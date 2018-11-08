Горбачёв: Сделаю всё, чтобы остановить новую Холодную войну

Самая большая опасность – возвращение к конфронтации, начало новой гонки вооружений. Уже говорят о ядерной войне так, как будто это что-то вполне допустимое, к ней готовятся, обсуждают сценарии.

Последний глава СССР заявил о том, что он приложит все усилия для того, чтобы остановить начавшуюся новую Холодную войну. Такое заявление экс-президент СССР сделал для западных документалистов, которые решили снять фильм о Михаиле Горбачёве. Как сообщается, документальная лента снята режиссёром Вернером Херцогом (Германия) и документалистом Андрэ Сингером (Великбритания). РИА Новости публикует заявление Михаила Горбачёва, заявившего, что сейчас все становятся свидетелями попыток отбросить мир в прошлое.Горбачёв:По словам экс-президента СССР, он верит в то, что холодная война может быть остановлена, и лично он готов для этого приложить все усилия.Но если следовать исторической практике, то холодная война вместе с гонкой вооружений в мире заканчиваются только в том случае, когда одна из стран, в этих процессах участвующая, прекращает своё существование как единое целое. И самому Михаилу Сергеевичу это известно, пожалуй, лучше, чем кому бы то ни было.На днях в гонконгской прессе вышел материал, в котором автор сравнил Дональда Трампа с Горбачёвым, заявив, что нынешний хозяин Белого дома делает всё, чтобы американская сверхдержава своё существование прекратила так же, как когда-то развалился Советский Союз. При это автор статьи добавляет, что после этого Трампу весь мир скажет: спасибо.