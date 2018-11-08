Украина вдвое увеличит морскую зону досмотра и задержания судов

Украина в скором времени вдвое увеличит территорию зоны морского досмотра и задержания судов, введя режим контроля в прилежащих к территориальным водам государства. Соответствующий законопроект сегодня принят Верховной Радой Украины в первом чтении, сообщают украинские СМИ.За внесенный законопрокт проголосовали 238 депутатов Рады. Как пояснила один из авторов законопроекта, член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, законопроект позволяет де-факто вдвое увеличить территорию контроля в море. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982, прилежащая зона (12-мильная зона, следующая сразу за территориальными водами) может использоваться государством для ограниченного контроля по предупреждению и задержанию судов за нарушение определенных правил.В случае принятия данного закона, Украина расширит зону контроля до 24 морских миль (12 территориальных вод+12 прилежащие), в которых сможет в пределах своего законодательства осуществлять контроль и юрисдикцию, необходимые для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил, т.е. украинские пограничники в данной зоне получат право останавливать, досматривать, задерживать и арестовывать суда и членов экипажей, если есть основания считать, что судно может нарушить украинское законодательство.В проекте законодательства не указывается, на воды какого моря будет распространяться закон, но указывается, что это необходимо для