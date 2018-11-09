Кольца «Анаконды». Защитить путём захвата

В этом году первой особенностью станет то, что в этом году учения пройдут не только в Польше, но и впервые в Литве, Латвии и Эстонии, а также на Балтийском море. Это позволит отработать наступление на Белоруссию, которое потребуется для защиты Сувалкского коридора. Не зря этот коридор в альянсе называют еще Сувалкской брешью, которая станет ключевой проблемой в вероятном вооруженном конфликте с Россией.Союзнические войска НАТО, окружив Калининградскую область и западные границы Белоруссии, будут отрабатывать защиту Сувалкского коридора путем вероятного захвата Гродненской области Республики Беларусь. Учитывая ширину этого района, его можно взять под огневой контроль как с российской, так и с белорусской стороны, поэтому во время реальных военных действий для НАТО стратегически важно будет этого не допустить.С этой целью 10 ноября танковые и механизированные подразделения отработают преодоление водной преграды в районе города Хелм. Это явно указывает на то, что в случае войны то же самое они сделают на реке Неман в районе Гродно. Вопросы форсирования Немана уже отрабатывались летом на учениях «Удар сабли» в Литве.Кроме того, запланированы мероприятия по отработке отселения гражданского населения из района боевых действий. Этим районом станет город на северо-востоке Польши Белосток, который находится недалеко от границы с Белоруссией. Это напоминает то, как действовала Германия во время Второй мировой войны, когда мирное население принудительно выселялось и на их месте располагались войска вермахта для подготовки к дальнейшему наступлению.Еще одним фактором, провоцирующим усиление напряженности в регионе, стала непрозрачность в проведении учений. Для того чтобы не приглашать на учения иностранных наблюдателей, Варшава заявила, что в маневрах будут принимать 12,5 тысячи польских военных (согласно Венскому документу, учения подлежат международному наблюдению, если к ним привлекаются свыше 13 тысяч человек). Кроме того, «Анаконду» растянули на два месяца и разделили на отдельные этапы, проводя при этом параллельно якобы другие учения крупных соединений всех видов ВС.Казалось бы, «Анаконда 2018» должна проходить максимально прозрачно при такой сложной геополитической обстановке. Однако на учениях предпринимаются попытки затруднить возможность отслеживать численность и перемещение войск, отрабатывается блокада Калининграда и Белоруссии, демонстрируется явное желание «запугать» Россию.