Штаты готовы залить кровью Украину, чтобы помешать сближению ЕС и России
Верховная рада приняла в первом чтении закон «О прилегающей зоне Украины», согласно которому Украина вдвое (до 24 морских миль) увеличивает морскую акваторию, на которой украинские пограничники, таможенники и военные будут осуществлять патрулирование и бороться с «контрабандным трафиком» (к которому киевский режим относит весь товарооборот с Крымом, осуществляемый морским путем). Вне всякого сомнения, данный законопроект направлен исключительно против России и нацелен на «правовое обоснование» досмотров российских кораблей, то есть на создание постоянных провокаций против нашей страны и ее граждан.
Ранее Петр Порошенко потребовал от УПЦ МП убираться в Россию, сказав, что на Украине «нечего делать вашей церкви». Это свое требование он «обосновал» тем, что на заседании Совета безопасности России поднимался вопрос о защите православия и православных христиан от дискриминации и преследований со стороны бандеровских властей и неонацистских банд.
Таким образом, глава киевского режима решил отправить мессидж лично Владимиру Путину, который еще в ходе своей предвыборной программы обязался сделать защиту христиан приоритетом внешней политики России. Ранее был принят закон об уголовной ответственности для граждан России, которые приехали в Крым или в Донбасс. И это события только за последние несколько дней.
Как мы видим, Киев всеми силами стремится нащупать «болевые точки» Москвы, чтобы, надавив на них, спровоцировать ее на ответные действия, которые можно было бы интерпретировать как «проявления агрессии».
Но, как мы знаем, сегодня Украина и ее вооруженные силы находятся не в той форме, чтобы лезть на прямую конфронтацию с нашей страной. Напомним, что высшее руководство нашей страны прямо и неоднократно заявляла, что провокационная политика Киева может иметь фатальные последствия для украинской государственности.
В чем же причина суицидального поведения киевского режима?
Ответ на этот вопрос дает приверженное принципу «реальной политики» американское издание The National Interest. Несмотря на репутацию «республиканского» издания, его автор Лайл Голдстайн, доцент кафедры стратегических исследований Военно-морского колледжа в Ньюпорте, Род-Айленд, выступил с резкой критикой украинской политики администрации Трампа.
Он указывает, что президент США стал заложником «ястребов» в своем окружении, которые не только заблокировали попытки Трампа нормализовать отношения с Россией, но и постоянно создают угрозы прямого столкновения наших стран в Сирии или на Украине.
Голдстайн даже поставил в пример более взвешенную позицию его предшественника. «Администрация Обамы не зря отказывалась предоставлять Киеву такую «смертоносную помощь», понимая, что эскалация конфликта не принесёт пользы никому, и в первую очередь она невыгодна украинцам», – считает эксперт.
Он убежден, что Вашингтон поощряет Киев к опасным шагам поставками ПТРК Javelin, передачей Порошенко старых патрульных катера Береговой охраны США и тому подобными поступками.
Голдстейн утверждает, что для России наступил критический момент, поскольку США и НАТО готовят Украину к масштабной войне с Россией.
Автор публикации убежден, что Вашингтон с помощью Украины и некоторых других своих сателлитов стремится спровоцировать ее на «агрессию». Причем если ему это удастся, то американцы предпочтут непосредственное вооруженное противостояние с ВС РФ делегировать своим «союзникам».
«Вот и Украину готовят к войне, предполагая, что погибать придётся именно украинцам и военным тех стран, которые захотят выступить в союзе с Киевом», указывает автор The National Interest.
От себя отметим, что с самого начала войны в Донбассе США предпринимали значительные усилия для того, чтобы втянуть Россию в непосредственные боевые действия.
Так, например, американский политолог Збигнев Бжезинский (ныне покойный), ставший под конец жизни излишне болтливым (не перестав быть человеком осведомленным), говорил о необходимости «втянуть русских в тяжелые городские бои в Харькове и Киеве. «Украинской армии следует поставить оружие, пригодное для таких боевых действий. Это нанесет российской армии большие потери, затянет конфликт на долгие месяцы», — советовал он.
«И мы предоставим это оружие еще до того, как свершится сам акт вторжения. Поскольку в отсутствии этого оружия с искушением вторгнуться и опередить остальных будет крайне сложно бороться», — заявлял Бжезинский в июне 2014 года, тогда когда Западные СМИ уже взахлеб кричали о «российской агрессии».
Американские эксперты особо и не скрывают, что расчет идет на то, что в случае прямого вовлечения России в войну она подвергнется осуждению и остракизму со стороны мирового сообщества и окажется втянутой в длительный процесс, который потребует колоссального напряжения военных, экономических, политических сил страны. Вынудит Москву свернуть свои программы на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, и, в конце концов заставит ее надорваться.
Впрочем, прошедшие четыре года руководству нашей страны удавалось идти буквально по лезвию ножа, уклоняясь от вмешательства в боевые действия, но при этом оказывая поддержку народным республикам, которая помогала им выстоять в борьбе с бандеровцами.
В какой-то момент даже стало казаться, что американцы утратили надежду на реализацию своих планов и махнули рукой на происходящее на Украине. Однако сегодня мы видим резкую активизацию провокационной политики в отношении нашей страны. Голдстайн связывает это исключительно с личными особенностями и взглядами окружения Трампа.
Но дело не только в том, что советник американского президента по безопасности Джон Болтон и уполномоченный по Украине Курт Волкер — известные «ястребы» и русофобы. Стремление во что бы то ни стало спровоцировать Россию на активные действия на Украине связано с тяжелым кризисом отношений США и Европы.
Напомним, дело дошло до того, что президент Франции уже говорит о том, что Европе необходимо защищаться от США. В складывающейся ситуации высока вероятность сближения ряда стран ЕС с Россией, в которой они будут искать поддержку в конфликте с Америкой. Для США такое развитие ситуации будет означать полный геополитический проигрыш с перспективой превращения в страну-изгоя.
Неудивительно, что Вашингтон задействовал все силы и средства для того, чтобы помешать сближению старой Европы и России. Один из способов воспрепятствовать – втянуть Россию в конфликт с Украиной.
Если это удастся сделать, можно не только не допустить сотрудничества России и ЕС, но и сломить антиамериканские настроения европейцев под предлогом необходимости консолидироваться перед «российской угрозой», обретшей отчетливые очертания.
Если же не получится добиться прямого участия в боевых действиях нашей страны, можно попытаться хотя бы организовать очередное обострение на Донбассе, чтобы облегчить спекуляции на тему «российского присутствия» и сделать их более убедительными.
Ранее Петр Порошенко потребовал от УПЦ МП убираться в Россию, сказав, что на Украине «нечего делать вашей церкви». Это свое требование он «обосновал» тем, что на заседании Совета безопасности России поднимался вопрос о защите православия и православных христиан от дискриминации и преследований со стороны бандеровских властей и неонацистских банд.
Таким образом, глава киевского режима решил отправить мессидж лично Владимиру Путину, который еще в ходе своей предвыборной программы обязался сделать защиту христиан приоритетом внешней политики России. Ранее был принят закон об уголовной ответственности для граждан России, которые приехали в Крым или в Донбасс. И это события только за последние несколько дней.
Как мы видим, Киев всеми силами стремится нащупать «болевые точки» Москвы, чтобы, надавив на них, спровоцировать ее на ответные действия, которые можно было бы интерпретировать как «проявления агрессии».
Но, как мы знаем, сегодня Украина и ее вооруженные силы находятся не в той форме, чтобы лезть на прямую конфронтацию с нашей страной. Напомним, что высшее руководство нашей страны прямо и неоднократно заявляла, что провокационная политика Киева может иметь фатальные последствия для украинской государственности.
В чем же причина суицидального поведения киевского режима?
Ответ на этот вопрос дает приверженное принципу «реальной политики» американское издание The National Interest. Несмотря на репутацию «республиканского» издания, его автор Лайл Голдстайн, доцент кафедры стратегических исследований Военно-морского колледжа в Ньюпорте, Род-Айленд, выступил с резкой критикой украинской политики администрации Трампа.
Он указывает, что президент США стал заложником «ястребов» в своем окружении, которые не только заблокировали попытки Трампа нормализовать отношения с Россией, но и постоянно создают угрозы прямого столкновения наших стран в Сирии или на Украине.
Голдстайн даже поставил в пример более взвешенную позицию его предшественника. «Администрация Обамы не зря отказывалась предоставлять Киеву такую «смертоносную помощь», понимая, что эскалация конфликта не принесёт пользы никому, и в первую очередь она невыгодна украинцам», – считает эксперт.
Он убежден, что Вашингтон поощряет Киев к опасным шагам поставками ПТРК Javelin, передачей Порошенко старых патрульных катера Береговой охраны США и тому подобными поступками.
Голдстейн утверждает, что для России наступил критический момент, поскольку США и НАТО готовят Украину к масштабной войне с Россией.
Автор публикации убежден, что Вашингтон с помощью Украины и некоторых других своих сателлитов стремится спровоцировать ее на «агрессию». Причем если ему это удастся, то американцы предпочтут непосредственное вооруженное противостояние с ВС РФ делегировать своим «союзникам».
«Вот и Украину готовят к войне, предполагая, что погибать придётся именно украинцам и военным тех стран, которые захотят выступить в союзе с Киевом», указывает автор The National Interest.
От себя отметим, что с самого начала войны в Донбассе США предпринимали значительные усилия для того, чтобы втянуть Россию в непосредственные боевые действия.
Так, например, американский политолог Збигнев Бжезинский (ныне покойный), ставший под конец жизни излишне болтливым (не перестав быть человеком осведомленным), говорил о необходимости «втянуть русских в тяжелые городские бои в Харькове и Киеве. «Украинской армии следует поставить оружие, пригодное для таких боевых действий. Это нанесет российской армии большие потери, затянет конфликт на долгие месяцы», — советовал он.
«И мы предоставим это оружие еще до того, как свершится сам акт вторжения. Поскольку в отсутствии этого оружия с искушением вторгнуться и опередить остальных будет крайне сложно бороться», — заявлял Бжезинский в июне 2014 года, тогда когда Западные СМИ уже взахлеб кричали о «российской агрессии».
Американские эксперты особо и не скрывают, что расчет идет на то, что в случае прямого вовлечения России в войну она подвергнется осуждению и остракизму со стороны мирового сообщества и окажется втянутой в длительный процесс, который потребует колоссального напряжения военных, экономических, политических сил страны. Вынудит Москву свернуть свои программы на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, и, в конце концов заставит ее надорваться.
Впрочем, прошедшие четыре года руководству нашей страны удавалось идти буквально по лезвию ножа, уклоняясь от вмешательства в боевые действия, но при этом оказывая поддержку народным республикам, которая помогала им выстоять в борьбе с бандеровцами.
В какой-то момент даже стало казаться, что американцы утратили надежду на реализацию своих планов и махнули рукой на происходящее на Украине. Однако сегодня мы видим резкую активизацию провокационной политики в отношении нашей страны. Голдстайн связывает это исключительно с личными особенностями и взглядами окружения Трампа.
Но дело не только в том, что советник американского президента по безопасности Джон Болтон и уполномоченный по Украине Курт Волкер — известные «ястребы» и русофобы. Стремление во что бы то ни стало спровоцировать Россию на активные действия на Украине связано с тяжелым кризисом отношений США и Европы.
Напомним, дело дошло до того, что президент Франции уже говорит о том, что Европе необходимо защищаться от США. В складывающейся ситуации высока вероятность сближения ряда стран ЕС с Россией, в которой они будут искать поддержку в конфликте с Америкой. Для США такое развитие ситуации будет означать полный геополитический проигрыш с перспективой превращения в страну-изгоя.
Неудивительно, что Вашингтон задействовал все силы и средства для того, чтобы помешать сближению старой Европы и России. Один из способов воспрепятствовать – втянуть Россию в конфликт с Украиной.
Если это удастся сделать, можно не только не допустить сотрудничества России и ЕС, но и сломить антиамериканские настроения европейцев под предлогом необходимости консолидироваться перед «российской угрозой», обретшей отчетливые очертания.
Если же не получится добиться прямого участия в боевых действиях нашей страны, можно попытаться хотя бы организовать очередное обострение на Донбассе, чтобы облегчить спекуляции на тему «российского присутствия» и сделать их более убедительными.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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