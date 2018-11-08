Исправлены ли в России ошибки девяностых?

Проведение реформ в нашей стране в «лихие» 90-е привело к появлению целых армий безработных и сделало миллионы наших граждан нищими.В реформаторской копилке - и бездумная приватизация, которая нанесла России существенный ущерб. По сути, весь процесс разгосударствления имущества свёлся к обману населения и печати бумажек, названных ваучерами.Однако сейчас российские власти постепенно пытаются исправить все ошибки прошлого. Успешный запуск российской ракеты-носителя «Союз -2.1б» и выведение на орбиту военного спутника, открытие крупного маслоэкстракционного завода в Волгоградской области, завода моторных масел в Калужской области, завода строительной химии в Краснодаре, открытие производства формалина в Московской области, двух животноводческих комплексов в Белгородской области, введение в эксплуатацию железнодорожного тоннеля в Кемеровской области, запуск в Калининградской области предприятия серверных материнских плат и первого в стране цифрового ветропарка, начало строительства фармацевтических предприятий в Воронежской области и т.д. Это лишь малая доля того, что сделано в современной России за последние годы.Факты говорят сами за себя. Негатива немало, но и о позитивных моментах забывать не нужно.О том, как государству удалось вернуть под свой контроль ряд стратегических предприятий, смотрите ролик «В России исправили ошибку 90-х»: