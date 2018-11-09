«Дырявая» броня для украинских БТР-4

Пресс-служба «Укроборонпрома» недавно сообщила, что в украинскую армию поступили первые семь бронетранспортеров БТР-4, корпуса которых изготовлены из новой отечественной брони, и что на Лозовском кузнечно-механическом заводе налажена производственная кооперация по изготовлению бронекорпусов БТР-4 и дальнейшей их сборке на заводе Малышева и Киевском бронетанковом заводе.Скандальная история с этими бронетранспортерами и броней для них — давняя и уже подзабытая. Все начиналось в сентябре 2009 с заключения контракта между Министерством обороны Ирака и украинским госконцерном «Укрспецэкспорт», вошедшим впоследствии в «Укроборонпром», на поставку в Ирак 429 БТР-4 украинского производства на сумму 457,5 млн. долларов США.Самое интересное, оплата по этому контракту должна была производиться за счет средств, выделенных правительством США в рамках перевооружения армии Ирака. Поэтому Соединенные Штаты внимательно отслеживали его выполнение, и украинским коррупционерам не удалось замять факт провала этого контракта.В 2011—2012 гг. по этому контракту было поставлено в Ирак 88 бронетранспортеров. В апреле 2013 была осуществлена поставка следующей партии из 42 бронетранспортеров. Ирак отказался принимать эту партию и не допустил даже сингапурское судно «SE Pacifica» в порты Ирака, на борту которого находилась эта партия бронетранспортеров.Такие действия Ирака были связаны с тем, что у 80% бронетранспортеров из поставленных ранее партий были выявлены трещины в корпусах БТР, по этой причине они не могли эксплуатироваться. Это судно с отгруженными БТР болталось в открытом море почти год до решения вопроса, куда же направлять эту партию бронетранспортеров.Учитывая, что деньги на оплату этого контракта выделяли США, там началось судебное разбирательство с выяснением, куда же исчезли деньги. В процессе разбирательства выяснилось, что в коррупционной схеме по этому контракту были задействованы посредники из США, руководство «Укрспецэкспорта» и иракские военные. Через ряд оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, немалые комиссионные перечислялись участникам этой схемы. В контракте были заложены серьезные деньги на маркетинговые исследования по контракту, и они были выплачены. Кто-то из участников схемы, по всей видимости, не получил причитающихся комиссионных, и всё это получило международную огласку.Украинско-иракский контракт в начале 2014 г. был расторгнут, и эта партия БТР в итоге вернулась на Украину. По крайней мере, украинские участники этой аферы отделались легким испугом и не понесли практически никакого наказания. А государству Украина пришлось вернуть предоплату и уплатить громадную неустойку за невыполнение условий контракта, поскольку под него были даны государственные гарантии.Кроме коррупционной составляющей, была и техническая проблема: бронетранспортеры оказались действительно неработоспособными, о трещинах брони в их корпусах многим было известно, но все это участниками сделки прикрывалось.Разработчиком и изготовителем БТР-4 было Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ), которое ранее занималось разработкой только танков, легкобронированную гусеничную технику и тем более колесную КБ никогда не разрабатывало. Опыта в таких разработках не было, и буквально накануне в КБ были разработаны бронеавтомобиль «Дозор» и бронетранспортер БТР-3 и изготовлены небольшие их партии.В самом начале эпопеи с иракским контрактом мне показали в КБ два первых образца БТР-4. Их сборка только завершалась, они еще ни разу не выезжали из цеха и тем более не было проведено никаких испытаний, и их собирались поставлять по международному контракту! Меня это очень удивило, испытания такой техники идут годами. Выявляются неизбежные неисправности и дефекты, проводятся доработки, только после этого машине дают путевку в жизнь. Здесь же все было противоестественно, по всей видимости, для продвижения иракского контракта БТР-4 ускоренно приняли на вооружение без проведения полного цикла испытаний.Когда поднялся скандал с массовыми дефектами у поставленных в Ирак бронетранспортеров, украинские власти обвинили Россию в попытках опорочить «отличную украинскую технику» с целью устранения конкурента на рынке вооружений. Но все быстро встало на свои места, когда Ирак расторг контракт и отказался принимать украинские бронетранспортеры. Также небольшие партии этих машин были поставлены в Индонезию и Казахстан для оценки возможности заключения контрактов на их поставку, но по причине выявленных технических проблем в поставленных бронетранспортерах эти страны отказались от заключения контрактов.Основной технической проблемой БТР-4 были трещины не только в сварных швах корпусов, но и трещины в самой броне. На Украине, ранее производившей все виды необходимой брони, уже возникали проблемы с качеством производимой брони. В 2014 директор завода Малышева заявлял: «Вопросы могут быть по броне. Но и это решаем, ориентируемся на европейцев. Скорее всего, в ближайшее время у нас будет европейская броня...» Посчитали, что Европа поможет.Поставку брони для танков и МТЛБ с советских времен производил мариупольский «Азовмаш», который усилиями донецкой олигархии был доведен до стадии банкротства и прекратил выпуск брони. Ему нашли замену. Броня поступала от непонятных поставщиков с неизвестным качеством, и при производстве бронетехники постоянно возникали скандалы, так было на Киевском танкоремонтном и Львовском танкоремонтном заводах при производстве бронетранспортера БТР-3 и бронеавтомобиля «Дозор».На Львовском бронетанковом заводе для бронеавтомобилей использовали броню из Польши, но и с ней были проблемы, она трескалась еще на испытаниях. В начале 2015 при испытаниях первых образцов бронеавтомобиля в корпусах двух из трех бронеавтомобилей ”на днищах появились сквозные трещины длиной около 40–50 см в зоне расположения двигателя. При этом машины, на которых были обнаружены трещины, прошли чуть более 400 и 100 км”.Из такой же непонятного качества брони были изготовлены корпуса БТР-4, поставленных в Ирак. По контракту БТР-4 должно было поставлять ХКБМ, на имеющее своей производственной базы для сварки корпусов. Изготовление корпусов передали не заводу Малышева, который всегда производил сварку корпусов танков, а Лозовскому кузнечно-механическому заводу, который в давние советские времена производил сварку корпусов МТЛБ, производимых Харьковским тракторным заводом.На ЛКМЗ к тому времени были утеряны технологии проведения таких работ и традиции военной приемки, приведшие к плачевным результатам. Вместо требуемой брони была применена броня неизвестного качества, при сварке использовалась другая проволока, не предусмотренная документацией. В 2017 было возбуждено уголовное дело против ЛКМЗ только по факту применения при сварке корпусов другой проволоки. Уголовное дело, по всей видимости, закончилось ничем, поскольку в соответствии с приведенной в начале статьи информацией сварка корпусов БТР-4 продолжается на ЛКМЗ.Спустя девять лет на Украине вдруг заявили, что появилась своя «отечественная броня», хотя она давно там производилась, и ее производство было уничтожено. Кого привлекли для производства брони и какое ее качество, сказать трудно. Время покажет, насколько это серьезно. После коррупционных сделок и технических промахов при разработке, испытаниях и производстве БТР-4 его пытаются вновь возродить. За эти годы с бронетранспортером было много скандалов, взаимных обвинений и попыток скрыть выявленные технические недостатки этой машины.Сейчас БТР-4 прошел многие виды испытаний, в том числе в реальных боевых условиях, и насколько эта машина отвечает предъявляемым к ней требованиям, время покажет. После такого шлейфа неудач ей вряд ли удастся прорваться на международный рынок вооружений. Победные заявления о решении проблемы брони еще требуется доказать, на Украине заявления очень часто не соответствуют реальным делам, и эпопея с поставкой в Ирак БТР-4 наглядно показала, в какие авантюры готовы ввязываться украинские чиновники и поддерживающие их властные структуры.