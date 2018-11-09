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Бурятская полиция запросила IP-адрес читателя за комментарии в местной газете

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В Республике Бурятия проявила себя странная ситуация. Местное издание «Номер Один» опубликовало материал, в котором сообщалось, что республиканские чиновники собираются обновить парк автомобилями, цена которых превышает 1,5 млн рублей. В частности, в материале говорится, что чиновники приобретают седаны с объёмов двигателя 2,3 л по 1,687 млн руб., а также мебель по нескромным ценам – например, письменный стол за 60 тысяч рублей. Однако в той же статье говорится о закупках более бюджетных вариантов автомобилей и мебели для органов власти. Например, офисная мебель за 30 тысяч рублей - цена вполне приемлемая для офисного шкафа.

В общем, это была публикация, которую на самом деле, к разряду сенсаций не отнести. При этом она вызвала немало негативных комментариев жителей республики по отношению к представителям региональной власти. Казалось бы, обычное дело – журналисты опубликовали информацию, читатели отреагировали. Но теперь выясняется, что сотрудники правоохранительных органов заинтересовались комментариями к той самой статье. Об этом и сообщается на сайте бурятского издания.


На имя главного редактора пришло письмо из Центра по противодействию экстремизму и из отдела «К». Полиция "просит" Оксану Сажинову (главред издания) предоставить им персональные данные читателя, который высказал своё мнение по поводу закупок, осуществляемых представителями региональных властей.

Так, заявлено о необходимости предоставить сотрудникам полиции IP-адрес «комментатора». Объясняется это тем, что отдельные прокомментировавшие заметку читатели, по мнению полиции, «склоняют к воспрепятствованию деятельности государственных органов».

Бурятская полиция запросила IP-адрес читателя за комментарии в местной газете


Редакция ответила письмом, в котором сообщила, что не имеет права предоставить IP-адреса, так как это будет нарушением закона о персональных данных.



При этом редакция газеты обратилась к своим читателям с просьбой не нарушать правила комментирования материалов на сайте. Также отмечено, что к размещённой публикации вопросов со стороны "Роскомнадзора" не возникло.

Но сам факт запросов о предоставлении "ай-пи" адресов читателей со стороны республиканских органов МВД (да ещё и антиэкстремистского подразделения) вызвал крайне негативную реакцию читательского сообщества. Люди в новых комментариях призвали сотрудников полиции заняться расследованием реальных уголовных дел по поиску опасных преступников, а не попытками сведения счётов с обычными гражданами. Многие в знак протеста сами стали публиковать свои ай-пи адреса в комментариях под статьями.
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