Что готовят США для Сирии

Тридцатилетняя представительница курдского народа Лейла Мустафи, действующий мэр Ракки

Генерал Маслум Кобани, командующий курдскими подразделениями "Сирийских демократических сил"

Зоны контроля в Сирии

Курдские подразделения в освобождённом квартале Ракки

Прошло уже четыре года с тех пор, как США начали операции против террористической и запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» на территории Сирии, и минул уже год с того момента, как эта самая радикальная из всех террористических организаций в том регионе утратила благодаря усилиям двух коалиций главные города своего неохалифата.Из-за действий коалиционных сил под началом Вашингтона на востоке Сирии десятки тысяч (если не сотни тысяч) как боевиков, так и мирных сирийцев погибли; основная масса ультрарадикальных джихадистов в тех районах была уничтожена, дезертировала или вынуждена перейти на нелегальное положение. В это время усилиями коалиции во главе с Россией от джихадистов была очищена большая часть западных и южных районов этой страны.Таким образом, по общему мнению, битва за Сирию вступает в финальную стадию. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о дальнейших планах действий США на территории этого ближневосточного государства, в границах которого американцы и союзные им контингенты находятся незаконно.Напомним, что в октябре 2017 года «Исламское государство» утратило контроль над мегаполисом Эр-Ракка, который был столицей неохалифата джихадистов более трёх лет. Конечно, с одной стороны, это был хороший вклад западной коалиции в дело борьбы с исламскими террористами, но, с другой стороны, операция по освобождению этого города запомнилась 4000 авианалётов, произведённых американскими и союзными ВВС. И именно это наряду с массированными действиями артиллерии привело фактически к уничтожению одного из крупнейших и красивейших городов Ближнего Востока.После завершения острой фазы боёв там прошёл уже год, но говорить о хотя бы частичном восстановлении данного мегаполиса достаточно сложно. Конечно, большинство тел погибших боевиков и жителей города уже захоронено, места массовых казней с пирамидами отрубленных голов, оставшихся после господства халифатистов, очищены, однако мирная жизнь в городе ещё только находится в стадии восстановления.Правда, на фоне зловещих руин Ракки есть и некоторые светлые пятна. Так, например, действующие местные органы власти созданы исключительно по светским образцам, и специально в пику мировоззрению халифатистов в них представлено много женщин, большинство из которых одевается вполне по-европейски и ведёт достаточно светский образ жизни. Так, мэром Ракки вообще является девушка – 30-летняя Лейла Мустафи, можно сказать, некий символ сопротивления джихадистам, а её роль в чём-то сходна с ролью Натальи Поклонской в Крыму – тоже девушке, символе сопротивления власти экстремистов.Несмотря на то, что теперь от огромного неохалифата остались жалкие ошмётки в виде нескольких пустынных анклавов, пока население Ракки составляет в лучшем случае менее трети (а то и вовсе 1/5) от довоенного. Город действительно во многом уничтожен, но те из его жителей, кто вернулся, ставят своей целью воссоздать спокойный и светский (по меркам Ближнего Востока) город, чтобы период господства ультрарадикального ислама была забыт как страшный сон.Всего в Ракке разрушено более 2/3 домов (а, по некоторым оценкам, и все 80%); уничтожена и в значительной мере не восстановлена инфраструктура, необходимая для жизнеобеспечения (больницы, школы, электростанции); многие районы города до сих пор не имеют функционирующих систем водоснабжения и канализации. Поэтому говорить о дальнейшем росте численности жителей без восстановления самого города вряд ли стоит.Несмотря на то, что данный мегаполис был очищен не только от регулярных сил халифатистов, но и от диверсионно-рейдовых групп (часто стрелковых и снайперских пар) «игиловцев», в нём (по свидетельствам местных жителей) остаётся ещё множество «спящих» ячеек и значительное число сторонников «Исламского государства». Поэтому, в случае прибытия новых групп беженцев и ещё большего ухудшения ситуации в Ракке, что неизбежно приведёт к социальному взрыву, город может вновь перейти под контроль халифатистов, а это никому не нужно, кроме них самих.В настоящее время регион Ракки контролируется разнообразными соединениями так называемых Сирийских демократических сил (SDF), укомплектованных в значительной мере курдами. Напомним, что именно представители данного этнического и религиозного меньшинства были наряду с христианами наиболее бесправными и угнетаемыми при господстве власти халифатистов. И именно созданные при американском участии курдские полки составили основу тех сил, которые участвовали в наземной фазе освобождения Ракки от власти террористов.Во главе курдской части SDF в настоящее время стоит генерал Маслум Кобани, представитель мощнейшего племени кобани, под контролем которого в настоящее время находиться несколько десятков тысяч вооружённых лиц (правда, сколько из этого числа являются действительно подготовленными солдатами, точно неизвестно).Однако о том, чтобы передать освобождённые территории под контроль законного сирийского правительства в Дамаске, со стороны курдов даже речи не идёт. Наоборот, несмотря на то, что в Ираке с помощью и при попустительстве Вашингтона проамериканские арабские власти «решили курдский вопрос» вооружённым путём, в Сирии ситуация противоположная – американские советники постоянно лелеют в головах курдов мечту о независимом курдском государстве на востоке Сирии (под протекторатом США, конечно же).Ликвидировать последние анклавы «ИГ» на территории восточных районов Сирии планируется (по достаточно оптимистичным словам курдских и американских офицеров) до конца текущего года. Так, в районе города Аль-Шаддад против джихадистов уже активно действуют (в плотном взаимодействии с подразделениями SDF) некие американские силы специальных операций. Кроме того, по меньшей мере 2000 американских военнослужащих вполне официально несут службу на сирийских территориях, контролируемых курдскими группировками, а пустынные районы по восточным и юго-восточным границам Сирии усеяны целой сетью американских баз и опорных пунктов.Всё это свидетельствует о том, что американцы и их союзники пришли в Сирию всерьёз и надолго. Поэтому в случае успешного завершения борьбы с последними анклавами ультрарадикальных халифатистов и ликвидации огромного скопления джихадистов в зоне Идлиба сирийские правительственные силы будут вынуждены столкнуться с курдами и американцами, если захотят освободить всю территорию своей страны.При этом официальная позиция Пентагона остаётся неизменной: цель нахождения коалиционных сил на территории Сирии – уничтожение международных террористических группировок. В связи с этим возникает вопрос: если в Сирии будут уничтожены последние джихадисты, то что тогда? Американцы собирают вещи и отбывают на родину? Поэтому тут вырисовывается ещё одна проблема: США выгодно продолжение войны в Сирии, т.к. это позволяет оставаться им там сколь угодно долгий период.Также, если говорить не о декларациях, а о реальности, американцы создали большую и очень хорошо вооружённую и прекрасно оснащённую курдскую армию. Армию из представителей народа, который в основе своей исповедует языческую религию езидизма и испытывает враждебные чувства не только к суннитским джихадистам (к ним – особенно), но и к обычным арабам-суннитам, и также к шиитам (т.е. этот народ явно будет абсолютно лоялен только к внешним игрокам).Несмотря на то, что SDF безвозвратно потеряли в боях не менее 12 000 бойцов, их реальные силы действительно составляют от 40 000 до 60 000 солдат, что является весьма значительным числом, особенно для истощённой до крайности сирийской правительственной армии. И именно курдские подразделения, опираясь на сеть американских баз, плотно контролируют примерно 30% территории довоенной Сирии, на которой как раз и сосредоточена значительная часть нефтяных месторождений.Таким образом, почва для создания отдельного курдского государства вполне готова, и, вероятно, это произойдёт сразу же после уничтожения последних анклавов игиловцев.Правда, резким критиком подобных планов США выступают не только официальный Дамаск, Иран и Россия, но даже Турция – всё ещё один из основных (пока ещё) союзников США в регионе. Именно Анкара выступает резко против появления огромного курдского протогосударства у себя под боком (против чего, собственно, турки боролись всё прошедшее столетие), с перспективой иметь 250 км прямой границы с таким этническим анклавом. Скажем так, создание курдского государства – это сбывшийся наяву страшный сон турецких властей.К этому добавим тот факт, что Анкара считает все курдские вооружённые группировки, действующие в Сирии, террористическими организациями по определению (т. к. они имеют глубокие связи с курдскими же группировками, ведущими борьбу за независимость непосредственно на территории Турции).Таким образом, сирийская головоломка закручивается ещё больше, и снова многое зависит от позиции, которую займёт Белый дом. Если власти США решатся пойти на усугубление экономической конфронтации и на открытый разрыв с Турцией, то можно ожидать появления там в ближайшие месяцы условного независимого курдского государства, с которым придётся иметь дело сирийско-российско-иранско-турецкому альянсу.Если же в Вашингтоне решат, что поддержка Анкары для них критически важна, то тогда следует ожидать сохранения некоего аморфного статуса контролируемых курдами районов Сирии. Данный вариант развития событий резко повышает шансы на возможность восстановления законной сирийской власти над востоком страны, но это может произойти только при активной поддержке Дамаска со стороны его союзников, и в первую очередь со стороны России.