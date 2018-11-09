НАТО просит Россию помочь с Афганистаном?
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, обратился к России с просьбой оказать содействие в решении афганской проблемы и начать координацию мирных усилий с официально избранным кабульским правительством.
По сообщению «Афганского телеграфного агентства» («AfTAG»), в своём официальном выступлении, состоявшемся 07 ноября 2018 года в Кабуле, руководитель Североатлантического альянса заявил, что НАТО выступает за мирное урегулирование в Афганистане и полностью поддерживает мирный процесс в этой стране.
Но при этом, по его мнению, этот мирный процесс должен быть инициирован самими афганцами и должен претворяться в жизнь ими же, без участия каких-либо внешних сил. От нашей страны, по мнению руководителя НАТО, "желательно лишь оказывать содействие мирным инициативам кабульского правительства и использовать своё влияние на талибов («Талибан запрещён в РФ»), дабы принудить их к мирным переговорам".
Кроме того, Й. Столтенберг сделал отдельный акцент на то, что полное уничтожение международных террористических групп, всё ещё находящихся на территории этой страны, является главной целью и безусловным приоритетом для группировки НАТО, дислоцированной в Афганистане.
Одновременно руководитель Североатлантического альянса заявил, что он подписал план этапов финансирования афганской правительственной армии, полиции и иных силовых структур до 2024 года. «Мы продолжим полностью финансировать афганские вооружённые силы вплоть до указанного срока», — отметил он.
Также было заявлено, что силы НАТО не ослабят своё участие в подготовке национальных афганских подразделений, но в первую очередь основной упор делается и будет делаться на части специального назначения и боевую авиацию.
Текущие военные расходы кабульского режима официально неизвестны, но оцениваются в последний период приблизительно в 4 млрд.$ в год, из которых до 3 млрд. $ выделяет правительство США, а оставшуюся часть предоставляют страны НАТО.
Однако на прозвучавший вопрос, почему при таких объёмах финансирования афганские правительственные силы до сих пор терпят поражения и далеко не контролируют всей территории страны, Йенс Столтенберг вразумительно ответить не смог.
По сообщению «Афганского телеграфного агентства» («AfTAG»), в своём официальном выступлении, состоявшемся 07 ноября 2018 года в Кабуле, руководитель Североатлантического альянса заявил, что НАТО выступает за мирное урегулирование в Афганистане и полностью поддерживает мирный процесс в этой стране.
Но при этом, по его мнению, этот мирный процесс должен быть инициирован самими афганцами и должен претворяться в жизнь ими же, без участия каких-либо внешних сил. От нашей страны, по мнению руководителя НАТО, "желательно лишь оказывать содействие мирным инициативам кабульского правительства и использовать своё влияние на талибов («Талибан запрещён в РФ»), дабы принудить их к мирным переговорам".
Кроме того, Й. Столтенберг сделал отдельный акцент на то, что полное уничтожение международных террористических групп, всё ещё находящихся на территории этой страны, является главной целью и безусловным приоритетом для группировки НАТО, дислоцированной в Афганистане.
Одновременно руководитель Североатлантического альянса заявил, что он подписал план этапов финансирования афганской правительственной армии, полиции и иных силовых структур до 2024 года. «Мы продолжим полностью финансировать афганские вооружённые силы вплоть до указанного срока», — отметил он.
Также было заявлено, что силы НАТО не ослабят своё участие в подготовке национальных афганских подразделений, но в первую очередь основной упор делается и будет делаться на части специального назначения и боевую авиацию.
Текущие военные расходы кабульского режима официально неизвестны, но оцениваются в последний период приблизительно в 4 млрд.$ в год, из которых до 3 млрд. $ выделяет правительство США, а оставшуюся часть предоставляют страны НАТО.
Однако на прозвучавший вопрос, почему при таких объёмах финансирования афганские правительственные силы до сих пор терпят поражения и далеко не контролируют всей территории страны, Йенс Столтенберг вразумительно ответить не смог.
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