Нардеп ВРУ о ситуации с газом: Вы ещё мораторий на приход зимы введите

В парламенте - проект очередного моратория. Нет, на этот раз не на право продажи земли. Новый документ предусматривает мораторий на повышение цен на газ и коммунальные услуги. Ждём, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придётся. Потому что их такими решениями не напугаешь. И продавать они будут газ по таким же ценам, как и раньше. Так же, как и мы платим те цены, которые не придуманы украинскими политиками.

Хочу лишь в конце сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (ввести мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет. И на одежде сэкономим.

На Украине (и не только) активно обсуждается заявление депутата Верховной рады Виктора Пинзеника, входящего в бюджетный комитет. Наибольший резонанс вызвало заявление нардепа ВРУ, в котором тот предложил «запретить на Украине зиму». На самом деле, при всей абсурдности предложения депутат акцентировал внимание именно на абсурде в самой ситуации, сложившейся в стране. Комментарий депутата касается вопросов топливно-энергетического комплекса Украины и попыток Верховной рады «обязать» поставщиков энергоносителей снижать цены настолько, насколько им будет объявлено властями.Пинзеник с горькой иронией высказался об очередном моратории, который вводится Киевом.Из его заметки в социальной сети:Депутат отмечает, что все эти решения о мораториях выглядят для украинских граждан откровенным популизмом. Пинзеник пишет, что в конечном итоге такие решения приводят к появлению новых олигархов и дополнительному обогащению уже имеющихся.Нардеп Верховной рады:Для справки: Виктор Пинзеник – украинский политик и заслуженный экономист Украины, профессор Львовского университета. Окончил докторантуру МГУ им.Ломоносова. Ранее занимал пост министра финансов и вице-премьера правительства Украины. Примечательно, что Пинзеник – член «Блока Петра Порошенко».