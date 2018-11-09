Под антироссийские санкции США попали крымские санатории и граждане Украины

Это первый санкционный шаг, который эксклюзивно признаёт и основан на понимании того, что Россия по факту контролирует Донбасс.

Вашингтон продолжает демонстрировать болезненную тягу к решению международных задач исключительно санкционным путём. Самоубеждённость в исключительности говорит сама за себя.Накануне США ввели очередную (уже сложно сказать, какую по счёту) порцию антироссийских санкций. Обращает на себя внимание, что в качестве повода для введения санкций не нашли ничего другого, как в очередной раз заявить о присоединение Россией Крыма. Поводы закончились?Однако спецпредставитель президента США на Украине Курт Волкер сообщил СМИ, что в пояснительной записке к санкционному пакету указан и другой повод. Какой?Оказывается, что и он не новый, - санкции за Донбасс.При этом сам Волкер комментирует повод для введения новых санкций так:Значит ли это, что Вашингтон введением своих санкций пошёл далеко вперёд и признал Донбасс российской территорией?Волкер добавил, что США намерены и в дальнейшем следовать по курсу введения антироссийских санкций. Даже периодичность определил: один раз в 1-2 месяца.Кого коснулся очередной пакет санкционных мер? В нём 9 юридических и три физических лица. Среди организаций есть даже санатории.Например, «Ай-Петри», «Мрия» и «Мисхор» (находятся в Крыму). Под санкциями США оказались заместитель руководителя МГБ ЛНР Александр Басов, генерал Владимир Зарицкий и экс-сотрудник СБУ Андрей Сушко. Примечательно, что среди попавших список трёх человек только один является гражданином РФ.Также под санкции попала ТЭЦ в Крыму. Ей запретят использовать российские энергоносители?..