Бесогон Никиты Михалкова рассказал о "смертельном вирусе ЗЖЖ" на Украине

Одним из главных событий, обсуждаемых в последнее время в СМИ, является проблема церковного взаимодействия на Украине, вмешательства государства в церковные дела.По мнению автора программы «БесогонТВ» Никиты Михалкова, вина за церковный раскол лежит на трёх персонажах, которых поразил вирус «ЗЖЖ» - зависти, жадности и жажды власти.Первый персонаж - это президент Украины, государственный политик Пётр Алексеевич Порошенко, который хочет сосредоточения власти в своих руках. Для этого ему нужна война и раскол, и он сейчас этим продолжает активно заниматься.Второй персонаж – лжепатриарх Филарет, вероотступник, лишённый права совершать таинства церкви, обманывающий тысячи прихожан, мечтавший долгие годы о власти, обуреваемый завистью, не простивший того, что проиграл выборы патриарху Алексию II.Третий персонаж – патриарх Константинопольский Варфоломей, бывший офицер турецкой армии, имеющий очень тесные связи с государственным департаментом США и ЦРУ. Как и первые два персонажа, он также тоже заражён болезнью «ЗЖЖ», хочет стать первым "православным папой", имеющим право самолично решать все проблемы и задачи православия.Именно эти люди пытаются разрушить единство православного мира.Для чего это делается? Как нетерпимость, национализм, фашизм связаны с церковным расколом? Смотрите видео «Смертельный вирус «ЗЖЖ» и его симптомы»: