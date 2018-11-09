Околоядерный бокс на капитолийском ринге. Новый раунд
Когда в свое время я писал на этом (и не только) ресурсе о неспособности США производить новое ядерное оружие (только ограниченная модернизация, пересборка, обслуживание), я упоминал про вполне официальные планы восстановления производственно-технологических цепочек, которые должны привести к восстановлению возможности производства ЯО, пусть и в ограниченном масштабе, в начале 2030-х годов. И тогда же высказывалось и сомнение, что данные сроки не будут в очередной раз сорваны, потому что подобные планы были и при Буше, и при Обаме, и сроки успешно срывались и отодвигались в прекрасное далёко. Но тогда я и не предполагал, что опасность может исходить не только от обычных для подобной задачи проблем: недостаточном финансировании при усиленном распиливании средств, утрате компетенций, затяжкам сроков выполнения работ, недооценке сложности задачи и прочего. Оказывается, в современной Америке есть и иные факторы.
Развернувшаяся на "поле битвы — США" борьба за власть между демократами-глобалистами и республиканцами-консерваторами (что не совсем справедливо на самом деле, потому что и среди тех и тех есть разные течения, сражающиеся между собой), или, если хотите, антитрампистами и трампистами (и это тоже не совсем верно, потому что врагов у Трампа и в собственной партии достаточно), приобретает все более жесткие формы. Возможно, говорить о "предчувствии гражданской войны", как иногда пишут, и рановато еще, но в своих действиях обе стороны все меньше стесняются в средствах. И ядерно-оружейные программы, как и программы по восстановлению возможности производства ЯО, стали еще одним полем боя. После прошедших в США на днях выборов демократы получили контроль над Палатой представителей, хотя республиканцы удержали контроль над Сенатом. Но и нижней палаты достаточно, чтобы здорово навредить планам республиканской администрации.
Совершенно однозначно, что в ближайшие годы ядерный арсенал США, и так крайне ужавшийся (до 3664 боеприпасов СЯС и ТЯО), будет продолжать сокращаться, хотя темпы в итоге могут совсем уменьшиться, потому что резать станет совсем нечего — типы ядерных боеприпасов (ЯБП), уже назначенные к утилизации, закончатся, а останутся только те типы ЯБП и в том количестве, без которого совсем "труба" и которое смогут нормально обслуживать. Где именно это "дно ямы" — неизвестно, пока что информации об изменении численности арсеналов за 2018 г. тоже еще не публиковалось и о тенденциях судить пока сложно. Но демократы считают, что попытки трампистов что-то сделать на ядерном направлении как минимум частично не имеют смысла и будут стараться торпедировать уже принятые решения. И не потому, что действительно так считают, а потому, что не они принимали решения — то есть ради политической борьбы. И у них есть прекрасная возможность ставить палки в колеса Белому дому и Пентагону как минимум 2 года, до следующих выборов.
Так, Адам Смит, наиболее вероятный будущий глава комитета по вооруженным силам Конгресса, дал понять, что "США обладают куда большим количеством ЯО, чем им нужно для безопасности и куда большим, чем могут себе позволить" (дополним — в условиях разрушенных технологических цепочек). Также выражают свои возражения и свое беспокойство по нынешним программам модернизации и восстановления состояния ядерной промышленности такие деятели, как Пол Висклоски из Индианы (демократ), наиболее вероятный глава подкомитета по ассигнованиям на оборону, и Марси Каптур из Огайо, который возглавит подкомитет по ассигнованиям на энергию и водные ресурсы (а в их ведении находится DoE — Минэнерго США, вместе с NNSA — Национальной администрацией по ядерной безопасности, которая ведает ядерным оружием и ядерно-оружейным комплексом в его нынешнем печальном состоянии). Они же уже выражают сомнения в необходимости создания ЯБП особо малой мощности и желание заблокировать это решение.
Вопрос с попыткой изуродовать отличный 100-кт ЯБП W76-1, превратив его в не очень удачный вариант "шипучки" на 5 кт, освещался мной в одной из статей. Это и глупая идея сама по себе, поскольку никак не компенсирует слабость и малополезность нынешнего арсенала ТЯО США из одних авиабомб, и опасная идея, поскольку противной стороне абсолютно все равно, стоят ли на взлетевшем посреди океана "Трайденте-2" обычные ББ с W88 или W76-1, или же там стоит "кастрированный" W76-4 — реакция будет абсолютно одинаковой, в виде массированного ракетно-ядерного удара. Даже если в Москву позвонят перед этим — им просто могут не поверить. Поэтому эту инициативу, с одной стороны, можно приветствовать, с другой — нет, потому что эти конгрессмены могут помешать работе по ослаблению реального стратегического арсенала Штатов, растратой особо ценных и невозобновимых сейчас боеприпасов и тратой на это средств. В общем, сейчас ожидают, что эту затею или прикроют, или отложат. Равно как и программы по восстановлению производства компонентов ЯО и восстановлению технологических цепочек, мол, дорого.
Также новые хозяева палаты представителей требуют дополнительной открытости затрат и повторного обоснования повышения финансирования всей "околоядерной" тематики и, весьма вероятно, часть этих решений будут пытаться пересмотреть или отложить. И, самое главное, будут требовать отрешения у президента США возможности единолично распоряжаться "ядерной кнопкой" (ну, как таковой "кнопки" не существует у глав обеих сверхдержав, но это лишь фигура речи). Они давно напирают на то, что Трамп, мол, неадекватен, а спички больным детям не игрушка. Будто бы Обама в последние годы своего президентства был очень адекватен!
Повторные бои ждут и программу LRSO — новой КР воздушного базирования на замену одряхлевшей уже AGM-86 ALCM — единственной ядерной КР воздушного базирования в арсенале Штатов и единственной ныне ядерной КР в этом же арсенале вообще. Демократы уже санкционировали решение по началу ее разработки, несмотря на значительный рост стоимости программы еще до ее начала (что обычно для нынешнего ВПК США). Хотя в прошлом году 9 демократов из Сената заявили, что желают замедлить ее выполнение, потому что это дорогая программа, приведет к еще более дорогостоящей гонке вооружений и вообще не способствует мирному решению проблем. Сейчас на LRSO демократы собираются накинуться с новой силой, имея изменившееся соотношение сил в нижней палате (а она в американской властной системе очень важна).
Под удар также попадет программа GBSD — моноблочной МБР нового поколения на замену "Минитмену-3". Эта программа также успела вздорожать вдвое и сильно раздражает даже многих республиканцев, которые ее продавливали, да и демократов, которые за нее голосовали. Пока что по ней не выделено ничего, кроме 349 млн. долл. "Боингу" и 328 млн. долл. "Нортропу" на первичные НИОКР по теме. Но демократы и тогда выступали за откладывание этой программы в долгий ящик, и сейчас вернутся к этому вопросу, считая, что продления сроков эксплуатации "Минитмена" способно продержать ситуацию аж до 2040-х годов. "Минитмен", конечно, в значительной степени был обновлен за прошедшее десятилетие, там от старой МБР мало что осталось, кроме корпуса — двигатели в ступенях новые, ББ взяты с упокоенной МБР МХ и т.п. Но он все равно устарел морально, хотя пока и может выполнять свои функции (что было подтверждено пуском 8 ноября, который был успешен, в отличие от летнего аварийного).
Но GBSD слишком дорога при достаточно скромных результатах, и ее будут пытаться топить. Хотя в Сенате ее будут пытаться вытягивать — комитет по вооруженным силам вместо наконец отбывшего к дьяволу на доклад Джона Маккейна возглавил Джам Инхоф из Оклахомы, считающийся "ястребом". В общем, опять будет противостояние двух палат по данному вопросу и в силах демократов заморозить расходы или и вовсе сократить их. Программы можно и не отменять, их можно недофинансировать, а, учитывая высочайший процент "усушки и утруски" средств на оборонных программах США в наши дни, этого будет достаточно.
Пока что некий консенсус по поводу "рекапитализации" ядерной военной сферы существовал и держался между двумя противостоящими силами. Но желание потопить конкурента даже в ущерб национальным интересам начинает пересиливать. Как же оно будет в итоге, покажет время.
К тому же часть программ и правда является пустой тратой денег (вроде "кастрации" ББ W76-1). В целом, конечно, нас ждут очередные битвы под ковром и на ковре, с обвинениями во вмешательстве российских хакеров в голосование под крышей Капитолия и всем таким прочим. Нынешними выборами грызня за власть в банке с пауками еще не закончилась, это лишь ее этап. В том числе и в околовоенной сфере.
Развернувшаяся на "поле битвы — США" борьба за власть между демократами-глобалистами и республиканцами-консерваторами (что не совсем справедливо на самом деле, потому что и среди тех и тех есть разные течения, сражающиеся между собой), или, если хотите, антитрампистами и трампистами (и это тоже не совсем верно, потому что врагов у Трампа и в собственной партии достаточно), приобретает все более жесткие формы. Возможно, говорить о "предчувствии гражданской войны", как иногда пишут, и рановато еще, но в своих действиях обе стороны все меньше стесняются в средствах. И ядерно-оружейные программы, как и программы по восстановлению возможности производства ЯО, стали еще одним полем боя. После прошедших в США на днях выборов демократы получили контроль над Палатой представителей, хотя республиканцы удержали контроль над Сенатом. Но и нижней палаты достаточно, чтобы здорово навредить планам республиканской администрации.
Совершенно однозначно, что в ближайшие годы ядерный арсенал США, и так крайне ужавшийся (до 3664 боеприпасов СЯС и ТЯО), будет продолжать сокращаться, хотя темпы в итоге могут совсем уменьшиться, потому что резать станет совсем нечего — типы ядерных боеприпасов (ЯБП), уже назначенные к утилизации, закончатся, а останутся только те типы ЯБП и в том количестве, без которого совсем "труба" и которое смогут нормально обслуживать. Где именно это "дно ямы" — неизвестно, пока что информации об изменении численности арсеналов за 2018 г. тоже еще не публиковалось и о тенденциях судить пока сложно. Но демократы считают, что попытки трампистов что-то сделать на ядерном направлении как минимум частично не имеют смысла и будут стараться торпедировать уже принятые решения. И не потому, что действительно так считают, а потому, что не они принимали решения — то есть ради политической борьбы. И у них есть прекрасная возможность ставить палки в колеса Белому дому и Пентагону как минимум 2 года, до следующих выборов.
Так, Адам Смит, наиболее вероятный будущий глава комитета по вооруженным силам Конгресса, дал понять, что "США обладают куда большим количеством ЯО, чем им нужно для безопасности и куда большим, чем могут себе позволить" (дополним — в условиях разрушенных технологических цепочек). Также выражают свои возражения и свое беспокойство по нынешним программам модернизации и восстановления состояния ядерной промышленности такие деятели, как Пол Висклоски из Индианы (демократ), наиболее вероятный глава подкомитета по ассигнованиям на оборону, и Марси Каптур из Огайо, который возглавит подкомитет по ассигнованиям на энергию и водные ресурсы (а в их ведении находится DoE — Минэнерго США, вместе с NNSA — Национальной администрацией по ядерной безопасности, которая ведает ядерным оружием и ядерно-оружейным комплексом в его нынешнем печальном состоянии). Они же уже выражают сомнения в необходимости создания ЯБП особо малой мощности и желание заблокировать это решение.
Вопрос с попыткой изуродовать отличный 100-кт ЯБП W76-1, превратив его в не очень удачный вариант "шипучки" на 5 кт, освещался мной в одной из статей. Это и глупая идея сама по себе, поскольку никак не компенсирует слабость и малополезность нынешнего арсенала ТЯО США из одних авиабомб, и опасная идея, поскольку противной стороне абсолютно все равно, стоят ли на взлетевшем посреди океана "Трайденте-2" обычные ББ с W88 или W76-1, или же там стоит "кастрированный" W76-4 — реакция будет абсолютно одинаковой, в виде массированного ракетно-ядерного удара. Даже если в Москву позвонят перед этим — им просто могут не поверить. Поэтому эту инициативу, с одной стороны, можно приветствовать, с другой — нет, потому что эти конгрессмены могут помешать работе по ослаблению реального стратегического арсенала Штатов, растратой особо ценных и невозобновимых сейчас боеприпасов и тратой на это средств. В общем, сейчас ожидают, что эту затею или прикроют, или отложат. Равно как и программы по восстановлению производства компонентов ЯО и восстановлению технологических цепочек, мол, дорого.
Также новые хозяева палаты представителей требуют дополнительной открытости затрат и повторного обоснования повышения финансирования всей "околоядерной" тематики и, весьма вероятно, часть этих решений будут пытаться пересмотреть или отложить. И, самое главное, будут требовать отрешения у президента США возможности единолично распоряжаться "ядерной кнопкой" (ну, как таковой "кнопки" не существует у глав обеих сверхдержав, но это лишь фигура речи). Они давно напирают на то, что Трамп, мол, неадекватен, а спички больным детям не игрушка. Будто бы Обама в последние годы своего президентства был очень адекватен!
Повторные бои ждут и программу LRSO — новой КР воздушного базирования на замену одряхлевшей уже AGM-86 ALCM — единственной ядерной КР воздушного базирования в арсенале Штатов и единственной ныне ядерной КР в этом же арсенале вообще. Демократы уже санкционировали решение по началу ее разработки, несмотря на значительный рост стоимости программы еще до ее начала (что обычно для нынешнего ВПК США). Хотя в прошлом году 9 демократов из Сената заявили, что желают замедлить ее выполнение, потому что это дорогая программа, приведет к еще более дорогостоящей гонке вооружений и вообще не способствует мирному решению проблем. Сейчас на LRSO демократы собираются накинуться с новой силой, имея изменившееся соотношение сил в нижней палате (а она в американской властной системе очень важна).
Под удар также попадет программа GBSD — моноблочной МБР нового поколения на замену "Минитмену-3". Эта программа также успела вздорожать вдвое и сильно раздражает даже многих республиканцев, которые ее продавливали, да и демократов, которые за нее голосовали. Пока что по ней не выделено ничего, кроме 349 млн. долл. "Боингу" и 328 млн. долл. "Нортропу" на первичные НИОКР по теме. Но демократы и тогда выступали за откладывание этой программы в долгий ящик, и сейчас вернутся к этому вопросу, считая, что продления сроков эксплуатации "Минитмена" способно продержать ситуацию аж до 2040-х годов. "Минитмен", конечно, в значительной степени был обновлен за прошедшее десятилетие, там от старой МБР мало что осталось, кроме корпуса — двигатели в ступенях новые, ББ взяты с упокоенной МБР МХ и т.п. Но он все равно устарел морально, хотя пока и может выполнять свои функции (что было подтверждено пуском 8 ноября, который был успешен, в отличие от летнего аварийного).
Но GBSD слишком дорога при достаточно скромных результатах, и ее будут пытаться топить. Хотя в Сенате ее будут пытаться вытягивать — комитет по вооруженным силам вместо наконец отбывшего к дьяволу на доклад Джона Маккейна возглавил Джам Инхоф из Оклахомы, считающийся "ястребом". В общем, опять будет противостояние двух палат по данному вопросу и в силах демократов заморозить расходы или и вовсе сократить их. Программы можно и не отменять, их можно недофинансировать, а, учитывая высочайший процент "усушки и утруски" средств на оборонных программах США в наши дни, этого будет достаточно.
Пока что некий консенсус по поводу "рекапитализации" ядерной военной сферы существовал и держался между двумя противостоящими силами. Но желание потопить конкурента даже в ущерб национальным интересам начинает пересиливать. Как же оно будет в итоге, покажет время.
К тому же часть программ и правда является пустой тратой денег (вроде "кастрации" ББ W76-1). В целом, конечно, нас ждут очередные битвы под ковром и на ковре, с обвинениями во вмешательстве российских хакеров в голосование под крышей Капитолия и всем таким прочим. Нынешними выборами грызня за власть в банке с пауками еще не закончилась, это лишь ее этап. В том числе и в околовоенной сфере.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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