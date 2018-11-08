В ВМС США создадут подразделения подводных "агрессоров"

Командование подводных сил ВМС США анонсировало появление в своем составе подразделений "агрессоров", которые будут использоваться во время учений для лучшей подготовки американского флота к боевым действиям против России и Китая. Об этом сообщает американское издание USNI News.План по новому подразделению в подводных силах ВМС США в течении нескольких месяцев продвигал вице-адмирал ВМС США Чарльз Ричард. Согласно новому плану все учения ВМС США переориентируются на приближенные к реальным боевым действиям маневры и разработку новых инструментов поддержания боеспособности в серьезных конфликтах. Таким образом вся подготовка подводных сил перестроена под обучение к нападению и к серьезным боевым действиям. С этой целью и создано подразделение "агрессоров", которое в ВМС США будет выполнять те же функции, как и специальная эскадрилья в ВВС США, т.е. во время учений выполнять роль противников.Но если специальные эскадрильи ВВС США имеют свою авиатехнику, включая образцы советских/российских самолетов, то согласно планам командования ВМС США, подводные "агрессоры" не будет иметь своих собственных подводных лодок, вместо этого действующие моряки, резервный персонал и гражданские лица составят группу экспертов по работе подводных лодок условного противника. На учениях они будут объяснять экипажам различных американских субмарин, как "изображать" подлодки противников для имитации реальной боевой обстановки.