Талибы утверждают, что им удалось сбить американский MQ-9 Reaper
Ресурсы, подконтрольные террористической группировке «Талибан» (запрещена в РФ), распространяют материалы в которых говорится буквально следующее: «Мы сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Следующим будет F-35».
Заявлено, что беспилотник был сбит в афганской провинции Пактика (юго-восток страны).
Если на фотографиях обломки действительно сбитого талибами американского БПЛА, то сразу же возникает вопрос о применённых средствах поражения. Дело в том, что практический потолок MQ-9 Reaper составляет 13 тысяч метров. Никакой ПЗРК не способен «достать» летательный аппарат, находящийся на такой высоте. Также известно о том, что талибы не обладают (по крайней мере, не обладали до этого момента) зенитными ракетными комплексами, способными поражать цели на существенных высотах.
В этой связи выдвигаются три версии по поводу публикации, сделанной талибами.
Версия первая: беспилотник осуществлял полёт на относительно малой высоте, а потому действительно мог быть сбит ПЗРК.
Версия вторая: при учёте рельефа в провинции Патика удар мог наноситься из горного района, расположенного на внушительной высоте над уровнем моря.
Версия третья: обломки принадлежат не сбитому, а потерпевшему аварию в связи с техническими неисправностями летательному аппарату.
Есть также вариант о перехвате талибами сигнала БПЛА, но эта версия выглядит уж слишком фантастической, особенно если учесть, что управление MQ-9 Reaper осуществляется вовсе не с тех американских военных баз, которые находятся в Афганистане.
Нужно отметить информированность талибов по поводу того, что не так давно США впервые в боевом режиме применили свои истребители пятого поколения F-35. Удары этими самолётами наносились, как было заявлено в США, именно по объектам террористической группировки "Талибан".
Заявлено, что беспилотник был сбит в афганской провинции Пактика (юго-восток страны).
Если на фотографиях обломки действительно сбитого талибами американского БПЛА, то сразу же возникает вопрос о применённых средствах поражения. Дело в том, что практический потолок MQ-9 Reaper составляет 13 тысяч метров. Никакой ПЗРК не способен «достать» летательный аппарат, находящийся на такой высоте. Также известно о том, что талибы не обладают (по крайней мере, не обладали до этого момента) зенитными ракетными комплексами, способными поражать цели на существенных высотах.
В этой связи выдвигаются три версии по поводу публикации, сделанной талибами.
Версия первая: беспилотник осуществлял полёт на относительно малой высоте, а потому действительно мог быть сбит ПЗРК.
Версия вторая: при учёте рельефа в провинции Патика удар мог наноситься из горного района, расположенного на внушительной высоте над уровнем моря.
Версия третья: обломки принадлежат не сбитому, а потерпевшему аварию в связи с техническими неисправностями летательному аппарату.
Есть также вариант о перехвате талибами сигнала БПЛА, но эта версия выглядит уж слишком фантастической, особенно если учесть, что управление MQ-9 Reaper осуществляется вовсе не с тех американских военных баз, которые находятся в Афганистане.
Нужно отметить информированность талибов по поводу того, что не так давно США впервые в боевом режиме применили свои истребители пятого поколения F-35. Удары этими самолётами наносились, как было заявлено в США, именно по объектам террористической группировки "Талибан".
- Использованы фотографии:
- sina.com.cn
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