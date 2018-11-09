Макрон озвучил агонию единого Запада

Президент Франции сделал заявление об острейшей необходимости создания собственных вооруженных сил Европы, независимых от США, предельно четко обозначив их назначение: они «должны защитить Европу от Китая, России и даже от США».О создании армии ЕС в последнее время в Европе говорили много и часто, однако такая конкретика прозвучала впервые. Молодой французский президент, прямо заявив об американской угрозе Европе, первым рискнул назвать вещи своими именами.Напомним, что на протяжении многих лет складывается не слишком приятная для европейских союзников ситуация. Верные своему союзническому долгу европейцы принимают самое непосредственное участие в организованных США войнах и конфликтах – Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, несут там потери, тратят огромные средства.И все это исключительно ради геополитических, экономических и даже внутриполитических интересов США, которые, как выясняется, в этих случаях прямо противоположны европейским.Так, война в Косово и удары по Югославии привели к тому, что европейские города наводнили под видом беженцев албанские мафиози – наркоторговцы, сутенеры и просто бандиты. Война в Афганистане принесла в Европу афганский героин, в распространении которого прияли самые активное участие «жертвы Милошевича», а главными «воротами» его поступления стали удивительным образом находящиеся под контролем ВС США аэродромы в Рамштайне и Слатине, откуда и осуществляется основной «воздушный мост» с Афганистаном.Война в Ливии, организованная американцами и изящно переброшенная ими на плечи европейских союзников, привела к тому, что барьер против массовой миграции африканцев на Север, столько лет удерживаемый Каддафи, рухнул, и поток беженцев хлынул на берега Европы. А вскоре к ним присоединились выходцы с Ближнего Востока, подожженного американцами при участии европейских союзников. О том, к чему ведет Европу миграционный кризис и какие угрозы несет, сказано много, и останавливаться на этом мы не будем.Теперь, используя институты НАТО и прямой шантаж, Штаты втягивают своих союзников в еще более страшное, смертельно опасное для них противостояние с Россией. То, что шутки кончились, в Европе по-настоящему осознали после заявления Трампа о выходе из ДРСМД.Этот шаг Вашингтона автоматически превращает Европу в театр потенциальной ракетной войны между США и Россией, отвлекая часть российских средств поражения от собственно Америки. В Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что намерены воевать с Россией на европейском ТВД преимущественно руками самих европейцев. Дополнительным подтверждением этому является сворачивание или замораживание Пентагоном программ по созданию новых основных танков и штурмовиков.Но дело тут не только в гипотетических рисках (война может и не начаться), но и в том, что усиливающуюся конфронтацию американцы используют для окончательного закабаления Европы, и экономического, и политического. Вашингтон теперь диктует европейцам, с кем торговать, что покупать, сколько и на что тратить и даже как им жить в своих собственных странах.Собственно, это началось не вчера. Как мы знаем, многие европейские лидеры предпринимали шаги по противодействию американскому диктату и отстаиванию суверенитета своих стран, прекрасно понимая роль НАТО в порабощении европейских держав. Недаром великий француз Шарль де Голль, стремившийся к поддержанию престижа Франции как великой державы, к ее самостоятельности в решении важнейших вопросов европейской и мировой политики, в 1966 отказался передавать французских военных под контроль блока и размещать на французской территории Франции военные базы НАТО, аргументируя это нежеланием находиться под контролем американских военнослужащих.И в том же году добился выхода страны из военной организации НАТО. (в 2009 году Николя Саркози, имеющий вполне заслуженную кличку «вашингтонский пудель», восстановил полностью членство Франции в НАТО).Американская узда на Европе многоуровневая и хитросплетенная. Она включает всё: систему официальных и тайных договоров, экономические связи, наличие многочисленного компромата на первые лица европейской политики, инициация политической, экономической интеллектуальной элиты в тайных обществах и закрытых клубах, и многое другое.Однако Трамп сам ослабил эту узду, оборвав две важные ее составляющие, во-первых, выступив против базовых экономических принципов глобализации, а во-вторых, фактически отказавшись от концепции «золотого миллиарда», дав понять, что отныне «исключительны» только американцы, и их «избранничество» на Европу не распространяется.Таким образом, нынешний американский глава обрушил саму основу американского доминирования в Европе, которое теперь может обеспечивать только путем открытого принуждения и шантажа. Даже у наиболее проамериканской части европейской элиты ожидания сегодня весьма мрачные. Они прекрасно понимают, что окончательно разрушенные Трампом миропорядок и западное единство (на основе американского лидерства) само собой не восстановятся и не срастутся даже с его уходом. А восстанавливать за свой счет систему, в которой дряхлеющие Соединенные Штаты опять оказываются наверху, в Европе желающих нет.В свете этого, США в списке угроз, приведенных Макроном, выглядят наиболее реальной угрозой. Хотя предположить возможность войны США с Европой или даже военного давления со стороны Америки сегодня крайне трудно, но противоречия Брюсселя и Вашингтона, прежде всего экономического плана, гораздо глубже и серьезнее, чем с Москвой, и уж тем более с Пекином.Макрон прекрасно понимает, что без участия США война европейцев с Китаем или даже с Россией еще более немыслима, чем с Америкой, и включил КНР и РФ в перечень угроз, можно сказать, из вежливости. Дабы несколько смягчить антиамериканский пафос своего выступления.Европе действительно нужна своя армия. Ведь, помимо мнимых и гипотетических угроз, у нее есть и вполне реальные. Основная из них – миграционный натиск, несущий без преувеличения опасность для самого существования европейской цивилизации. Предпринимаемые ВМС НАТО мероприятия в Средиземном море явно недостаточны для остановки этого потока, скорее всего, необходимы миссии на африканских берегах Средиземного моря.А так как угроза для большинства стран старой Европы одинакова, то и решать ее лучше, и, главное, дешевле, сообща. В рамках НАТО это не получается: Североатлантический альянс «заточен» исключительно на решение американских, а не европейских задач.Так, например, прошедшие в Норвегии учения «Единый трезубец», для участия в которых ФРГ выставила 8000 солдат, обозначили острую нехватку не только вооружения, но и снаряжения и экипировки, которые буквально пришлось собирать по сусекам. Командование бундесвера не стало скрывать причин столь плачевного положения дел в армии самой мощной страны Европы. Ее силы буквально «раздерганы» участием в многочисленных международных миссиях, сиречь американских военных авантюрах, которые не несут немцам ничего, кроме потерь и трат.Так что амбициозный Макрон, явно стремящийся к лидирующему положению среди первых лиц Европы, бросая вызов Штатам, а заодно и «младоевропейцам» вроде поляков и литовцев, обозначает не только свою личную позицию, но вполне обоснованно надеется на поддержку ряда европейских коллег. Скорее всего, его демарш был согласован с лидерами основных государств ЕС, которые, возможно, и поручили ему как самому молодому бросить вызов Дяде Сэму.Сейчас, после его выступления, мяч на стороне США, и им в любом случае нужно как-то реагировать. Чтобы смягчить ситуацию и купировать или хотя бы заморозить разгорающийся кризис, Трампу и его команде нужно проявить чудеса политической эквилибристики, на которую они явно неспособны. Агрессивная же реакция на заявление французского президента еще более осложнит ситуацию для американцев. Какие-то действия против лично Макрона также не имеют особого смысла, поскольку он всего лишь выразитель глубинных процессов.Складывающаяся ситуация для нас крайне благоприятна хотя бы потому, что «развод» США и Европы, скорее всего, снимает с повестки дня уже отчетливую угрозу новой мировой войны.