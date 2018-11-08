Талибы утверждают, что им удалось сбить американский MQ-9 Reaper

Ресурсы, подконтрольные террористической группировке «Талибан» (запрещена в РФ), распространяют материалы в которых говорится буквально следующее: «Мы сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Следующим будет F-35».Заявлено, что беспилотник был сбит в афганской провинции Пактика (юго-восток страны).Если на фотографиях обломки действительно сбитого талибами американского БПЛА, то сразу же возникает вопрос о применённых средствах поражения. Дело в том, что практический потолок MQ-9 Reaper составляет 13 тысяч метров. Никакой ПЗРК не способен «достать» летательный аппарат, находящийся на такой высоте. Также известно о том, что талибы не обладают (по крайней мере, не обладали до этого момента) зенитными ракетными комплексами, способными поражать цели на существенных высотах.В этой связи выдвигаются три версии по поводу публикации, сделанной талибами.беспилотник осуществлял полёт на относительно малой высоте, а потому действительно мог быть сбит ПЗРК.при учёте рельефа в провинции Патика удар мог наноситься из горного района, расположенного на внушительной высоте над уровнем моря.обломки принадлежат не сбитому, а потерпевшему аварию в связи с техническими неисправностями летательному аппарату.Есть также вариант о перехвате талибами сигнала БПЛА, но эта версия выглядит уж слишком фантастической, особенно если учесть, что управление MQ-9 Reaper осуществляется вовсе не с тех американских военных баз, которые находятся в Афганистане.Нужно отметить информированность талибов по поводу того, что не так давно США впервые в боевом режиме применили свои истребители пятого поколения F-35. Удары этими самолётами наносились, как было заявлено в США, именно по объектам террористической группировки "Талибан".