БДК "Орск" прошёл Босфор и вошёл в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Орск" прошел черноморские проливы и вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщают местные интернет-сайты, мониторящие обстановку в проливе Босфор.БДК "Орск" направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, при этом данный поход является уже девятым только для этого БДК. Ранее во вторник через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря прошел фрегат ЧФ "Адмирал Макаров", который вошел в состав сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.По мнению зарубежных СМИ и интернет-ресурсов, БДК "Орск" наряду с другими кораблями вспомогательного флота России участвует в операции "Сирийский экспресс", в рамках которой идет материальное обеспечение российской авиабазы Хмеймим, базы материально-технического обеспечения в Тартусе и правительственной армии Сирии.Большой десантный корабль "Орск" проекта 1171 был заложен в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь" 30 августа 1967 года под именем "БДК-69". Спущен на воду 29 февраля 1968 года. Вступил в строй 31 декабря 1968 года. На данный момент входит в состав постоянной готовности вспомогательных сил Черноморского флота.