Генсек Совета Европы: Над нами нависла угроза Ruxit

Велика реальная опасность того, что Европа столкнётся не только с Brexit, но и с Ruxit.

Европа и Россия нуждаются друг в друге. Это важный факт, от которого необходимо отталкиваться.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил о высокой вероятности того, что Российская Федерация может покинуть международную организацию. При этом Ягланд использовал термин по аналогии выхода Великобритании из Европейского союза – Ruxit. Такое понятие генсек Совета Европы, которого на Украине, кстати, обвиняют в «лояльности Кремлю», применил в ходе совместной пресс-конференции с главой Финляндии Тимо Сойни.Ягланд:Министр иностранных дел Финляндии – страны, которая на данный момент председательствует в комитете министров Совета Европы, - заявил, что будет искать компромиссные решения.Сойни:Напомним, что разговоры о возможном выходе РФ из Совета Европы родились на фоне сужения прав российской делегации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Российских представителей лишили права голоса, в ответ Россия заморозила выплату взносов в организацию. Верхушка Совета Европы потребовала от Москвы восстановить финансирование (цена вопроса – около 11 млн долларов), на что Москва ответила примерно следующим образом:"Утром – восстановление прав делегации России, днём – разморозка финансирования; днём - восстановление прав делегации России, вечером - разморозка финансирования.На данный момент российскую делегацию в правах не восстановили. Россия заявила, что не видит особого резона продолжать находиться в составе Совета Европы, если в рамках этой организации демонстрируется такого рода "дифференцированный" подход.