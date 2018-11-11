Итоги недели. Оговорка по Фрейду или государственная тайна?
Талончик на роды
Комсомолка, спортсменка, красавица. И чего набросились на дитя? Всё юридически грамотно и обоснованно до масс довела. А вы... Эх!..
Ежели вдруг захотели рожать, так ничего сложного – пишете заявление на имя чиновницы молодёжного департамента – так, мол, и так, имеются такие, мол, планы. Дата, подпись, ай-пи-адрес на всякий случай, и дожидайтесь ответа.
При неверном оформлении челобитной оная рассматриваться не будет, а значит младенец, рождённый опосля, государством, как дозволенный к появлению на белый свет, воспринят не будет со всеми проистекающими. Придётся бегать по нотариальным конторам, искать опытных юристов...
В течение двух недель с момента получения челобитной чиновница ставит свою высочайшую резолюцию: Мол, я, такая-то такая-то, от лица всея государства великодушно дозволяю согрешить, дабы родился в государстве лишний роток. Дата, подпись, печать.
Мы связались с пресс-канцлером министерства здравопредохранения Адой Детолюбовой, и вот как она комментирует ситуацию:
Комментарии наших читателей:
Alena Frolovna
Ныробский
Бакланов
Преступление и наказание. Век XXI
Вот так, ненавязчиво, одна федеральная служба продемонстрировала рекламу условий в своих пенатах строгого режима. В лучших традициях рекламной индустрии – с графикой и комментариями причастных. Убийца детей – на мягких диванах, со смартфоном, а потом и с крабами, разведённым костерком в уютном мангальчике – шашлык-машлык. Да такому содержанию, извините, даже норвежский упырь Брейвик позавидует.
Вся страна воочию увидела, что для детоубийц режим о-о-о-очень уж строгий. Исключительно строжайший. Ну, в самом деле – куда такое годится: соевый соус к крабам - в пластиковой бутылке, на шампурах – курица вместо свежей кабанятинки, добытой охотничком.
Это ж вопиющее нарушение прав заключённого, на содержание которого люди, никогда в жизни не нарушившие уголовного законодательства, продолжают исправно платить налоги.
Мы попросили прокомментировать ситуацию специалиста в сфере юриспруденции, декана факультета «Право по понятиям» межгосударственной академии неотвратимости наказания (МАННа) Элеонору Общакаеву:
В ведомстве уже обещали разобраться. Разберутся, стоит ли сомневаться.
Комментарии наших читателей:
Olegater
AUL
Балу
ROSS 42
Снова понад усе
Тут на неделе украинский депутат призвал оккупировать Россию и разделить «на удельные княжества». Депутатова фамилия – Мосийчук. А дабы молодое поколение украинцев подготовить к сему подвигу, школьники получили от правильно настроенных майданных педагогов – углубить свои знания о дивизии СС «Галичина». Правильный паренёк выступил с докладом. А это в очередной раз и стало неопровержимым доказательством того, что на Украине никакого фашизма нет. Ну, подумаешь, дивизия носила приставку «эс-эс» - так то ж временно, чтобы обмануть Гитлера и расправиться таки с ненавистными оккупантами. Почему тогда поляков резали? Так-то ж случайно вышло... Да и вообще, каждому украинскому историку известно, что была то секретная операция НКВД по дискредитации галицийских эсэсовце... э-э-э, тьфу ты, - патриотов, конечно.
Мы смогли дозвониться до директора Института национального беспамятства Украины Владигаря Флюгер-Ветровского.
Владигарь, будьте любезны, прокомментируете вопрос о том, как обстоят дела у украинских историков в поисках национальной идентичности.
В.Флюгер-Ветровский:
Владигарь, это всё замечательно! Но как у вас обстоят дела с противодействием фашизму?
В.Флюгер-Ветровский:
В гимназии Киева провели урок мужества на примере эсэсовцев
На Украине создали новую "уникальную" броню для БТР
Порошенко подписал закон о наказании россиян за нарушение границы
Мосийчук собрался оккупировать и разделить Россию
Беспрецедентное облучение. Срочно куплю кастрюлю!
Добро пожаловать в безопасную страну Украину!
Комментарии наших читателей:
Тот же ЛЕХА
svp67
Керенский
Билет в один конец
Как сообщает не вполне проверенный околокремлёвский источник, сославшийся на другой, совсем не проверенный источник в лондонском бункере правительства, «Роскосмос» в рамках оптимизации, модернизации, конвергенции и канализации запустил диверсификацию. Разветвление коммерческой деятельности космического предприятия предполагается по двум направлениям: 1) производство батутов; 2) организация рейсов в рай.
Источники подчёркивают, что вторая коммерческая программа предусматривает рейсы в один конец. Окончание проекта намечено на весну 2024 года. В преддверии русского рыночного успеха акции ведущих производителей батутов, в т. ч. западных гигантов «Hasttings» и «Eclipse», на биржах рухнули почти вдвое. Владелец «Eclipse» выбросился из окошка небоскрёба, правда, упал на батут.
Первая диверсификационная программа «Роскосмоса» предусматривает строительство батутных заводов в разных краях и областях страны. В рамках ответных санкций против США Россия отказывается от малопочётной роли «космического извозчика»; средства же в свободно конвертируемой валюте, добытые ранее от «извоза», Москва вложит в производство батутов. Выход на мировой рынок батутов и коммерческая деятельность на оном позволят заложить финансовую основу для реализации второй программы.
По словам отца Иннокентия из 3-го федерального прихода ГРУ, пока в США строят «Звезду смерти», россияне создадут «Звезду жизни».
— Я давно говорил, — отметил святой отец в интервью «Военному обозрению», — что в полном соответствии с законом единства и борьбы противоположностей наши действия должны быть абсолютно противоположны действиям Соединённых Штатов. Если американцы сооружают ад, мы, русские, должны построить рай. По некоторым сведениям, которые просочились ко мне на исповеди, к 2024 году рай будет разработан и построен силами великих учёных и эффективных менеджеров из «Роснано» и «Сколково». Кстати, наш федеральный приход непременно поучаствует в освящении райских кущ, выведенных на орбиту Марса.
По словам федерального священника, на проект будет выделено триллионное бюджетное финансирование. Информатор, чьё имя сохраняется в тайне даже от него самого, утверждает, что товарищ Чубайс уже представил райскую смету в Кремль.
По сведениям анонимного источника отца Иннокентия, «Роскосмос» предполагает коммерциализировать проект марсианского рая путём продажи билетов в один конец всем желающим.
— Почему в один конец, понять несложно. Кто же захочет возвращаться из рая на грешную Землю! — объяснил политику корпорации святой отец.
Также он уточнил чересчур широкое, по его мнение, понятие «всех желающих».
— «Звезда жизни», или, коротко, рай, примет всех тех, кого министр денег Силантий Миллионов на днях назвал честными людьми. Разумеется, иным персонам, нагрешившим в своей жизни, вход в рай заказан.
Напомним, глава российского Минденег заявил, что на Руси жить хорошо тем, кто работает честно. Хорошо живут в стране те, кто имеет «роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее» (конец цитаты).
Источник отца Иннокентия, сославшись на абсолютно точные домыслы, сообщил, что первый билет в один конец уже забронирован на имя президента.
Комментарии наших читателей:
rocket757
zyzx
Симаргл
Сибирский цирюльник
Грибок
JonnyT
Ось Гурбангулы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов умеет не только петь песни и играть на электрической гитаре. На днях этот великий человек сделал открытие в спортивной науке.
Как сообщил «Военному обозрению» агент Кремля в Международном олимпийском комитете (МОК), товарищ Бердымухамедов поднял над головой гриф от штанги. Под одним данным, гриф был позолоченным, по другим — золотым, по третьим — платиновым. Опытные распространители слухов склоняются ко второму варианту.
Агентурный источник докопался до причины столь необычного отношения к штанге. Каждый поклонник тяжёлой атлетики знает, что, кроме грифа, штанга комплектуется дисками. Почему же глава государства обошёлся без «блинов»?
— ГРУ стало известно, — отметил источник, — что поднятие стержня от штанги товарищем Бердымухамедовым знаменует величайшее олимпийское открытие за всю историю мирового спорта. Открыт новый вид спорта в тяжёлой атлетике. «Ось Гурбангулы» — так, по секретным данным, в Туркмении назовут золотой гриф, который отныне будут поднимать тяжелоатлеты из стран мира.
Как назовут открытый президентом вид спорта, русская разведка пока не сообщает.
Зато известно кое-что другое: следующие Олимпийские игры пройдут в Туркмении. Как полагают некоторые эксперты, упражнения с грифом без «блинов» привлекут множество как продолжающих, так и начинающих спортсменов, а также спортсменов в отставке. И не стоит опасаться происков WADA: поднятие грифа без дисков допинга не потребует.
По мнению профессора НШЭ И. Голозадова-Бесштанного, состязания в новом виде спорта притянут в Туркмению массу атлетов и болельщиков со всего мира. Таким-то вот образом небогатая страна сможет восстановить пошатнувшуюся экономику, а затем и подать пример России с её устаревшей моделью «догоняющего развития». По мнению профессора, после этого России придётся догонять Туркмению.
Мнению товарища Голозадова-Бесштанного есть все основания доверять. Иные деятели уже включились в эту гонку. Свой новаторский вклад в спортивное открытие товарища Бердымухамедова внёс Дмитрий Рогозин, известный пропагандист здорового образа жизни и батутного спорта, а по совместительству гендиректор «Роскосмоса».
Как сообщают марсианские СМИ, земной русский учёный, доктор философских наук и доктор технических наук Д. Рогозин предложил в передовом спортивном начинании задействовать госкорпорацию «Роскосмос», которая в спешном порядке переходит на выпуск батутов.
— Серия батутов «Прыжок в абсолютный нуль», — пояснил Рогозин в интервью марсианам, — при надлежащей подготовке спортсмена обеспечивает достижение марсианской орбиты.
По словам тов. Рогозина, «Роскосмос» предлагает братскому Туркменистану выгодное сотрудничество: туркмены поставляют золотые грифы от штанг, русские дают инновационные космобатуты.
Генеральный директор корпорации учредил и специальный приз победителю. Кто допрыгнет до райской «Звезды жизни» на орбите Марса и не выронит золотой гриф, тот получит один бесплатный билет на проживание в раю.
Золотых парашютов при этом не предусмотрено.
Комментарии наших читателей:
NordUral
татарин 174
Василенко Владимир
renics
Под контролем Чурова
«Промежуточные выборы в США прошли под контролем кремлёвского товарища Чурова!»
Под таким броским заголовком вышел репортаж в журнале «National Protest» за авторством Вдуя Солнцедара.
«146,5% кресел в Сенате США принадлежат теперь республиканцам! Такого в истории Соединённых Штатов не было никогда! — восклицает аналитик. — Мистер Трамп и нанятый им кремлёвский tovarishch Churoff посягнули на святая святых американской демократии: на арифметику и бухгалтерию!»
По мнению мистера Солнцедара, Чуров владеет «волшебством». «У этого парня волшебство выходит из бороды. Он потрясающий организатор избирательных кампаний. Он любому принесёт победу», — высмеивает американские выборы аналитик.
Неудивительно, с горечью отмечает далее автор, что первыми, кто поздравил республиканцев с «заслуженной победой», стали «Боширов и Петров, парни из ГРУ».
По-видимому, Вдуй Солнцедар не вполне понял русской иронии и того, что крылось за «поздравлением», которое он приписал засекреченным представителям государственной русской разведки.
Поздравив Д. Трампа с «победой», Боширов и Петров, как сообщает ненадёжный источник в Белом доме, назвали президента «перестройщиком», сравнили с советским генсеком Горбачёвым и предположили, что администрация Дональда развалит Соединённые Штаты до конца текущего президентского срока. «Прогноз точный», — сказал Боширов. — «Гарантия 146%», — подтвердил Петров.
Распад Штатов и станет той самой «победой», которой ГРУ ждёт от мистера Трампа.
«Над США уже летает дух Горбачёва», — констатировал Боширов.
«Вы его не так поняли! Это была метафора!» — поспешил добавить Петров, опасаясь, что ГРУ обвинят в покушении на Михаила Сергеевича.
Комментарии наших читателей:
g1washntwn
sabakina
Мамука Петрович
faterdom
Комсомолка, спортсменка, красавица. И чего набросились на дитя? Всё юридически грамотно и обоснованно до масс довела. А вы... Эх!..
Ежели вдруг захотели рожать, так ничего сложного – пишете заявление на имя чиновницы молодёжного департамента – так, мол, и так, имеются такие, мол, планы. Дата, подпись, ай-пи-адрес на всякий случай, и дожидайтесь ответа.
При неверном оформлении челобитной оная рассматриваться не будет, а значит младенец, рождённый опосля, государством, как дозволенный к появлению на белый свет, воспринят не будет со всеми проистекающими. Придётся бегать по нотариальным конторам, искать опытных юристов...
В течение двух недель с момента получения челобитной чиновница ставит свою высочайшую резолюцию: Мол, я, такая-то такая-то, от лица всея государства великодушно дозволяю согрешить, дабы родился в государстве лишний роток. Дата, подпись, печать.
Мы связались с пресс-канцлером министерства здравопредохранения Адой Детолюбовой, и вот как она комментирует ситуацию:
Граждане должны понять, что рожать детей без спроса у государства – это каменный век. Мы намерены в скором времени к сайту Госуслуг подключить специальное приложение. Там достаточно зарегистрироваться по отпечаткам пальцев, скан-копии паспорта, справке 2-НДФЛ, ПТС автомобиля и выписке из реестра на право собственности. После этого роботизированная система оценит вашу готовность стать родителем и с помощью голосового оповещения на ближайшей радиоточке сообщит о своём решении. Списание средств со счёта пойдёт на реформу соцобеспечения и борьбу с бедностью в среде чиновников.
Свердловская чиновница: государство детям "ничего не должно"
Чиновница Ольга Глацких отстранена от должности
Никак не научимся "правильно" понимать слова чиновников?
Чиновница Ольга Глацких отстранена от должности
Никак не научимся "правильно" понимать слова чиновников?
Комментарии наших читателей:
Alena Frolovna
Как подленько звучит: "Извинилась за свои слова"...
Извинилась, если это самооправдание с кучей оговорок в защиту себя можно назвать извинениями, только чтобы удержатся в кресле.
Как быстро отрываются от реальностей жизни эти "чинушки". Получают зарплату ста родительниц, которые именно работают и налоги платят на содержание таких. Столько ляпов за последнее время. Вот и проявляются в полной мере последствия "бабы егэ" и поклонение потребительству. Пустой внутренний мир, что оторопь берёт. И спасибо интернету, что можем видеть таких "заботливых" слуг народа.
А за свои слова нужно отвечать! Не оправдываться, а найти мужество признаться в своём скудоумии.
Извинилась, если это самооправдание с кучей оговорок в защиту себя можно назвать извинениями, только чтобы удержатся в кресле.
Как быстро отрываются от реальностей жизни эти "чинушки". Получают зарплату ста родительниц, которые именно работают и налоги платят на содержание таких. Столько ляпов за последнее время. Вот и проявляются в полной мере последствия "бабы егэ" и поклонение потребительству. Пустой внутренний мир, что оторопь берёт. И спасибо интернету, что можем видеть таких "заботливых" слуг народа.
А за свои слова нужно отвечать! Не оправдываться, а найти мужество признаться в своём скудоумии.
Ныробский
Скудоумие это у государства, которое выстроило такую систему, в которой к управлению и принятию решений государством приходят люди, не имеющие ни опыта армейской службы, ни опыта работы с людьми, находящиеся в полном неведении того, как живёт народ. Раньше, чтобы дойти до депутата Верховного Совета или стать делегатом, надо было отпахать от обычного слесаря, до начальника цеха или от комбайнёра до председателя колхоза, пройдя все ступени. А тут что? 29 лет - чиновник, за что-то отвечающий, но не отвечающий за базар. Надо её принудительно загнать учителем физкультуры в школе, где-нибудь в глубинке Свердловской области лет на пять, что бы она со своим могучим опытом помогла реализовать потенциал молодёжи в условиях, где это практически невозможно в виду отсутствия мало-мальски пригодной спортивной (любой) базы.
Бакланов
Интересно, какую роль играло государство в достижении её спортивных результатов.
Преступление и наказание. Век XXI
Вот так, ненавязчиво, одна федеральная служба продемонстрировала рекламу условий в своих пенатах строгого режима. В лучших традициях рекламной индустрии – с графикой и комментариями причастных. Убийца детей – на мягких диванах, со смартфоном, а потом и с крабами, разведённым костерком в уютном мангальчике – шашлык-машлык. Да такому содержанию, извините, даже норвежский упырь Брейвик позавидует.
Вся страна воочию увидела, что для детоубийц режим о-о-о-очень уж строгий. Исключительно строжайший. Ну, в самом деле – куда такое годится: соевый соус к крабам - в пластиковой бутылке, на шампурах – курица вместо свежей кабанятинки, добытой охотничком.
Это ж вопиющее нарушение прав заключённого, на содержание которого люди, никогда в жизни не нарушившие уголовного законодательства, продолжают исправно платить налоги.
Мы попросили прокомментировать ситуацию специалиста в сфере юриспруденции, декана факультета «Право по понятиям» межгосударственной академии неотвратимости наказания (МАННа) Элеонору Общакаеву:
Не, ну барин на зоне, в натуре, берега потерял. Баланду травит, но хотя б обои нормальные замантулил. Как в таких-то условиях кишку бить? И пусть проблему не ломает!
В ведомстве уже обещали разобраться. Разберутся, стоит ли сомневаться.
Комментарии наших читателей:
Olegater
Ну что, можно сделать вывод. Система, любая система государства полностью "сгнила". И, вероятно, уже не восстановится. Так скажите, что вообще происходит? Гражданская власть отметилась своими представителями "макарошками и 3500 в месяц народу хватит" и "зачем рожали, государство вам не должно", видео из ярославской колонии и изнасиловании своими же дознавательницы, " денег нет, но вы держитесь" и много ещё чего! Так что происходит-то в стране? Или уже это не страна с гражданской, правоохранительной и судебной системой, а просто перекати-поле?
Такое вот фото и действия толкают на совершение преступлений, убил детей и жирует! А чего, можно же! Убил и посижу с шашлычками и крабами. Даже на воле такого нет! Полная деградация системы, причём любой!
Такое вот фото и действия толкают на совершение преступлений, убил детей и жирует! А чего, можно же! Убил и посижу с шашлычками и крабами. Даже на воле такого нет! Полная деградация системы, причём любой!
AUL
А вы думали, там его воспитывать, исправлять будут? Щазз...
Балу
Ничего удивительного, странно, что нет фото с женщинами пониженной социальной ответственности. Первые годы были публикации ничем не подтвержденные, что кто-то из этой банды покончил с собой в заключении, и якобы это были двойники, а самих персонажей таким образом вызволили.
Не освящена роль в крышевании Цапков некого заместителя председателя суда. А художественный фильм по мотивам банды Цапков просто издевательство. А как там прокурорша с земельными участками в несколько десятков гектаров? Потому что не ее это было дело? На секунду представьте, что вся страна под контролем Цапков, и чем мы будем отличаться от бандерии? Фашизм-идеология криминалитета, пример Германии 20-30-х и Украины забывать нельзя.
Не освящена роль в крышевании Цапков некого заместителя председателя суда. А художественный фильм по мотивам банды Цапков просто издевательство. А как там прокурорша с земельными участками в несколько десятков гектаров? Потому что не ее это было дело? На секунду представьте, что вся страна под контролем Цапков, и чем мы будем отличаться от бандерии? Фашизм-идеология криминалитета, пример Германии 20-30-х и Украины забывать нельзя.
ROSS 42
Тут давеча прошёл материал из Уфы об изнасиловании. А потом стало выясняться, что всё было по согласию. Так и здесь. Вероятно, стол был накрыт для "кума", который вышел из комнаты по нужде, а бандюга в этот момент прокрался туда и заснял себя на фоне всего...
Нас уже не интересуют вопросы, на чьей стороне сегодня российское правосудие и чего (сколько?) оно стоит.
Нас уже не интересуют вопросы, на чьей стороне сегодня российское правосудие и чего (сколько?) оно стоит.
Снова понад усе
Тут на неделе украинский депутат призвал оккупировать Россию и разделить «на удельные княжества». Депутатова фамилия – Мосийчук. А дабы молодое поколение украинцев подготовить к сему подвигу, школьники получили от правильно настроенных майданных педагогов – углубить свои знания о дивизии СС «Галичина». Правильный паренёк выступил с докладом. А это в очередной раз и стало неопровержимым доказательством того, что на Украине никакого фашизма нет. Ну, подумаешь, дивизия носила приставку «эс-эс» - так то ж временно, чтобы обмануть Гитлера и расправиться таки с ненавистными оккупантами. Почему тогда поляков резали? Так-то ж случайно вышло... Да и вообще, каждому украинскому историку известно, что была то секретная операция НКВД по дискредитации галицийских эсэсовце... э-э-э, тьфу ты, - патриотов, конечно.
Мы смогли дозвониться до директора Института национального беспамятства Украины Владигаря Флюгер-Ветровского.
Владигарь, будьте любезны, прокомментируете вопрос о том, как обстоят дела у украинских историков в поисках национальной идентичности.
В.Флюгер-Ветровский:
Дела идут! Вот буквально накануне наш средний научный сотрудник сделал уникальное открытие. Делая врезку в газовую трубу, дабы снизить доходы агрессора от транзита газа и повысить энергонезависимость своей дачи, он взрывом был отброшен в песчаный карьер. Там его ждала удивительная находка: на глубине, соответствующей слоям мезозоя, - монета в 2 гривны. Вы спросите, как она там оказалась, и я вам отвечу: когда России не было и в помине, и когда Крым вместе с Мустафой Джемилевым был наш, мы уже вели торговлю говорящими на мове археоптериксами.
Владигарь, это всё замечательно! Но как у вас обстоят дела с противодействием фашизму?
В.Флюгер-Ветровский:
С чем, простите?.. Так нет у нас никакого фашизма!
В гимназии Киева провели урок мужества на примере эсэсовцев
На Украине создали новую "уникальную" броню для БТР
Порошенко подписал закон о наказании россиян за нарушение границы
Мосийчук собрался оккупировать и разделить Россию
Беспрецедентное облучение. Срочно куплю кастрюлю!
Добро пожаловать в безопасную страну Украину!
Комментарии наших читателей:
Тот же ЛЕХА
Идет активная промывка мозгов местной детворе... что же из них вырастет?.. полагаю? пушечное мясо. Что касается еврейских погромов... сомневаюсь? что до них дойдет дело... слишком мало там евреев, а те, которые имеются, умело купили себе индульгенцию на неприкасаемость.
svp67
Германии очень нужны рабочие руки и дети, что бы компенсировать убыль населения и на сегодняшний день Украина наиболее подходит на роль страны-донора, тем более, что Польшей украинцы уже "наелись" и сейчас ищут другие страны, для заработка.
А на счет безопасности, при всех отрицательных качествах жизни нынешней Украины, на её улицах дежурит очень много полиции и при соответствующих условиях, а защита граждан ЕС, одно из них, полиция Украины умеет быстро и эффективно работать
А на счет безопасности, при всех отрицательных качествах жизни нынешней Украины, на её улицах дежурит очень много полиции и при соответствующих условиях, а защита граждан ЕС, одно из них, полиция Украины умеет быстро и эффективно работать
Керенский
А давайте пригласим детей украинских депутатов на Ёлку в Кремль? Да пошире в СМИ разгласим.
Билет в один конец
Как сообщает не вполне проверенный околокремлёвский источник, сославшийся на другой, совсем не проверенный источник в лондонском бункере правительства, «Роскосмос» в рамках оптимизации, модернизации, конвергенции и канализации запустил диверсификацию. Разветвление коммерческой деятельности космического предприятия предполагается по двум направлениям: 1) производство батутов; 2) организация рейсов в рай.
Источники подчёркивают, что вторая коммерческая программа предусматривает рейсы в один конец. Окончание проекта намечено на весну 2024 года. В преддверии русского рыночного успеха акции ведущих производителей батутов, в т. ч. западных гигантов «Hasttings» и «Eclipse», на биржах рухнули почти вдвое. Владелец «Eclipse» выбросился из окошка небоскрёба, правда, упал на батут.
Первая диверсификационная программа «Роскосмоса» предусматривает строительство батутных заводов в разных краях и областях страны. В рамках ответных санкций против США Россия отказывается от малопочётной роли «космического извозчика»; средства же в свободно конвертируемой валюте, добытые ранее от «извоза», Москва вложит в производство батутов. Выход на мировой рынок батутов и коммерческая деятельность на оном позволят заложить финансовую основу для реализации второй программы.
По словам отца Иннокентия из 3-го федерального прихода ГРУ, пока в США строят «Звезду смерти», россияне создадут «Звезду жизни».
— Я давно говорил, — отметил святой отец в интервью «Военному обозрению», — что в полном соответствии с законом единства и борьбы противоположностей наши действия должны быть абсолютно противоположны действиям Соединённых Штатов. Если американцы сооружают ад, мы, русские, должны построить рай. По некоторым сведениям, которые просочились ко мне на исповеди, к 2024 году рай будет разработан и построен силами великих учёных и эффективных менеджеров из «Роснано» и «Сколково». Кстати, наш федеральный приход непременно поучаствует в освящении райских кущ, выведенных на орбиту Марса.
По словам федерального священника, на проект будет выделено триллионное бюджетное финансирование. Информатор, чьё имя сохраняется в тайне даже от него самого, утверждает, что товарищ Чубайс уже представил райскую смету в Кремль.
По сведениям анонимного источника отца Иннокентия, «Роскосмос» предполагает коммерциализировать проект марсианского рая путём продажи билетов в один конец всем желающим.
— Почему в один конец, понять несложно. Кто же захочет возвращаться из рая на грешную Землю! — объяснил политику корпорации святой отец.
Также он уточнил чересчур широкое, по его мнение, понятие «всех желающих».
— «Звезда жизни», или, коротко, рай, примет всех тех, кого министр денег Силантий Миллионов на днях назвал честными людьми. Разумеется, иным персонам, нагрешившим в своей жизни, вход в рай заказан.
Напомним, глава российского Минденег заявил, что на Руси жить хорошо тем, кто работает честно. Хорошо живут в стране те, кто имеет «роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее» (конец цитаты).
Источник отца Иннокентия, сославшись на абсолютно точные домыслы, сообщил, что первый билет в один конец уже забронирован на имя президента.
Комментарии наших читателей:
rocket757
Ну шо сказать, ну шо сказать… всё закономерно. Не пожелай другому… лучше разберись в своём хозяйстве, ведомстве, а то придётся великой космической державе заниматься выпуском батутов усиленно!
zyzx
Да наши эффективные мнагеры и производство батутов провалят.
Симаргл
Я, например, примерно те же мысли высказывал, ещё когда Рогозин упомянул про батуты.
Возможно, для кого-то было не столь очевидно, но даже на тот момент Россия не вела практически исследований в космосе с конца 80-х, практически не было подвижек в новых РН, зряплаты в отрасли были… за такие можно было не работать, а даже немного вредить…
Когда было сказано про батуты — были относительно жирные годы (Маск ещё не начал разворачиваться). Ну… история ничему не учит. Пожинаем плоды.
Возможно, для кого-то было не столь очевидно, но даже на тот момент Россия не вела практически исследований в космосе с конца 80-х, практически не было подвижек в новых РН, зряплаты в отрасли были… за такие можно было не работать, а даже немного вредить…
Когда было сказано про батуты — были относительно жирные годы (Маск ещё не начал разворачиваться). Ну… история ничему не учит. Пожинаем плоды.
Сибирский цирюльник
Могу "обрадовать": тут тоже надо налаживать производство, ибо все батуты (спортивные снаряды), которые продаются в РФ, зарубежного производства.
Грибок
Будут летать все на своих кораблях. Делов-то. Автор, не плачь.
JonnyT
Уточните, куда летать-то будут? МКС через несколько годиков выработает свой ресурс. Для Марса и Луны нет ракет. Да и для полётов к своим поместьям на Лазурный берег Франции, в Майами, в Швейцарию руководству «Роскосмоса» ракеты не нужны.
Ось Гурбангулы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов умеет не только петь песни и играть на электрической гитаре. На днях этот великий человек сделал открытие в спортивной науке.
Как сообщил «Военному обозрению» агент Кремля в Международном олимпийском комитете (МОК), товарищ Бердымухамедов поднял над головой гриф от штанги. Под одним данным, гриф был позолоченным, по другим — золотым, по третьим — платиновым. Опытные распространители слухов склоняются ко второму варианту.
Агентурный источник докопался до причины столь необычного отношения к штанге. Каждый поклонник тяжёлой атлетики знает, что, кроме грифа, штанга комплектуется дисками. Почему же глава государства обошёлся без «блинов»?
— ГРУ стало известно, — отметил источник, — что поднятие стержня от штанги товарищем Бердымухамедовым знаменует величайшее олимпийское открытие за всю историю мирового спорта. Открыт новый вид спорта в тяжёлой атлетике. «Ось Гурбангулы» — так, по секретным данным, в Туркмении назовут золотой гриф, который отныне будут поднимать тяжелоатлеты из стран мира.
Как назовут открытый президентом вид спорта, русская разведка пока не сообщает.
Зато известно кое-что другое: следующие Олимпийские игры пройдут в Туркмении. Как полагают некоторые эксперты, упражнения с грифом без «блинов» привлекут множество как продолжающих, так и начинающих спортсменов, а также спортсменов в отставке. И не стоит опасаться происков WADA: поднятие грифа без дисков допинга не потребует.
По мнению профессора НШЭ И. Голозадова-Бесштанного, состязания в новом виде спорта притянут в Туркмению массу атлетов и болельщиков со всего мира. Таким-то вот образом небогатая страна сможет восстановить пошатнувшуюся экономику, а затем и подать пример России с её устаревшей моделью «догоняющего развития». По мнению профессора, после этого России придётся догонять Туркмению.
Мнению товарища Голозадова-Бесштанного есть все основания доверять. Иные деятели уже включились в эту гонку. Свой новаторский вклад в спортивное открытие товарища Бердымухамедова внёс Дмитрий Рогозин, известный пропагандист здорового образа жизни и батутного спорта, а по совместительству гендиректор «Роскосмоса».
Как сообщают марсианские СМИ, земной русский учёный, доктор философских наук и доктор технических наук Д. Рогозин предложил в передовом спортивном начинании задействовать госкорпорацию «Роскосмос», которая в спешном порядке переходит на выпуск батутов.
— Серия батутов «Прыжок в абсолютный нуль», — пояснил Рогозин в интервью марсианам, — при надлежащей подготовке спортсмена обеспечивает достижение марсианской орбиты.
По словам тов. Рогозина, «Роскосмос» предлагает братскому Туркменистану выгодное сотрудничество: туркмены поставляют золотые грифы от штанг, русские дают инновационные космобатуты.
Генеральный директор корпорации учредил и специальный приз победителю. Кто допрыгнет до райской «Звезды жизни» на орбите Марса и не выронит золотой гриф, тот получит один бесплатный билет на проживание в раю.
Золотых парашютов при этом не предусмотрено.
Комментарии наших читателей:
NordUral
Читаю словно про Россию.
татарин 174
Скорее, про Ливию времён Каддафи… Когда вы в России видели бесплатные электричество и прочее? Не было и не будет.
Василенко Владимир
«…поднял над собой золотой гриф от штанги. Не бог весть какое спортивное достижение. Стандартный гриф штанги тянет на 20 килограммов».
Ну, если из золота, то около полтинника.
Ну, если из золота, то около полтинника.
renics
Как сосчитал, поделись опытом. Если исходные данные штанги неизвестны… Да и не золотая она, а позолоченная, так как это всего лишь символический стержень штанги. Как пишут местные СМИ, Бердымухамедов продемонстрировал собравшимся свои спортивные навыки, подняв позолоченный гриф над головой, после чего вернул стержень на место. А на ЧМ по тяжёлой атлетике опять лидирует Китай. Туркменистан занимает восьмое место. А там, судя по фото, вообще всё позолочено — и панели стен, и сам длинный стол для заседаний.
Под контролем Чурова
«Промежуточные выборы в США прошли под контролем кремлёвского товарища Чурова!»
Под таким броским заголовком вышел репортаж в журнале «National Protest» за авторством Вдуя Солнцедара.
«146,5% кресел в Сенате США принадлежат теперь республиканцам! Такого в истории Соединённых Штатов не было никогда! — восклицает аналитик. — Мистер Трамп и нанятый им кремлёвский tovarishch Churoff посягнули на святая святых американской демократии: на арифметику и бухгалтерию!»
По мнению мистера Солнцедара, Чуров владеет «волшебством». «У этого парня волшебство выходит из бороды. Он потрясающий организатор избирательных кампаний. Он любому принесёт победу», — высмеивает американские выборы аналитик.
Неудивительно, с горечью отмечает далее автор, что первыми, кто поздравил республиканцев с «заслуженной победой», стали «Боширов и Петров, парни из ГРУ».
Поклонники Трампа назвали выборы в США «потрясающим волшебством» президента
СМИ Гонконга (КНР): Трамп — второй Горбачёв, и он развалит США
СМИ Гонконга (КНР): Трамп — второй Горбачёв, и он развалит США
По-видимому, Вдуй Солнцедар не вполне понял русской иронии и того, что крылось за «поздравлением», которое он приписал засекреченным представителям государственной русской разведки.
Поздравив Д. Трампа с «победой», Боширов и Петров, как сообщает ненадёжный источник в Белом доме, назвали президента «перестройщиком», сравнили с советским генсеком Горбачёвым и предположили, что администрация Дональда развалит Соединённые Штаты до конца текущего президентского срока. «Прогноз точный», — сказал Боширов. — «Гарантия 146%», — подтвердил Петров.
Распад Штатов и станет той самой «победой», которой ГРУ ждёт от мистера Трампа.
«Над США уже летает дух Горбачёва», — констатировал Боширов.
«Вы его не так поняли! Это была метафора!» — поспешил добавить Петров, опасаясь, что ГРУ обвинят в покушении на Михаила Сергеевича.
Комментарии наших читателей:
g1washntwn
«Волшебство» — это если в США победят коммунисты, а существующее лжевластие — цирк с конями.
sabakina
Утром мельком посмотрел про выборы… Там вообще творилось чёрт те что! Люди, простояв в очереди по три часа, разворачивались и уходили, ибо то компьютеры не работали, то электрического провода машины подсчёта голосов не хватило длины до розетки, то поимённые списки избирателей так и не привезли…
Мамука Петрович
А ранее в западных СМИ трубили о Горбачеве как о великом реформаторе, теперь сравнение с ним подразумевает развал, предательство, разруху…
faterdom
Если из наших, наверное, Хрущёв — более подходящая аналогия. Кстати, Хрущёв и заложил будущий крах СССР. Горбачёв только на весла приналёг, так же самодурно и авторитарно продавив гибельные «реформы».
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter