В ВМС США создадут подразделения подводных "агрессоров"
Командование подводных сил ВМС США анонсировало появление в своем составе подразделений "агрессоров", которые будут использоваться во время учений для лучшей подготовки американского флота к боевым действиям против России и Китая. Об этом сообщает американское издание USNI News.
План по новому подразделению в подводных силах ВМС США в течении нескольких месяцев продвигал вице-адмирал ВМС США Чарльз Ричард. Согласно новому плану все учения ВМС США переориентируются на приближенные к реальным боевым действиям маневры и разработку новых инструментов поддержания боеспособности в серьезных конфликтах. Таким образом вся подготовка подводных сил перестроена под обучение к нападению и к серьезным боевым действиям. С этой целью и создано подразделение "агрессоров", которое в ВМС США будет выполнять те же функции, как и специальная эскадрилья в ВВС США, т.е. во время учений выполнять роль противников.
Но если специальные эскадрильи ВВС США имеют свою авиатехнику, включая образцы советских/российских самолетов, то согласно планам командования ВМС США, подводные "агрессоры" не будет иметь своих собственных подводных лодок, вместо этого действующие моряки, резервный персонал и гражданские лица составят группу экспертов по работе подводных лодок условного противника. На учениях они будут объяснять экипажам различных американских субмарин, как "изображать" подлодки противников для имитации реальной боевой обстановки.
План по новому подразделению в подводных силах ВМС США в течении нескольких месяцев продвигал вице-адмирал ВМС США Чарльз Ричард. Согласно новому плану все учения ВМС США переориентируются на приближенные к реальным боевым действиям маневры и разработку новых инструментов поддержания боеспособности в серьезных конфликтах. Таким образом вся подготовка подводных сил перестроена под обучение к нападению и к серьезным боевым действиям. С этой целью и создано подразделение "агрессоров", которое в ВМС США будет выполнять те же функции, как и специальная эскадрилья в ВВС США, т.е. во время учений выполнять роль противников.
Но если специальные эскадрильи ВВС США имеют свою авиатехнику, включая образцы советских/российских самолетов, то согласно планам командования ВМС США, подводные "агрессоры" не будет иметь своих собственных подводных лодок, вместо этого действующие моряки, резервный персонал и гражданские лица составят группу экспертов по работе подводных лодок условного противника. На учениях они будут объяснять экипажам различных американских субмарин, как "изображать" подлодки противников для имитации реальной боевой обстановки.
- Использованы фотографии:
- US.Navy
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