь 30-мм орудием.
Согласно этой концепции, все легкие боевые бронемашины – БТР, БМП и бронеавтомобили – будут оснащаться новыми пушками калибра 57 мм с высокой скорострельностью.
Концепция утверждена в текущем году. Перед этим были проведены ОКР, подтвердившие целесообразность вооружения бронемашин 57-мм пушками. В настоящее время на большую часть БТР и БМП устанавливают пушки калибра 30 мм, которые не всегда эффективны при борьбе с бронированными и высокоскоростными целями.
Более мощная пушка позволит экипажам вступать в бой не только с легкой техникой противника, но и с танками, снося шквальным огнем прицелы, тепловизоры и другое внешнее оборудование. Боеприпасы могут также поразить в борт танк типа «Абрамс».
Кроме того, на поле боя всё чаще главной целью становится не бронетехника противника, а скоростные легковооруженные автомобили и ударные беспилотники. Эти цели необходимо уничтожать на максимальной дистанции, до того как «Джихад-мобили» применят управляемые ракеты, БЛА передадут информацию на командный пункт.
Сегодня имеющиеся в войсках бронемашины уже могут вооружаться 57-мм дистанционно управляемым артиллерийским модулем АУ-220М «Байкал». Его скорострельность достигает 120 выстрелов в минуту. Для перспективных машин, таких как БМП Т-15, разработан новый модуль «Кинжал», пушка которого способна поражать цели на дистанции более 14 км.
А для 57-мм орудия самоходной установки «Деривация-ПВО» разработан управляемый снаряд, который сможет поражать низколетящие и малозаметные цели, наподобие реактивных боеприпасов РСЗО, крылатых ракет, беспилотников и других объектов.
По мнению экспертов, новые пушки заметно повысят огневую мощь сухопутных войск и обеспечат превосходство российской техники над БТР и БМП ведущих стран мира. Так, поступившая в 2015 году на вооружение бундесвера тяжелая БМП «Пума» оснащена всего лишь 30-мм орудием.
- Использованы фотографии:
- Илья Максимов/РГ, "Известия"
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