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Лорензана: США не могут помешать Филиппинам покупать российское оружие

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Соединенные Штаты не смогут заставить Филиппины разорвать военно-техническое сотрудничество с Россией и не покупать российское вооружение, заявил министр обороны страны Делфин Лорензана, передает "Интерфакс".

Лорензана: США не могут помешать Филиппинам покупать российское оружие



Глава филиппинского военного ведомства отметил, что сотрудничество Филиппин и России в военно-технической сфере зависит только от Манилы и Москвы, и никакие Соединенные Штаты не смогут помешать Маниле покупать российское оружие. Единственное, где Вашингтон может вмешаться в оружейные сделки между странами, заметил Лорензана, это блокировка платежей за оружие, так как США контролируют многие банки, через которые проходит оплата сделок. Но Филиппины рассматривают и вариант оплаты вооружения в национальных валютах, добавил он, отметив, что этот вопрос очень актуален в связи с поставкой партии ручных противотанковых гранатометов из России, за которую Филиппины пока еще не произвели оплату.

Ранее "Рособоронэкспорт" сообщил, что поставил Филиппинам партию гранатомётов РПГ-7В2 и выстрелов к ним.

Между тем, Министерство обороны Филиппин не собирается останавливаться на приобретении только ручного огнестрельного оружия у России. По словам Делфина Лорензаны Филиппины рассматривают вариант приобретения у России партии ударных вертолетов и подводных лодок типа "Варшавянка". Не исключено, что и военно-транспортные вертолеты также войдут в этот список.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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