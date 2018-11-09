Туз в рукаве. WADA готовит новую атаку на российский спорт?

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, запустив тем самым процесс снятия санкций со всего российского спорта. Но очень похоже, что такое развитие событий удовлетворило далеко не всех, и в недрах мировых спортивных структур зреет очередной антирусский заговор. Но обо всем по порядку…Как известно, довольно долгое время требования к РУСАДА включали в себя такие пункты, как признание доклада Макларена и допуск к базе допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Первое было принципиально невозможно, поскольку в докладе Макларена декларируется (причем бездоказательно) наличие в России государственной системы поддержки допинга. Признать такое означало де-факто признание всех диких историй от пациента психбольницы Родченкова (действительно имеющего проблемы с психикой и даже бывавшего в соответствующем стационаре) вроде агентов ФСБ, меняющих допинг-пробы русских спортсменов через дырку в стене туалета, и т.п. Подобное признание скорее окончательно похоронило бы российский олимпийский спорт, поскольку его можно было бы использовать как юридически корректное признание государственного преступления. И если бы на его основе нас не простили, а «кинули», введя ещё более жесткие санкции против всего российского спорта, удивляться было бы нечему.Весьма щепетильным был и вопрос доступа в базе допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Как известно, перепроверка проб проводилась с использованием новых методов распознавания допинга. И то, что РУСАДА могло совершенно естественным образом пропустить (просто в силу несовершенства существовавших ранее методов распознавания), новыми методами могло быть обнаружено. Но это уже могло быть произвольно истолковано как попытка со стороны РУСАДА скрыть положительные пробы и сработало бы на версию Макларена, со всеми, как говорится, вытекающими…С другой стороны, в WADA и МОК зрело понимание того, что политически мотивированные санкции против русского спорта контрпродуктивны и просто бьют по карману МОК, поскольку снижают интерес к соревнованиям, в том числе и у рекламодателей. И довольно значительный круг авторитетных в этих структурах лиц был настроен на компромисс. Который в итоге и был найден…Вместо доклада Макларена мы признали доклад Шмидта. Он, в общем, тоже не отличался особой любовью к России, но наиболее резкие формулировки в нем отсутствовали. В частности, не было упоминаний о том, что в России существует государственная система поддержки допинга, а отдельные случаи участия в допинг-схемах чиновников от Минспорта не назывались системой. А допуск к базе Московской антидопинговой лаборатории пришлось все-таки дать. Но с одним важным условием – WADA получала его только после снятия санкций с РУСАДА, и использовать результаты перепроверок против всего российского спорта становилось несколько сложнее.Можно ли это назвать капитуляцией? Пожалуй, да, можно. Но все-таки это была капитуляция на более почетных условиях. И, самое главное, она не развязывала рук деятелям вроде Макларена, что и стало, наверное, главным достижением российской стороны.Кстати, стоит отметить, что сам Макларен обрушился на WADA с резкой критикой, заявив, что организация упустила возможность добиться от русских настоящей покорности.Однако, как и следовало ожидать, эта история ещё далека от счастливого конца. Глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер в интервью немецкой газете «Die Tageszeitung» заявил, что санкции против РУСАДА были не очень эффективными, поскольку «российские спортсмены все равно продолжили выступления на международных соревнованиях».Эта формулировка весьма красноречива сама по себе: оказывается, эффективность действий WADA измеряется не тем, пресечено ли использование допинга спортсменами или федерациями, а тем, полностью ли отстранили спортсменов той или иной страны от международных соревнований. Довольно неожиданная трактовка. Но самое главное даже не в этом, а в поправках к правилам WADA, которые вступят в силу 28 апреля следующего года.Новые правила довольно интересны. В частности, дело, аналогичное делу РУСАДА, нельзя будет закрыть. Подобные дела будут расследоваться «независимыми» комиссиями, решение которых обязательно даже для МОК. И в случае признания вины РУСАДА будет исключено «навсегда» (Формулировка, требующая дополнительных разъяснений – невозможно ведь навсегда исключить из спорта целую страну? Речь только о юридическом лице?). Решение можно будет обжаловать в Спортивном арбитражном суде, и это единственный способ как-то уйти от «независимого» произвола.Разумеется, кроме Гюнтера Юнгера, среди спортивных чиновников хватает и других обиженных решением WADA «простить» РУСАДА. Во главе оппозиционно настроенных околоспортивных деятелей даже вице-президент WADA, норвежка Линда Хеллеланд, а также по меньшей мере десять национальных спортивных федераций, среди которых такие «киты» спортивного движения, как США, Великобритания, Австралия, Норвегия, Канада, Япония и т.д.Пока сложно сказать, будет ли запущена очередная антироссийская кампания сразу после вступления в силу новых правил Всемирного антидопингового агентства. Не исключено, что их решат придержать, как туза в рукаве, до какого-то удобного случая. Но ясно одно – расслабляться нам ни в коем случае не следует…И все-таки очень жаль, что этим вопросом у нас занимаются чиновники, которые при слове «суд» непроизвольно мочатся в штанишки. Ведь решалось все довольно просто: как только Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал наших спортсменов-инвалидов, нужно было немедленно обращаться в суд. Причем не в Международный арбитражный, не к ночи будь упомянут, а в наш, Басманный. И требовать признания Международного параолимпийского комитета преступной организаций, осуществляющей дискриминацию по национальному признаку (а поскольку против наших паралимпийцев не было никаких доказательств, дискриминация является единственным корректным мотивом). А после этого начинать "кошмарить" в России рекламодателей МПК за финансирование преступной организации – всякие Coca-Cola и Pepsi.И уверяю вас: они в ответ так бы "закошмарили" МПК, что МОК, глядя на это, даже и не подумал бы слушать разных русофобов.Но у нас этим занимаются именно чиновники. Которые привыкли «договариваться», а не защищать национальные интересы. Поэтому и имеем то, что имеем.