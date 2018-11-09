СМИ Норвегии пишут о разговоре главкома ВМС и командира подтопленного фрегата

Самая большая опасность была для моряков, которые находились в непосредственной близости от того места, на которое пришёлся удар при столкновении с танкером.

Но стратегия состоит не в том, чтобы корабль мог выдержать удар, а в том, чтобы избежать такого удара.

В Норвегии сформирована специальная комиссия, которая обсуждает вопрос последствий столкновения фрегата королевских ВМС Helge Ingstad (класс «Фритьоф Нансен») с океанским нефтеналивняком. Напомним, что «Хельге Ингстад» допустил столкновение с танкером «Сола», который шёл под мальтийским флагом. Инцидент произошёл во время участия норвежского фрегата в натовских военных маневрах «Trident Juncture-2019».Танкер получил незначительные повреждения и продолжил плавание. А у фрегата – пробоина ниже ватерлинии по правому борту, которая в итоге привела к подтоплению боевого корабля. Мало того, фрегат завалился на бок, и потребовалось вмешательство, чтобы его не разбило окончательно о скалистый берег. Основная часть экипажа покидала Helge Ingstad на спасательных средствах.Представитель пресс-службы ВМС Норвегии Торилл Хэрланд сообщает, что вода через образовавшуюся пробоину попала в каюты и другие внутренние помещения боевого корабля. Используется оборудования для откачки морской воды.По словам Хэрланд, комиссия изучает не только причины случившегося, но и то, в какую сумму в итоге казне может обойтись восстановление фрегатам военно-морских сил. Также сообщается, что двое моряков с Helge Ingstad (их возраст – 20 и 25 лет) находятся в клинике Хаукеланд в Бергене. В общей сложности травмы и порезы при столкновении фрегата с танкером получили восемь членов экипажа «Хельге Ингстад». Несколько человек пострадали от задымления, которое возникло в результате обрыва электропроводки, приведшего к короткому замыканию во время попадания на оголённые провода морской воды.Главком ВМС Норвегии уже провёл встречу с командиром корабля Helge Ingstad. Из беседы, фрагменты которой публикуются в норвежских СМИ:В целом, как сообщают источники норвежских СМИ, разговор прошёл на повышенных тонах, исходивших от главкома.