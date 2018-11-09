Талибы начали новую операцию в районе Газни
По сообщениям «Афганского телеграфного агентства» ("AfTAG"), уже двое суток сторонники запрещённого в России исламистского движения «Талибан» ведут скоординированные атаки в афганской провинции Газни.
Новое наступление моджахеддинов началось, можно сказать, классически – неожиданно для правительственных сил и очень быстро, чтобы не подставиться под удары авиации и не утратить силу эффекта внезапности. Ранним утром в среду, 7 ноября 2018 года, несколько отрядов боевиков атаковали Джагорский район провинции Газни, считавшийся одним из главных оплотов официального кабульского правительства.
На первом этапе наступления небольшие группы талибов, не обнаруженные ни наземной, ни авиаразведкой, сбили несколько контрольно-пропускных пунктов и, наращивая силу наступления, стали охватывать правительственные подразделения в кольцо.
Надо отдать должное боевикам: судя по всему, они пока весьма умело вводили в бой свои силы, при этом отлично маскируясь на местности и не выдавая расположение своих главных сил, тогда как афганские силы безопасности, по крайней мере на первом этапе, ничего, кроме как не особенно эффективной и заведомо обречённой обороны разбросанных опорных пунктов, предложить не смогли.
По предварительным данным, в настоящее время, после прибытия значительных подкреплений из соседних провинций, афганским силовикам удалось пока приостановить наступление моджахеддинов, однако выбить их с занятых территорий пока не представляется возможным.
Между тем ряд депутатов парламента провинции Газни предъявили обвинения кабульской власти в преступном бездействии. Эта группа депутатов официально заявила, что они неоднократно уведомляли центральное правительство и военное руководство страны о росте угрозы нападения на провинцию, получая информацию от местного населения, и просили перебросить в угрожаемый район дополнительные силы.
Однако в очередной раз официальное афганское военное руководство в Кабуле отвергло подобные предложения, посчитав их дезинформацией, исходящей от талибов с целью ослабить соседние районы, на которые якобы и предполагалось нападение. И именно численная и качественная недостаточность правительственных сил при одновременной неготовности их к отпору позволили боевикам захватить до 25 блокпостов и опорных пунктов в провинции Газни, где всего 3 месяца назад бушевала одна из крупнейших битв текущей афганской войны.
По последним данным, на 9 ноября 2018 года, в район боёв стягиваются дополнительные подразделения правительственной афганской армии и по позициям, занятыми талибами, начали действовать национальные афганские ВВС. О какой-либо военной активности подразделений из состава сил НАТО, находящихся в этой стране, информации нет.
Новое наступление моджахеддинов началось, можно сказать, классически – неожиданно для правительственных сил и очень быстро, чтобы не подставиться под удары авиации и не утратить силу эффекта внезапности. Ранним утром в среду, 7 ноября 2018 года, несколько отрядов боевиков атаковали Джагорский район провинции Газни, считавшийся одним из главных оплотов официального кабульского правительства.
На первом этапе наступления небольшие группы талибов, не обнаруженные ни наземной, ни авиаразведкой, сбили несколько контрольно-пропускных пунктов и, наращивая силу наступления, стали охватывать правительственные подразделения в кольцо.
Надо отдать должное боевикам: судя по всему, они пока весьма умело вводили в бой свои силы, при этом отлично маскируясь на местности и не выдавая расположение своих главных сил, тогда как афганские силы безопасности, по крайней мере на первом этапе, ничего, кроме как не особенно эффективной и заведомо обречённой обороны разбросанных опорных пунктов, предложить не смогли.
По предварительным данным, в настоящее время, после прибытия значительных подкреплений из соседних провинций, афганским силовикам удалось пока приостановить наступление моджахеддинов, однако выбить их с занятых территорий пока не представляется возможным.
Между тем ряд депутатов парламента провинции Газни предъявили обвинения кабульской власти в преступном бездействии. Эта группа депутатов официально заявила, что они неоднократно уведомляли центральное правительство и военное руководство страны о росте угрозы нападения на провинцию, получая информацию от местного населения, и просили перебросить в угрожаемый район дополнительные силы.
Однако в очередной раз официальное афганское военное руководство в Кабуле отвергло подобные предложения, посчитав их дезинформацией, исходящей от талибов с целью ослабить соседние районы, на которые якобы и предполагалось нападение. И именно численная и качественная недостаточность правительственных сил при одновременной неготовности их к отпору позволили боевикам захватить до 25 блокпостов и опорных пунктов в провинции Газни, где всего 3 месяца назад бушевала одна из крупнейших битв текущей афганской войны.
По последним данным, на 9 ноября 2018 года, в район боёв стягиваются дополнительные подразделения правительственной афганской армии и по позициям, занятыми талибами, начали действовать национальные афганские ВВС. О какой-либо военной активности подразделений из состава сил НАТО, находящихся в этой стране, информации нет.
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