Новые маневры пары Су-57 над Астраханской областью

Длина пробега новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 будет меньше, чем у Су-35, примерно вдвое. Об этом заявил главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец в материале ТК "Звезда".По словам Стрельца, короткая длина пробега позволяет использовать Су-57 с укороченных полос без специальных устройств, а именно возможность взлета и посадки на укороченную полосу было одним из условий технического задания на новый самолет. При этом конструктор отказался назвать точные цифры пробега, сославшись на секретность сведений. Согласно информации из открытых источников, длина пробега при посадке Су-35 с нормальной взлетной массой, с использованием тормозного парашюта и тормозов составляет около 600 метров.Ранее сообщалось, что Минобороны России получит 12 новейших истребителей Су-57 в 2019 году.Между тем ТК "Звезда" на своем YouTube-канале опубликовал новое видео полетов двух истребителей Су-57 под управлением летчика-испытателя Сергея Богдана и начальника Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова генерал-майора Радика Бариева.На этот раз съемка велась не только с рампы транспортного самолета Ан-12, но со взлетно-посадочной полосы, а также с истребителей сопровождения, на которых были установлены экшн-камеры.