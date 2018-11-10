Время Трампа. Время санкций

Мировой экономический кризис, о котором говорят многие прогрессивные экономисты, назревает. Для него созданы необходимые условия: Трамп устоял на выборах в Конгресс США 6 ноября! Республиканская партия, которая стала к тому же вполне протрамповской, прогнулась, уступив демократам нижнюю Палату представителей, но сохранила за собой верхнюю палату – Сенат. Политическая ситуация в США стабилизировалась в положении 50/50. Президент Трамп гарантировал себя от импичмента демократическим вашингтонским «болотом», и может баллотироваться на очередных президентских выборах в 2020 году на второй срок.Что до всего этого России? В таком расколотом состоянии США вряд ли способны на большие военные авантюры, им остаётся продолжать свои санкционные войны, эту давнюю американскую традицию, которой Трамп верен как стопроцентный американец. Санкционные войны Америки неизбежно подтолкнут мировой экономический кризис (МЭК). Что подтолкнёт МЭК? Говоря честно, а кто его знает?..Санкции США против Ирана могут привести к подорожанию нефти до 100 $ за баррель, «Русал» уходит от санкций в российскую юрисдикцию, Россия и другие страны БРИКС переходят на расчёты в национальных валютах, Евросоюз думает создавать свою платёжную систему, аналогичную SWIFT. И это только начало.На этот раз американские спецслужбы не обнаружили вмешательства в выборы со стороны России. Однако не стоит этим обольщаться, они просто перенесли это «вмешательство» на более важные президентские выборы через два года. Тема «вмешательства» — это всерьёз и надолго, хотя это абсурд, он не будет сдан в архив, он уже узаконен Конгрессом и закреплён антироссийскими санкциями. Почему? Потому что это вопрос о власти в Америке, о сути этой власти.Дочь покойного Збигнева Бжезинского и телеведущая CNN в пылу борьбы с Трампом и «русским вмешательством» выдала страшную американскую тайну: «Контролировать мысли американцев – это наша работа», а не Трампа и тем более «русских». Америка демократично управлялась до Трампа с помощью медиа, коллективным CNN, и теперь эта главная ценность американской демократии разрушена, либеральные медиа США потеряли контроль над мыслями американцев. Медиаконтроль вообще утрачен!Вину за утрату контроля медиа над обществом американские конгресс, спецслужбы и эксперты возлагают на Россию, последние говорят, что русские уже добились своего – разрушили демократию в Америке, поэтому и не вмешивались в промежуточные выборы в конгресс. Дело уже сделано! Вот до чего дошла «экспертная мысль» в Америке! Но каким образом?Дело в сущности власти: любая власть – это чья-то диктатура, другое дело, какими декорациями она обставляется, богатыми или бедными, каким способом она осуществляется. Диктатура американских элит осуществлялась с помощью медиапромывки мозгов американцам, это и называется американской демократией, и вообще западной демократией. Очень красивая, практически незаметная диктатура! В сравнении со странами с менее развитыми медиа или просто более честными.Поскольку американская демократия не может, конечно же, разрушиться сама по себе, США необходимо было обнаружить внешнее вмешательство и назначить виновного, и была обнаружена и назначена виновной Россия с простодушным, чисто американским обоснованием: ей же это было выгодно! Доказательства в таком случае предъявлять и не требуется, достаточно хайли лайкли, как и в деле Скрипалей в Солсбери. Это вопрос политический!Поэтому обвинение России во «вмешательстве в американские выборы» — это уже навсегда! Это объяснение универсальное и заранее объясняет все будущие разрушения демократии в Америке, даже Трамп признаёт «вмешательство России», только отрицает свой «сговор с Путиным» и то, что это «вмешательство» повлияло на результаты выборов. Поэтому США уже обвиняют Россию наперёд, в будущем вмешательстве в выборы 2020 года.Другая причина ненависти истэблишмента США к России – это само обнажение американской диктатуры элит, потому что накал борьбы и обвинений Трампа, а в CNN он уже не только «диктатор» и «фашист», но даже «расистская свинья», говорит о том, что скрывается за «демократическим» фасадом США. Трамп не остаётся в долгу и объявляет CNN уже не «фейковыми новостями», но «врагами народа»! Здравствуйте, американский товарищ Сталин!Накал борьбы, когда вопрос стоит «или – или»: или Трамп раздавит своих «демократических» глобалистских врагов, или они раздавят как-нибудь его, свидетельствует о диктаторской сути власти элит в Америке. После произошедшего разрушения медиа управления страной, диктатура элит будет осуществляться в каких-то других формах, более открытых, Америка станет «авторитарной» независимо от того, кто возьмёт верх. Виновной в гибели американской демократии будет объявлена Россия!Те же самые процессы потери медиа управления властными элитами населением происходят и в Европе, поэтому там, в унисон с Америкой, заговорили о «российском вмешательстве» и в европейские выборы, хайли лайкли, потому что доказательств как всегда нет. Да они и не нужны нашим обвинителям: это вопрос политический!Диктаторская суть власти выходит на поверхность и в Америке, и в Европе, а демократия везде исчезает! Напомним, Макрон угрожал в своей предвыборной кампании гражданской войной во Франции в случае победы на выборах Марин Ле Пен. Вот такая демократия, из-за декораций которой в случае опасности для элит выглядывает всегда диктатура с войной наперевес!Кстати, России действительно выгоден этот демократический стриптиз и в Америке, и в Европе, хотя наш МИД с интеллигентным Сергеем Лавровым никогда не снизойдёт до такого признания. Хотя именно из-за него Россия получает от США и Европы санкции. Просто время наступило такое: время санкций. Наконец-то и Россия ввела масштабные санкции против Бандеры. Кто выиграет в этой санкционной войне – большой вопрос, но пока Россия удачно импортозамещается и уходит на Восток, что вызывает озабоченность западных экспертов: санкции не действуют на Россию, она выскальзывает на азиатские рынки, а Европа несёт большие издержки.Неудачные для Демократической партии США итоги выборов в Конгресс, похоронившие надежды на импичмент президента Трампа, говорят, это эра Трампа продолжится, а именно: эра крушения демократического глобализма и утверждения трамповского патриотизма, и кто этого не понял – Трамп не виноват!