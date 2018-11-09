Экс-посол США: Украине нужно дать более мощное оружие
Западные страны должны поставлять Киеву современное ракетное вооружение для предотвращения «российской агрессии» как на суше, так и на море, передает РИА Новости заявление бывшего посла США на Украине Джона Хербста.
Это заявление Хербст сделал в ходе заседания Постоянного комитета парламента Канады.
По словам дипломата, поставки вооружений отвечают интересам не только Украины, но и самого Запада. В частности, он призвал снабдить украинскую армию современными ракетами класса «земля-земля» и «земля-море», которые смогут «сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на украинский берег».
Напомним, в августе в США был принят оборонный бюджет на 2019 год, общий объем которого составил $716 млрд. При этом $250 млн. пойдут на военную помощь Украине, включающую летальное вооружение.
В текущем году Киев получил от США, Британии, Канады и Литвы различного военного оборудования и оружия на сумму более $40 млн. В мае на Украину были доставлены комплексы Javelin.
В середине октября спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон полностью отменил эмбарго на поставки летального вооружения Украине.
В Москве неоднократно предостерегали руководство западных стран от поставок оружия Украине, отмечая, что это только усугубит ситуацию в Донбассе и помешает реализации минских договоренностей.
Это заявление Хербст сделал в ходе заседания Постоянного комитета парламента Канады.
По словам дипломата, поставки вооружений отвечают интересам не только Украины, но и самого Запада. В частности, он призвал снабдить украинскую армию современными ракетами класса «земля-земля» и «земля-море», которые смогут «сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на украинский берег».
Украине нужна помощь сверх «Джавелинов» (ПТРК, ранее поставленные Вашингтоном). Россия серьезно обострила ситуация в Азовском море,подчеркнул Хербст.
Напомним, в августе в США был принят оборонный бюджет на 2019 год, общий объем которого составил $716 млрд. При этом $250 млн. пойдут на военную помощь Украине, включающую летальное вооружение.
В текущем году Киев получил от США, Британии, Канады и Литвы различного военного оборудования и оружия на сумму более $40 млн. В мае на Украину были доставлены комплексы Javelin.
В середине октября спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон полностью отменил эмбарго на поставки летального вооружения Украине.
В Москве неоднократно предостерегали руководство западных стран от поставок оружия Украине, отмечая, что это только усугубит ситуацию в Донбассе и помешает реализации минских договоренностей.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter