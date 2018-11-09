Проект «Авангард» на пути к боевому дежурству
Одной из главных новинок для российских ракетных войск стратегического назначения является перспективный комплекс «Авангард», включающий уникальный гиперзвуковой управляемый боевой блок. Новейший комплекс уже прошел все основные проверки, и в ближайшем будущем должен поступить на вооружение. Затем начнется развертывание новых систем в частях РВСН. Не так давно стало известно, как именно будут выглядеть комплексы на дежурстве и когда они смогут внести свой вклад в обороноспособность страны.
О скором принятии на вооружении комплекса «Авангард» было официально объявлено еще в начале июня. Тогда президент России Владимир Путин отметил, что перспективное изделие заступит на дежурство в следующем 2019 году. Недавно появились новые сведения, согласно которым приказ о принятии на вооружение может появиться немного раньше, в том числе и до конца текущего года.
2 полка и 12 ракет
29 октября информагентство ТАСС опубликовало новые сведения о запланированном развертывании перспективных комплексов и событиях, предшествующих его началу. Неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе также привел данные о носителе нового боевого оснащения и о необходимости проведения его проверок перед началом нового этапа службы.
По данным источника, первые изделия «Авангард» будут развернуты в качестве боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет тяжелого класса УР-100Н УТТХ. Последние давно состоят на вооружении, и теперь предлагается использовать их как носители перспективных боевых блоков. В соответствии с существующими нормами, перед новым этапом службы ракет необходимо провести контрольный запуск. Однако, как отметил источник, от его выполнения могут отказаться. Боевой блок «Авангард» прошел необходимые испытания, а ракета УР-100Н УТТХ давно показала себя как надежная и отработанная система. В связи с этим, возможно, военные обойдутся без контрольного пуска.
В соответствии с результатами таких испытаний – если они состоятся – будет принято окончательное решение о принятии «Авангарда» на вооружение. Официальный документ на эту тему должен появиться в конце 2018 или в начале 2019 года. Следует напомнить, что в середине года указывались иные сроки – немного более поздние.
По данным ТАСС, постановка новых комплексов на дежурство стартует уже в следующем году. Источник указал, что директивным сроком начала дежурства первого полка «Авангардов» назначен конец 2019 года. При этом изначально на дежурстве будет всего два комплекса нового типа. Позже их численность увеличится до штатной. Всего полк будет эксплуатировать шесть ракетных комплексов.
Сообщается, что актуальная Госпрограмма вооружений, действующая до 2027 года, предусматривает переоснащение двух полков из состава ракетных войск стратегического назначения. Каждый из них будет держать на дежурстве по шесть «Авангардов». Для решения этой задачи на перестройку и модернизацию отправится 12 межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ. Каждая из них получит новый гиперзвуковой боевой блок, после чего вернется в часть для размещения в шахтной пусковой установке.
По данным источника ТАСС, оба полка войдут в состав ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области. По-видимому, речь идет о 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии из состава 31-й ракетной армии РВСН.
Не исключается, что в дальнейшем в составе ракетных войск появятся новые полки, оснащенные комплексами «Авангард». Решения об их формировании будут приниматься в будущем, в соответствии с текущей обстановкой и актуальными угрозами. Пока командование планирует ограничиться лишь двумя полками с 12 комплексами на дежурстве.
Год новостей
Последние новости от анонимного источника ТАСС представляют большой интерес. Они раскрывают некоторые подробности планируемых работ, а кроме того, серьезно дополняют уже имеющиеся данные. При этом необходимо напомнить, что до недавнего прошлого о проекте «Авангард» было известно крайне мало, и большая часть сведений поступала из неофициальных источников. В этом году ситуация резко изменилась, и перспективный комплекс стал одной из самых обсуждаемых тем.
Первое в этом году официальное заявление о новом оружии прозвучало 1 марта в рамках Послания президента Федеральному собранию. Тогда В. Путин рассказал о существовании перспективного ракетного комплекса, оснащенного гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. В тот же день главнокомандующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев уточнил, что комплекс «Авангард» уже справился со всеми необходимыми испытаниями. Это заявление стало своеобразным подтверждением предыдущих неофициальных сообщений и слухов о проведении проверок гиперзвукового оружия.
12 марта новую информацию о ходе проекта «Авангард» раскрыл заместитель министра обороны Юрий Борисов. Он отметил, что создание нового оружия не было простым, но промышленность справилась с поставленными задачами. В частности, ученым и конструкторам пришлось решать проблемы нагрева и управления аппаратом в полете. Успешные испытания подтвердили правильность использованных подходов и решений. Кроме того, замминистра заявил, что военное ведомство заключило контракт на серийное производство перспективных изделий.
7 июня, в ходе «Прямой линии» президент России раскрыл новые подробности продолжающихся работ. По его словам, принятие «Авангарда» на вооружение было запланировано на следующий 2019 год.
19 июля министерство обороны напомнило о последних событиях и работах, а также дало ответы на актуальные вопросы. В официальном сообщении утверждалось, что промышленность запустила процесс серийного производства изделий «Авангард» и вскоре сможет передать готовые образцы ракетным войскам. Кроме того, РВСН начали подготовку к будущему приему нового вооружения. Комплекс организационных и технических мероприятий по принятию нового оружия в эксплуатацию проводился на объектах позиционного района Домбаровского соединения РВСН.
В июле сообщалось, что специалисты провели геодезическую и инженерную подготовку позиционного района, необходимую для размещения нового вооружения. Продолжались строительство новых объектов и реконструкция имеющихся. Также была организована подготовка личного состава, вооружения и различной техники.
Так же в середине лета министерство обороны показало видео с испытаний ракетного комплекса. Опубликованный ролик показывал подготовку к старту и начало полета ракеты. Кроме того, он показал, что в качестве носителя «Авангарда» в ходе испытаний применялась ракета УР-100Н УТТХ.
Согласно последним сообщениям российских средств массовой информации, работы по подготовке к развертыванию ракетных комплексов «Авангард» идут с соблюдением графика, либо с некоторым его опережением. Принятие на вооружение можно ожидать не в 2019 году, как указывалось ранее, а уже в конце 2018-го. Едва ли не весь следующий год уйдет на подготовку пары шахтных пусковых установок 13-й ракетной дивизии и модернизацию ракет УР-100Н УТТХ для нового этапа эксплуатации.
Таким образом, в соответствии с известными планами командования, к началу 2020 года в ракетных войсках стратегического назначения на дежурстве будет стоять не менее двух комплексов «Авангард». В течение нескольких следующих лет их количество увеличится в шесть раз за счет дооснащения первого полка и организации второго. Планы на дальнейшие периоды остаются неизвестными и, возможно, еще даже не определены.
Носители комплекса
Согласно доступным данным, носителем перспективного гиперзвукового боевого блока «Авангард» станет межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ. В штатном оснащении это изделие имеет стартовую массу более 105 т и доставляет 6 боевых блоков индивидуального наведения на дальность до 10 тыс. км. Как должны измениться основные боевые характеристики и качества ракеты после замены штатных боевых блоков «Авангардом» – неизвестно. Есть все основания полагать, что дальность доставки боезаряда существенно увеличится.
В отличие от стандартных боевых блоков, падающих на цель по баллистической траектории, изделие «Авангард» способно к планирующему полету с управлением на траектории. Очевидно, что такой способ полета в сочетании с гиперзвуковой скоростью после отделения от носителя позволит боевому блоку самостоятельно преодолевать значительные расстояния, причем по непредсказуемому маршруту. Можно предполагать, что «Авангард» увеличит дальность действия существующих ракет на несколько тысяч километров.
Применение в качестве носителя ракеты УР-100Н УТТХ имеет ряд специфических последствий. Прежде всего, необходимо учесть, что эта МБР отличается большим возрастом, и в обозримом будущем РВСН собираются отказаться от нее по причине морального и физического устаревания. Таким образом, может оказаться, что планируемые к постановке на дежурство 12 комплексов в составе УР-100Н УТТХ и «Авангарда» окажутся первыми и последними в своем роде. В дальнейшем гиперзвуковому оружию понадобится новый носитель.
На протяжении нескольких лет обсуждалось предположение о возможности установки «Авангарда» на перспективную межконтинентальную ракету РС-28 «Сармат». 1 марта 2018 года В. Путин указал, что МБР «Сармат» сможет нести разные варианты боевого оснащения, в том числе гиперзвуковые блоки. Речь шла именно об изделии «Авангард», анонсированном президентом чуть позже. Какие-либо сведения о будущем развертывании гиперзвуковых вооружений на «Сарматах» пока отсутствуют.
Согласно сообщениям российской прессы, опубликованным несколько дней назад, серийное производство МБР РС-28 стартует в 2021 году. Тогда же первые ракеты нового типа планируется передать частям РВСН для загрузки в шахтные пусковые установки с целью организации боевого дежурства. В 2021 году на дежурство заступят всего две ракеты в составе одного из полков. Позже часть доведет количество ракет на дежурстве до штатного количества в шесть единиц. Затем начнется перевооружение других частей и соединений РВСН.
В недавнем прошлом в контексте проекта «Авангард» упоминался и обсуждался другой образец перспективного оружия с шифром «Рубеж». Речь шла о баллистической ракете РС-26. Согласно доступным данным, она представляла собой усовершенствованный аналог серийного изделия РС-24 «Ярс» и в будущем должна была дополнить его. Из-за отсутствия точных данных и некоторой путаницы с обозначениями проект «Рубеж» нередко отождествлялся с «Авангардом». Позже появилась версия о возможности установки гиперзвукового боевого блока на ракету РС-26.
Из доступных данных следует, что система в виде РС-26 и «Авангарда» представляла бы собой подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной дальностью стрельбы и особыми боевыми качествами, достигаемыми за счет нового боевого оснащения. Тем не менее, от реализации такой концепции отказались. В конце марта этого года стало известно, что проект РС-26 не включается в новую Госпрограмму вооружений. Вместо него командование планирует развивать комплекс «Авангард» в шахтном исполнении. Таким образом, гиперзвуковой летательный аппарат лишился одного из потенциальных носителей.
Какие-либо данные или хотя бы слухи о возможности создания новых вариантов комплекса «Авангард» на основе того или иного носителя пока отсутствуют. Согласно доступной информации, сначала на вооружение поступит комплекс с ракетой УР-100Н УТТХ. До 2027 года в составе ракетных войск стратегического назначения на дежурство встанут два полка с такими системами. Также возможно появление некоторого количества «Сарматов» с изделиями «Авангард». Будут ли использоваться последние с иными ракетами – неизвестно.
Оружие будущего
Официальные лица и неназванные источники прессы в этом году помогли сформировать достаточно подробную картину ситуации вокруг гиперзвукового боевого блока «Авангард» и связанных с ним систем. В частности, благодаря им стали известны планы по развертыванию такого оружия. Этот процесс стартует в следующем году и будет продолжаться несколько лет. РВСН поставят на дежурство не самое большое количество новых ракет, но их численность, по-видимому, будет соответствовать актуальным требованиям. В дальнейшем может появиться новое решение о дополнении группировки «Авангардов» в том или ином виде.
Ожидается, что особое боевое оснащение нового ракетного комплекса позволит резко повысить скорость и эффективность ракетных ударов по объектам вероятного противника. При этом рост боевых качеств, среди прочего, будет обеспечен невозможностью перехвата «Авангарда» существующими средствами противоракетной обороны. Таким образом, в скором будущем у нашей страны появится настоящее оружие будущего, способное ответить на все современные и перспективные вызовы.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://kremlin.ru/
http://mil.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://vpk.name/
О скором принятии на вооружении комплекса «Авангард» было официально объявлено еще в начале июня. Тогда президент России Владимир Путин отметил, что перспективное изделие заступит на дежурство в следующем 2019 году. Недавно появились новые сведения, согласно которым приказ о принятии на вооружение может появиться немного раньше, в том числе и до конца текущего года.
2 полка и 12 ракет
29 октября информагентство ТАСС опубликовало новые сведения о запланированном развертывании перспективных комплексов и событиях, предшествующих его началу. Неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе также привел данные о носителе нового боевого оснащения и о необходимости проведения его проверок перед началом нового этапа службы.
По данным источника, первые изделия «Авангард» будут развернуты в качестве боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет тяжелого класса УР-100Н УТТХ. Последние давно состоят на вооружении, и теперь предлагается использовать их как носители перспективных боевых блоков. В соответствии с существующими нормами, перед новым этапом службы ракет необходимо провести контрольный запуск. Однако, как отметил источник, от его выполнения могут отказаться. Боевой блок «Авангард» прошел необходимые испытания, а ракета УР-100Н УТТХ давно показала себя как надежная и отработанная система. В связи с этим, возможно, военные обойдутся без контрольного пуска.
В соответствии с результатами таких испытаний – если они состоятся – будет принято окончательное решение о принятии «Авангарда» на вооружение. Официальный документ на эту тему должен появиться в конце 2018 или в начале 2019 года. Следует напомнить, что в середине года указывались иные сроки – немного более поздние.
По данным ТАСС, постановка новых комплексов на дежурство стартует уже в следующем году. Источник указал, что директивным сроком начала дежурства первого полка «Авангардов» назначен конец 2019 года. При этом изначально на дежурстве будет всего два комплекса нового типа. Позже их численность увеличится до штатной. Всего полк будет эксплуатировать шесть ракетных комплексов.
Сообщается, что актуальная Госпрограмма вооружений, действующая до 2027 года, предусматривает переоснащение двух полков из состава ракетных войск стратегического назначения. Каждый из них будет держать на дежурстве по шесть «Авангардов». Для решения этой задачи на перестройку и модернизацию отправится 12 межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ. Каждая из них получит новый гиперзвуковой боевой блок, после чего вернется в часть для размещения в шахтной пусковой установке.
По данным источника ТАСС, оба полка войдут в состав ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области. По-видимому, речь идет о 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии из состава 31-й ракетной армии РВСН.
Не исключается, что в дальнейшем в составе ракетных войск появятся новые полки, оснащенные комплексами «Авангард». Решения об их формировании будут приниматься в будущем, в соответствии с текущей обстановкой и актуальными угрозами. Пока командование планирует ограничиться лишь двумя полками с 12 комплексами на дежурстве.
Год новостей
Последние новости от анонимного источника ТАСС представляют большой интерес. Они раскрывают некоторые подробности планируемых работ, а кроме того, серьезно дополняют уже имеющиеся данные. При этом необходимо напомнить, что до недавнего прошлого о проекте «Авангард» было известно крайне мало, и большая часть сведений поступала из неофициальных источников. В этом году ситуация резко изменилась, и перспективный комплекс стал одной из самых обсуждаемых тем.
Первое в этом году официальное заявление о новом оружии прозвучало 1 марта в рамках Послания президента Федеральному собранию. Тогда В. Путин рассказал о существовании перспективного ракетного комплекса, оснащенного гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. В тот же день главнокомандующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев уточнил, что комплекс «Авангард» уже справился со всеми необходимыми испытаниями. Это заявление стало своеобразным подтверждением предыдущих неофициальных сообщений и слухов о проведении проверок гиперзвукового оружия.
12 марта новую информацию о ходе проекта «Авангард» раскрыл заместитель министра обороны Юрий Борисов. Он отметил, что создание нового оружия не было простым, но промышленность справилась с поставленными задачами. В частности, ученым и конструкторам пришлось решать проблемы нагрева и управления аппаратом в полете. Успешные испытания подтвердили правильность использованных подходов и решений. Кроме того, замминистра заявил, что военное ведомство заключило контракт на серийное производство перспективных изделий.
7 июня, в ходе «Прямой линии» президент России раскрыл новые подробности продолжающихся работ. По его словам, принятие «Авангарда» на вооружение было запланировано на следующий 2019 год.
19 июля министерство обороны напомнило о последних событиях и работах, а также дало ответы на актуальные вопросы. В официальном сообщении утверждалось, что промышленность запустила процесс серийного производства изделий «Авангард» и вскоре сможет передать готовые образцы ракетным войскам. Кроме того, РВСН начали подготовку к будущему приему нового вооружения. Комплекс организационных и технических мероприятий по принятию нового оружия в эксплуатацию проводился на объектах позиционного района Домбаровского соединения РВСН.
В июле сообщалось, что специалисты провели геодезическую и инженерную подготовку позиционного района, необходимую для размещения нового вооружения. Продолжались строительство новых объектов и реконструкция имеющихся. Также была организована подготовка личного состава, вооружения и различной техники.
Так же в середине лета министерство обороны показало видео с испытаний ракетного комплекса. Опубликованный ролик показывал подготовку к старту и начало полета ракеты. Кроме того, он показал, что в качестве носителя «Авангарда» в ходе испытаний применялась ракета УР-100Н УТТХ.
Согласно последним сообщениям российских средств массовой информации, работы по подготовке к развертыванию ракетных комплексов «Авангард» идут с соблюдением графика, либо с некоторым его опережением. Принятие на вооружение можно ожидать не в 2019 году, как указывалось ранее, а уже в конце 2018-го. Едва ли не весь следующий год уйдет на подготовку пары шахтных пусковых установок 13-й ракетной дивизии и модернизацию ракет УР-100Н УТТХ для нового этапа эксплуатации.
Таким образом, в соответствии с известными планами командования, к началу 2020 года в ракетных войсках стратегического назначения на дежурстве будет стоять не менее двух комплексов «Авангард». В течение нескольких следующих лет их количество увеличится в шесть раз за счет дооснащения первого полка и организации второго. Планы на дальнейшие периоды остаются неизвестными и, возможно, еще даже не определены.
Носители комплекса
Согласно доступным данным, носителем перспективного гиперзвукового боевого блока «Авангард» станет межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ. В штатном оснащении это изделие имеет стартовую массу более 105 т и доставляет 6 боевых блоков индивидуального наведения на дальность до 10 тыс. км. Как должны измениться основные боевые характеристики и качества ракеты после замены штатных боевых блоков «Авангардом» – неизвестно. Есть все основания полагать, что дальность доставки боезаряда существенно увеличится.
В отличие от стандартных боевых блоков, падающих на цель по баллистической траектории, изделие «Авангард» способно к планирующему полету с управлением на траектории. Очевидно, что такой способ полета в сочетании с гиперзвуковой скоростью после отделения от носителя позволит боевому блоку самостоятельно преодолевать значительные расстояния, причем по непредсказуемому маршруту. Можно предполагать, что «Авангард» увеличит дальность действия существующих ракет на несколько тысяч километров.
Применение в качестве носителя ракеты УР-100Н УТТХ имеет ряд специфических последствий. Прежде всего, необходимо учесть, что эта МБР отличается большим возрастом, и в обозримом будущем РВСН собираются отказаться от нее по причине морального и физического устаревания. Таким образом, может оказаться, что планируемые к постановке на дежурство 12 комплексов в составе УР-100Н УТТХ и «Авангарда» окажутся первыми и последними в своем роде. В дальнейшем гиперзвуковому оружию понадобится новый носитель.
На протяжении нескольких лет обсуждалось предположение о возможности установки «Авангарда» на перспективную межконтинентальную ракету РС-28 «Сармат». 1 марта 2018 года В. Путин указал, что МБР «Сармат» сможет нести разные варианты боевого оснащения, в том числе гиперзвуковые блоки. Речь шла именно об изделии «Авангард», анонсированном президентом чуть позже. Какие-либо сведения о будущем развертывании гиперзвуковых вооружений на «Сарматах» пока отсутствуют.
Согласно сообщениям российской прессы, опубликованным несколько дней назад, серийное производство МБР РС-28 стартует в 2021 году. Тогда же первые ракеты нового типа планируется передать частям РВСН для загрузки в шахтные пусковые установки с целью организации боевого дежурства. В 2021 году на дежурство заступят всего две ракеты в составе одного из полков. Позже часть доведет количество ракет на дежурстве до штатного количества в шесть единиц. Затем начнется перевооружение других частей и соединений РВСН.
В недавнем прошлом в контексте проекта «Авангард» упоминался и обсуждался другой образец перспективного оружия с шифром «Рубеж». Речь шла о баллистической ракете РС-26. Согласно доступным данным, она представляла собой усовершенствованный аналог серийного изделия РС-24 «Ярс» и в будущем должна была дополнить его. Из-за отсутствия точных данных и некоторой путаницы с обозначениями проект «Рубеж» нередко отождествлялся с «Авангардом». Позже появилась версия о возможности установки гиперзвукового боевого блока на ракету РС-26.
Из доступных данных следует, что система в виде РС-26 и «Авангарда» представляла бы собой подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной дальностью стрельбы и особыми боевыми качествами, достигаемыми за счет нового боевого оснащения. Тем не менее, от реализации такой концепции отказались. В конце марта этого года стало известно, что проект РС-26 не включается в новую Госпрограмму вооружений. Вместо него командование планирует развивать комплекс «Авангард» в шахтном исполнении. Таким образом, гиперзвуковой летательный аппарат лишился одного из потенциальных носителей.
Какие-либо данные или хотя бы слухи о возможности создания новых вариантов комплекса «Авангард» на основе того или иного носителя пока отсутствуют. Согласно доступной информации, сначала на вооружение поступит комплекс с ракетой УР-100Н УТТХ. До 2027 года в составе ракетных войск стратегического назначения на дежурство встанут два полка с такими системами. Также возможно появление некоторого количества «Сарматов» с изделиями «Авангард». Будут ли использоваться последние с иными ракетами – неизвестно.
Оружие будущего
Официальные лица и неназванные источники прессы в этом году помогли сформировать достаточно подробную картину ситуации вокруг гиперзвукового боевого блока «Авангард» и связанных с ним систем. В частности, благодаря им стали известны планы по развертыванию такого оружия. Этот процесс стартует в следующем году и будет продолжаться несколько лет. РВСН поставят на дежурство не самое большое количество новых ракет, но их численность, по-видимому, будет соответствовать актуальным требованиям. В дальнейшем может появиться новое решение о дополнении группировки «Авангардов» в том или ином виде.
Ожидается, что особое боевое оснащение нового ракетного комплекса позволит резко повысить скорость и эффективность ракетных ударов по объектам вероятного противника. При этом рост боевых качеств, среди прочего, будет обеспечен невозможностью перехвата «Авангарда» существующими средствами противоракетной обороны. Таким образом, в скором будущем у нашей страны появится настоящее оружие будущего, способное ответить на все современные и перспективные вызовы.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://kremlin.ru/
http://mil.ru/
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://vpk.name/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter