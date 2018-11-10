Рассказы об оружии. Зенитный танк Т-90. Дедушка «Шилки» и «Тунгуски»
Так как мы уже рассказывали о «Шилке» и ее предшественнице ЗСУ-57-2, ничего не поделать, делаем вид, что так и было задумано, прём против течения времени. И сегодня наш герой, хоть и с аббревиатурой Т-90, но, как говорится, Т-90, да не тот. Точнее, тот, просто из другой эпохи.
И снова разговор идет об армейском ПВО, с которым дело у нас во время Великой Отечественной было дрянь. Или беда, кому как проще.
Беда заключалась главным образом в том, что малокалиберная зенитная артиллерия (МЗА) сама по себе была бедой в РККА.
Малокалиберных автоматических зенитных пушек, которые являлись основным и наиболее эффективным инструментом противодействия авиации противника, катастрофически не хватало.
37-мм автоматическая зенитная пушка 61-К образца 1939 г. была единственным средством борьбы с самолетами на ближних подступах. Еще одно орудие, 25-мм автоматическая пушка образца 1940 г. толком и не была освоена в плане серийного выпуска.
К сожалению, зенитные пушки оказались наиболее сложным в производстве видом подвижной артиллерии. Плюс на выпуске негативно сказалась эвакуация предприятий, что привело к прекращению на некоторое время производства, и, соответственно, медленное наращивание выпуска на новых местах.
Некоторым образом сложившаяся ситуация компенсировалась пулеметами. Действительно, на начальном этапе войны пулеметы могли стать основным средством борьбы с штурмовиками и пикирующими бомбардировщиками. Но только на начальном этапе.
К 1942-43 годам развитие моторов, появление более сильно бронированных самолетов свело на нет все возможности стрелкового оружия винтовочного калибра.
К этому времени принципиально пригодными в качестве средств ПВО пулеметов было всего два — "максим" и ДШК.
Для "максима" существовали зенитные пулеметные установки (ЗПУ), созданные в вариантах одиночной, спаренной и счетверенной установки.
Счетверенная установка обладала весьма значительной плотностью огня на дистанции до 1500 м. Но мощности винтовочного патрона уже было явно недостаточно. Кроме того, установка из четырех «максимов» весила около полутонны и была весьма громоздка. Для повышения мобильности «счетверенки» ставили на грузовики.
Но даже в таком виде такие комплексы были пригодны лишь для защиты тыловых стационарных объектов — аэродромов, штабов, транспортных узлов, складов. На передовой ценность таких средств ПВО была более чем сомнительна вследствие и ограниченной проходимости, и абсолютной незащищенности расчетов.
ДШК был не просто реальной альтернативой.
К тому времени пулемет уже состоялся в качестве зенитного средства и прошел испытание боем в составе флота. Оставалось только разработать бронированную самоходную базу для использования в системе армейской ПВО.
Естественно, речь шла исключительно о танках. Просто потому, что других носителей не предвиделось. Бронеавтомобили фактически сошли со сцены, да и проходимость советских БА не была их сильной стороной.
Значит – танк. Более того, легкий танк, тяжелые и средние были нужны фронту в своем прямом качестве. А вот легкие танки могли стать носителями оружия ПВО, способными действовать на переднем крае, на рокадных дорогах, защищая от налетов как маршевые колонны, так и объекты переднего края.
Бронетанковое управление Главного автобронетанкового управления Красной Армии выдало в 1942 г. тактико-технические требования (ТТТ) зенитной установки. Во второй половине 1942 г. заводы разработали и изготовили три образца самоходных установок на базе находившихся в производстве легких танков. Завод N 37 — на базе шасси Т-60 и Т-70 и ГАЗ — на базе Т-70М.
По категориям сегодняшнего дня эти машины относятся к самоходным зенитным пулеметным установкам, но в то время их именовали танками и такими они остались в истории.
Из трех вариантов наиболее удачным оказался танк Т-90, рожденный конструкторами ГАЗа.
Непосредственное руководство проектными работами осуществлял заместитель главного конструктора завода Н.А. Астров, неоднократно уже упоминавшийся на наших страницах. Главным конструктором был А.А. Липгарт.
От серийного Т-70М разрабатывавшийся Т-90 отличался только башней. Так как фактически Т-90 – это база отработанного и испытанного Т-70, становится понятным и весьма короткие сроки отработки проекта. За два месяца проект был закончен и танк стоял в металле.
В ноябре 1942 г. машина поступила на предварительные испытания. Их программа была сокращена и предусматривала испытания только вновь разработанных элементов — башни и вооружения, поскольку базовый танк Т-70М уже испытывался ранее.
Главными вопросами являлись: способность ведения прицельного огня по воздушным и наземным целям, надежность работы автоматики вооружения во всем диапазоне углов обстрела, влияние стрельбы и маршей на стабильность выверки прицельных линий, работа механизмов наведения и удобство в обслуживании.
Испытания включали в себя следующие этапы: пробег для оценки влияния факторов движения на вооружение и стрельбу.
По наземным мишеням стреляли прицельно днем. Ночные стрельбы с подсветкой шкал прицелов выполнялись по кострам. Зенитные стрельбы, из-за отсутствия реальных мишенных целей, проводились только в оценочном режиме заградительного огня неприцельно и только днем.
Всего было произведено около 800 выстрелов, из которых — половина по наземным целям.
Пробеговые испытания составили 55 километров по пересеченной местности с расстопоренным оружием и башней и еще 400 километров с фиксацией на походных стопорах.
Результаты испытаний показали правильность выбранных технических решений.
Наведение в обеих плоскостях не вызывало затруднений. Пулеметы были испытанным оружием и к их работе претензий не было. Размещение стрелка признали удовлетворительным. Усилия на маховиках подъемного и поворотного механизмов были невелики, но педальные спуски с тросовой проводкой предложили заменить электроспуском, а тросы оставить в качестве дублирующей системы. Тросовый спуск оказался весьма тугим.
Были и минусы.
Критика обрушилась на примитивные коллиматорные прицелы, где прицеливание проводилось глазомерно по следу трассирующих пуль, что приводило к непомерному расходу боеприпасов и длительной процедуре определения упреждения.
Но в целом зенитный танк оставил положительные впечатления, а потому руководство ГАЗа и представители ГАБТУ пришли к выводу о необходимости постройки опытной партии Т-90 из 20 штук для проведения уже войсковых испытаний.
Что касается машин конкурентов, завода № 37 НКПТ, то первый, Т-60, не пошел даже на испытания из-за неправильной установки прицела и неудобного расположения оружия в башне. Второй, Т-70 «зенитный», участвовал в сравнительных испытаниях с Т-90 в декабре 1942 года. Победителем в конкурсе был признан Т-90.
По главным тактико-техническим характеристикам обе машины отличались незначительно, так как имели одну исходную базу.
Но Т-90 имел больший боекомплект — 16 магазинов на 480 выстрелов, против 12 магазинов на 360 выстрелов у Т-70 "зенитного" и продемонстрировал возможность ведения прицельного огня по наземному и воздушному противнику более качественно, чем соперник.
Казалось, прямая дорога для Т-90 открыта, но…
Опыт боевых действий Красной Армии и изменение взглядов на выпуск бронетанковой техники по итогам боевого применения, окончательно приговорили легкие танки.
Громом с ясного неба стал выход Постановлений о прекращении выпуска легких танков. Сначала был прекращен выпуск Т-70(Т-70М), а через три месяца и новых Т-80. Это лишило Т-90 ходовой части.
Выходом из положения сперва показался переход на шасси Су-76. Однако, вскоре изменились и тактико-технические требования на самоходную зенитную установку. Пулеметного вооружения в том составе, как это предусматривали ТТТ 1942 г. стало явно недостаточно для производства даже такой недорогой машины.
Существует несколько версий, почему эта машина не пошла в серийное производство.
И советская авиация к тому моменту начала занимать доминирующее положение в воздухе, и «отставка» легких танков, как класса, и, возможно, помогли американцы. В 1943 по программе ленд-лиза начались поставки самоходных зенитных установок М-17, которые закрыли потребности РККА в данном виде вооружения.
А возможно, что и все одновременно.
Тактико-технические характеристики танка Т-90
Боевой вес — 9300 кг
Длина 4285 мм
Ширина — 2420 мм
Высота — 1925 мм
Колея — 2120 мм
Двигатель:
Два шестицилиндровых карбюраторных двигателя соединенных в одну линию эластичной муфтой. Максимальная мощность каждого двигателя — 70 л. с. при 3400 об./мин. Проектом предусматривалась возможность установки и двигателей мощностью 85 л. с.
Максимальная скорость:
— по шоссе — 45 км/час
— по грунтовой дороге — 24 км/час
Угол подъема — 34 град.
Максимальный боковой крен — 35 град.
Ширина преодолеваемого рва — 1,8 м
Высота преодолеваемой стенки — 0,65 м
Глубина брода — до 0,9 м
Запас хода (ориентировочный):
— по шоссе — 330 км
— по грунтовой дороге — 250 км
Вооружение:
— два 12,7-мм пулемета ДШКТ в спаренной установке
— один пистолет-пулемет ППШ с тремя магазинами на 213 патронов
— 12 ручных гранат
Угол горизонтального обстрела — 360 град.
Угол склонения — -6 град.
Угол возвышения — +85 град.
Бронирование:
— борт — 15 мм/90 град.
— лоб — 45 мм/30 град.
— корма — 25 мм/45 град.
— крыша — 15 мм/70 град.
— днище — 10 мм
— стенки башни — 35 мм/30 град.
Главное отличие от серийного Т-70М составляла башня, установка в ней вооружения и размещение боекомплекта. Зенитную башню можно было при желании устанавливать с минимальными переделками на Т-80 и на Т-60.
Крыша у башни отсутствовала, что было вызвано необходимостью наблюдения за воздушными целями. Для предохранения от пыли и непогоды ее заменял откидной брезентовый тент, который, впрочем, как показали испытания, не вполне справлялся с этой задачей и требовал доработки.
Пулеметы устанавливались на станке без амортизаторов (как на танке Т-40) и защищались качающейся бронировкой Г-образной формы.
Наведение на цель производилось механическими ручными приводами — левой рукой командир вращал маховик наведения по азимуту, правой — по углу места.
Для стрельбы по воздушным целям установка комплектовалась коллиматорным прицелом К-8Т. Прицеливание по наземным целям осуществлялось телескопическим прицелом ТМФП.
Управление спусковыми механизмами пулеметов — педальное, с возможностью ведения огня только правым пулеметом или обоими одновременно.
Питание оружия — магазинное, с помощью штатных магазинов на 30 патронов или модернизированных на 42 патрона.
Небольшие размеры башни вынудили конструкторов разработать систему гильзоуловителей. Для сбора стреляных гильз справа от командира разместили ящик-сборник, в который они отводились при помощи матерчатых гибких рукавов.
Минусом установки был стандартный недостаток советских легких танков: выполнение одним человеком (командиром) функций заряжающего, наводчика, стрелка и радиста. С проблемой перегрузки сталкивались все конструкторы легких танков с экипажем из двух человек. Но проблема так и не была решена, несмотря на то, что не раз рекомендовалось введение третьего члена экипажа и разработка более просторной башни.
Т-90 мог сыграть свою роль как механизированное средство ПВО переднего края, но изменившаяся ситуация на фронтах Великой Отечественной не дала ему этой возможности.
Так что повоевать этому интересному танку не удалось. Однако, он стал некоей отправной точкой при создании других систем ПВО на гусеничном ходу, в том числе и спаренных. Речь идет о ЗСУ-37, последовавшей далее ЗСК-57-2, ну а дальше – «Шилка» и «Тунгуска».
Макет зенитного танка Т-90 можно увидеть в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме.
И снова разговор идет об армейском ПВО, с которым дело у нас во время Великой Отечественной было дрянь. Или беда, кому как проще.
Беда заключалась главным образом в том, что малокалиберная зенитная артиллерия (МЗА) сама по себе была бедой в РККА.
Малокалиберных автоматических зенитных пушек, которые являлись основным и наиболее эффективным инструментом противодействия авиации противника, катастрофически не хватало.
37-мм автоматическая зенитная пушка 61-К образца 1939 г. была единственным средством борьбы с самолетами на ближних подступах. Еще одно орудие, 25-мм автоматическая пушка образца 1940 г. толком и не была освоена в плане серийного выпуска.
К сожалению, зенитные пушки оказались наиболее сложным в производстве видом подвижной артиллерии. Плюс на выпуске негативно сказалась эвакуация предприятий, что привело к прекращению на некоторое время производства, и, соответственно, медленное наращивание выпуска на новых местах.
Некоторым образом сложившаяся ситуация компенсировалась пулеметами. Действительно, на начальном этапе войны пулеметы могли стать основным средством борьбы с штурмовиками и пикирующими бомбардировщиками. Но только на начальном этапе.
К 1942-43 годам развитие моторов, появление более сильно бронированных самолетов свело на нет все возможности стрелкового оружия винтовочного калибра.
К этому времени принципиально пригодными в качестве средств ПВО пулеметов было всего два — "максим" и ДШК.
Для "максима" существовали зенитные пулеметные установки (ЗПУ), созданные в вариантах одиночной, спаренной и счетверенной установки.
Счетверенная установка обладала весьма значительной плотностью огня на дистанции до 1500 м. Но мощности винтовочного патрона уже было явно недостаточно. Кроме того, установка из четырех «максимов» весила около полутонны и была весьма громоздка. Для повышения мобильности «счетверенки» ставили на грузовики.
Но даже в таком виде такие комплексы были пригодны лишь для защиты тыловых стационарных объектов — аэродромов, штабов, транспортных узлов, складов. На передовой ценность таких средств ПВО была более чем сомнительна вследствие и ограниченной проходимости, и абсолютной незащищенности расчетов.
ДШК был не просто реальной альтернативой.
К тому времени пулемет уже состоялся в качестве зенитного средства и прошел испытание боем в составе флота. Оставалось только разработать бронированную самоходную базу для использования в системе армейской ПВО.
Естественно, речь шла исключительно о танках. Просто потому, что других носителей не предвиделось. Бронеавтомобили фактически сошли со сцены, да и проходимость советских БА не была их сильной стороной.
Значит – танк. Более того, легкий танк, тяжелые и средние были нужны фронту в своем прямом качестве. А вот легкие танки могли стать носителями оружия ПВО, способными действовать на переднем крае, на рокадных дорогах, защищая от налетов как маршевые колонны, так и объекты переднего края.
Бронетанковое управление Главного автобронетанкового управления Красной Армии выдало в 1942 г. тактико-технические требования (ТТТ) зенитной установки. Во второй половине 1942 г. заводы разработали и изготовили три образца самоходных установок на базе находившихся в производстве легких танков. Завод N 37 — на базе шасси Т-60 и Т-70 и ГАЗ — на базе Т-70М.
По категориям сегодняшнего дня эти машины относятся к самоходным зенитным пулеметным установкам, но в то время их именовали танками и такими они остались в истории.
Из трех вариантов наиболее удачным оказался танк Т-90, рожденный конструкторами ГАЗа.
Непосредственное руководство проектными работами осуществлял заместитель главного конструктора завода Н.А. Астров, неоднократно уже упоминавшийся на наших страницах. Главным конструктором был А.А. Липгарт.
От серийного Т-70М разрабатывавшийся Т-90 отличался только башней. Так как фактически Т-90 – это база отработанного и испытанного Т-70, становится понятным и весьма короткие сроки отработки проекта. За два месяца проект был закончен и танк стоял в металле.
В ноябре 1942 г. машина поступила на предварительные испытания. Их программа была сокращена и предусматривала испытания только вновь разработанных элементов — башни и вооружения, поскольку базовый танк Т-70М уже испытывался ранее.
Главными вопросами являлись: способность ведения прицельного огня по воздушным и наземным целям, надежность работы автоматики вооружения во всем диапазоне углов обстрела, влияние стрельбы и маршей на стабильность выверки прицельных линий, работа механизмов наведения и удобство в обслуживании.
Испытания включали в себя следующие этапы: пробег для оценки влияния факторов движения на вооружение и стрельбу.
По наземным мишеням стреляли прицельно днем. Ночные стрельбы с подсветкой шкал прицелов выполнялись по кострам. Зенитные стрельбы, из-за отсутствия реальных мишенных целей, проводились только в оценочном режиме заградительного огня неприцельно и только днем.
Всего было произведено около 800 выстрелов, из которых — половина по наземным целям.
Пробеговые испытания составили 55 километров по пересеченной местности с расстопоренным оружием и башней и еще 400 километров с фиксацией на походных стопорах.
Результаты испытаний показали правильность выбранных технических решений.
Наведение в обеих плоскостях не вызывало затруднений. Пулеметы были испытанным оружием и к их работе претензий не было. Размещение стрелка признали удовлетворительным. Усилия на маховиках подъемного и поворотного механизмов были невелики, но педальные спуски с тросовой проводкой предложили заменить электроспуском, а тросы оставить в качестве дублирующей системы. Тросовый спуск оказался весьма тугим.
Были и минусы.
Критика обрушилась на примитивные коллиматорные прицелы, где прицеливание проводилось глазомерно по следу трассирующих пуль, что приводило к непомерному расходу боеприпасов и длительной процедуре определения упреждения.
Но в целом зенитный танк оставил положительные впечатления, а потому руководство ГАЗа и представители ГАБТУ пришли к выводу о необходимости постройки опытной партии Т-90 из 20 штук для проведения уже войсковых испытаний.
Что касается машин конкурентов, завода № 37 НКПТ, то первый, Т-60, не пошел даже на испытания из-за неправильной установки прицела и неудобного расположения оружия в башне. Второй, Т-70 «зенитный», участвовал в сравнительных испытаниях с Т-90 в декабре 1942 года. Победителем в конкурсе был признан Т-90.
По главным тактико-техническим характеристикам обе машины отличались незначительно, так как имели одну исходную базу.
Но Т-90 имел больший боекомплект — 16 магазинов на 480 выстрелов, против 12 магазинов на 360 выстрелов у Т-70 "зенитного" и продемонстрировал возможность ведения прицельного огня по наземному и воздушному противнику более качественно, чем соперник.
Казалось, прямая дорога для Т-90 открыта, но…
Опыт боевых действий Красной Армии и изменение взглядов на выпуск бронетанковой техники по итогам боевого применения, окончательно приговорили легкие танки.
Громом с ясного неба стал выход Постановлений о прекращении выпуска легких танков. Сначала был прекращен выпуск Т-70(Т-70М), а через три месяца и новых Т-80. Это лишило Т-90 ходовой части.
Выходом из положения сперва показался переход на шасси Су-76. Однако, вскоре изменились и тактико-технические требования на самоходную зенитную установку. Пулеметного вооружения в том составе, как это предусматривали ТТТ 1942 г. стало явно недостаточно для производства даже такой недорогой машины.
Существует несколько версий, почему эта машина не пошла в серийное производство.
И советская авиация к тому моменту начала занимать доминирующее положение в воздухе, и «отставка» легких танков, как класса, и, возможно, помогли американцы. В 1943 по программе ленд-лиза начались поставки самоходных зенитных установок М-17, которые закрыли потребности РККА в данном виде вооружения.
А возможно, что и все одновременно.
Тактико-технические характеристики танка Т-90
Боевой вес — 9300 кг
Длина 4285 мм
Ширина — 2420 мм
Высота — 1925 мм
Колея — 2120 мм
Двигатель:
Два шестицилиндровых карбюраторных двигателя соединенных в одну линию эластичной муфтой. Максимальная мощность каждого двигателя — 70 л. с. при 3400 об./мин. Проектом предусматривалась возможность установки и двигателей мощностью 85 л. с.
Максимальная скорость:
— по шоссе — 45 км/час
— по грунтовой дороге — 24 км/час
Угол подъема — 34 град.
Максимальный боковой крен — 35 град.
Ширина преодолеваемого рва — 1,8 м
Высота преодолеваемой стенки — 0,65 м
Глубина брода — до 0,9 м
Запас хода (ориентировочный):
— по шоссе — 330 км
— по грунтовой дороге — 250 км
Вооружение:
— два 12,7-мм пулемета ДШКТ в спаренной установке
— один пистолет-пулемет ППШ с тремя магазинами на 213 патронов
— 12 ручных гранат
Угол горизонтального обстрела — 360 град.
Угол склонения — -6 град.
Угол возвышения — +85 град.
Бронирование:
— борт — 15 мм/90 град.
— лоб — 45 мм/30 град.
— корма — 25 мм/45 град.
— крыша — 15 мм/70 град.
— днище — 10 мм
— стенки башни — 35 мм/30 град.
Главное отличие от серийного Т-70М составляла башня, установка в ней вооружения и размещение боекомплекта. Зенитную башню можно было при желании устанавливать с минимальными переделками на Т-80 и на Т-60.
Крыша у башни отсутствовала, что было вызвано необходимостью наблюдения за воздушными целями. Для предохранения от пыли и непогоды ее заменял откидной брезентовый тент, который, впрочем, как показали испытания, не вполне справлялся с этой задачей и требовал доработки.
Пулеметы устанавливались на станке без амортизаторов (как на танке Т-40) и защищались качающейся бронировкой Г-образной формы.
Наведение на цель производилось механическими ручными приводами — левой рукой командир вращал маховик наведения по азимуту, правой — по углу места.
Для стрельбы по воздушным целям установка комплектовалась коллиматорным прицелом К-8Т. Прицеливание по наземным целям осуществлялось телескопическим прицелом ТМФП.
Управление спусковыми механизмами пулеметов — педальное, с возможностью ведения огня только правым пулеметом или обоими одновременно.
Питание оружия — магазинное, с помощью штатных магазинов на 30 патронов или модернизированных на 42 патрона.
Небольшие размеры башни вынудили конструкторов разработать систему гильзоуловителей. Для сбора стреляных гильз справа от командира разместили ящик-сборник, в который они отводились при помощи матерчатых гибких рукавов.
Минусом установки был стандартный недостаток советских легких танков: выполнение одним человеком (командиром) функций заряжающего, наводчика, стрелка и радиста. С проблемой перегрузки сталкивались все конструкторы легких танков с экипажем из двух человек. Но проблема так и не была решена, несмотря на то, что не раз рекомендовалось введение третьего члена экипажа и разработка более просторной башни.
Т-90 мог сыграть свою роль как механизированное средство ПВО переднего края, но изменившаяся ситуация на фронтах Великой Отечественной не дала ему этой возможности.
Так что повоевать этому интересному танку не удалось. Однако, он стал некоей отправной точкой при создании других систем ПВО на гусеничном ходу, в том числе и спаренных. Речь идет о ЗСУ-37, последовавшей далее ЗСК-57-2, ну а дальше – «Шилка» и «Тунгуска».
Макет зенитного танка Т-90 можно увидеть в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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