ДЭПЛ «Выборг» превратится в музей
Во третьем квартале текущего года дизель-электрическая подводная лодка Б-227 «Выборг» выведена из состава Балтийского флота, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на военный источник.
Подлодку ожидает ремонт с последующей музеефикацией. По данным источника, ДЭПЛ уже находится на Кронштадтском морском заводе. Там ее подготовят к дальнейшей службе в качестве музейного экспоната.
Как отмечает издание, 29 июля подлодки не было на Главном военно-морском параде, однако успела поучаствовать в июньском учении Балтфлота – в ходе одного из эпизодов она исполняла роль субмарины условного противника, за которой вела охоту поисково-ударная группа кораблей.
По словам собеседника, после ремонта ДЭПЛ «Выборг» будет передана военно-морскому филиалу парка «Патриот» в Кронштадте. Решение об этом уже принято. Он добавил, что сроки создания плавучего музея во многом зависят от своевременности финансирования.
Ранее экспонатом музея в Кронштадте стал эсминец «Беспокойный (проект 965, шифр «Сарыч»), находившийся в доке завода «Янтарь» с 2016 года.
По некоторым данным, выбывшую подлодку «Выборг» заменит ДЭПЛ «Алроса», которая в настоящее время проходит ремонт в Севастополе.
Ресурс напоминает, что подводная лодка «Выборг» (проект 877) построена в Комсомольске-на-Амуре в 1982 году. В том же году передана Тихоокеанскому флоту. Переведена на Балтику в 1985 году. Входила в состав соединения подлодок Ленинградской военно-морской базы. Последний ремонт прошла в 2016 году. Имя «Выборг» носит с 2008 года.
Подлодку ожидает ремонт с последующей музеефикацией. По данным источника, ДЭПЛ уже находится на Кронштадтском морском заводе. Там ее подготовят к дальнейшей службе в качестве музейного экспоната.
Как отмечает издание, 29 июля подлодки не было на Главном военно-морском параде, однако успела поучаствовать в июньском учении Балтфлота – в ходе одного из эпизодов она исполняла роль субмарины условного противника, за которой вела охоту поисково-ударная группа кораблей.
По словам собеседника, после ремонта ДЭПЛ «Выборг» будет передана военно-морскому филиалу парка «Патриот» в Кронштадте. Решение об этом уже принято. Он добавил, что сроки создания плавучего музея во многом зависят от своевременности финансирования.
Ранее экспонатом музея в Кронштадте стал эсминец «Беспокойный (проект 965, шифр «Сарыч»), находившийся в доке завода «Янтарь» с 2016 года.
По некоторым данным, выбывшую подлодку «Выборг» заменит ДЭПЛ «Алроса», которая в настоящее время проходит ремонт в Севастополе.
Ресурс напоминает, что подводная лодка «Выборг» (проект 877) построена в Комсомольске-на-Амуре в 1982 году. В том же году передана Тихоокеанскому флоту. Переведена на Балтику в 1985 году. Входила в состав соединения подлодок Ленинградской военно-морской базы. Последний ремонт прошла в 2016 году. Имя «Выборг» носит с 2008 года.
- Использованы фотографии:
- kronvestnik.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter