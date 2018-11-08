В роты возвращаются замполиты
Минобороны РФ возвращает в роты замполитов. Штатные изменения связаны с формированием в ведомстве Главного военно-политического управления (ГлавВоенПУР), сообщают Известия.
Пока должности замполитов введены в ротах, численный состав которых превышает 100 человек. На очереди роты, в которых служат более 75 человек. Полностью процесс должен быть завершен до конца текущего года.
Эти должности в ВС РФ были сокращены в 2008 году.
Замполитам предстоит сформировать у личного состава «глубокое понимание» и поддержку государственной политики в сфере обеспечения обороны страны. Для военнослужащих не должны остаться пустым звуком такие понятия как патриотизм, верность воинскому долгу и присяге.
На плечи замполита также лягут заботы об организации досуга, подготовка материалов для газеты соединения (части) и стенгазеты подразделения. Также они будут поддерживать связь с семьями военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Опрошенные газетой военные эксперты считают, что возвращение замполитов улучшит моральный климат в подразделениях, что в итоге скажется на повышении их боеспособности.
Напомним, институт политработников был сформирован во времена гражданской войны: в 1918 году в РККА появилось Всероссийское бюро военных комиссаров. А в 1919 году было создано Политуправление Реввоенсовета (ПУР).
Пока должности замполитов введены в ротах, численный состав которых превышает 100 человек. На очереди роты, в которых служат более 75 человек. Полностью процесс должен быть завершен до конца текущего года.
Эти должности в ВС РФ были сокращены в 2008 году.
Замполитам предстоит сформировать у личного состава «глубокое понимание» и поддержку государственной политики в сфере обеспечения обороны страны. Для военнослужащих не должны остаться пустым звуком такие понятия как патриотизм, верность воинскому долгу и присяге.
На плечи замполита также лягут заботы об организации досуга, подготовка материалов для газеты соединения (части) и стенгазеты подразделения. Также они будут поддерживать связь с семьями военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Опрошенные газетой военные эксперты считают, что возвращение замполитов улучшит моральный климат в подразделениях, что в итоге скажется на повышении их боеспособности.
Напомним, институт политработников был сформирован во времена гражданской войны: в 1918 году в РККА появилось Всероссийское бюро военных комиссаров. А в 1919 году было создано Политуправление Реввоенсовета (ПУР).
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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