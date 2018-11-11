Итоги недели. Оговорка по Фрейду или государственная тайна?

Талончик на роды

Граждане должны понять, что рожать детей без спроса у государства – это каменный век. Мы намерены в скором времени к сайту Госуслуг подключить специальное приложение. Там достаточно зарегистрироваться по отпечаткам пальцев, скан-копии паспорта, справке 2-НДФЛ, ПТС автомобиля и выписке из реестра на право собственности. После этого роботизированная система оценит вашу готовность стать родителем и с помощью голосового оповещения на ближайшей радиоточке сообщит о своём решении. Списание средств со счёта пойдёт на реформу соцобеспечения и борьбу с бедностью в среде чиновников.

Как подленько звучит: "Извинилась за свои слова"...



Извинилась, если это самооправдание с кучей оговорок в защиту себя можно назвать извинениями, только чтобы удержатся в кресле.



Как быстро отрываются от реальностей жизни эти "чинушки". Получают зарплату ста родительниц, которые именно работают и налоги платят на содержание таких. Столько ляпов за последнее время. Вот и проявляются в полной мере последствия "бабы егэ" и поклонение потребительству. Пустой внутренний мир, что оторопь берёт. И спасибо интернету, что можем видеть таких "заботливых" слуг народа.





А за свои слова нужно отвечать! Не оправдываться, а найти мужество признаться в своём скудоумии.

Скудоумие это у государства, которое выстроило такую систему, в которой к управлению и принятию решений государством приходят люди, не имеющие ни опыта армейской службы, ни опыта работы с людьми, находящиеся в полном неведении того, как живёт народ. Раньше, чтобы дойти до депутата Верховного Совета или стать делегатом, надо было отпахать от обычного слесаря, до начальника цеха или от комбайнёра до председателя колхоза, пройдя все ступени. А тут что? 29 лет - чиновник, за что-то отвечающий, но не отвечающий за базар. Надо её принудительно загнать учителем физкультуры в школе, где-нибудь в глубинке Свердловской области лет на пять, что бы она со своим могучим опытом помогла реализовать потенциал молодёжи в условиях, где это практически невозможно в виду отсутствия мало-мальски пригодной спортивной (любой) базы.

Интересно, какую роль играло государство в достижении её спортивных результатов.

Преступление и наказание. Век XXI

Не, ну барин на зоне, в натуре, берега потерял. Баланду травит, но хотя б обои нормальные замантулил. Как в таких-то условиях кишку бить? И пусть проблему не ломает!

Ну что, можно сделать вывод. Система, любая система государства полностью "сгнила". И, вероятно, уже не восстановится. Так скажите, что вообще происходит? Гражданская власть отметилась своими представителями "макарошками и 3500 в месяц народу хватит" и "зачем рожали, государство вам не должно", видео из ярославской колонии и изнасиловании своими же дознавательницы, " денег нет, но вы держитесь" и много ещё чего! Так что происходит-то в стране? Или уже это не страна с гражданской, правоохранительной и судебной системой, а просто перекати-поле?

Такое вот фото и действия толкают на совершение преступлений, убил детей и жирует! А чего, можно же! Убил и посижу с шашлычками и крабами. Даже на воле такого нет! Полная деградация системы, причём любой!

А вы думали, там его воспитывать, исправлять будут? Щазз...

Ничего удивительного, странно, что нет фото с женщинами пониженной социальной ответственности. Первые годы были публикации ничем не подтвержденные, что кто-то из этой банды покончил с собой в заключении, и якобы это были двойники, а самих персонажей таким образом вызволили.



Не освящена роль в крышевании Цапков некого заместителя председателя суда. А художественный фильм по мотивам банды Цапков просто издевательство. А как там прокурорша с земельными участками в несколько десятков гектаров? Потому что не ее это было дело? На секунду представьте, что вся страна под контролем Цапков, и чем мы будем отличаться от бандерии? Фашизм-идеология криминалитета, пример Германии 20-30-х и Украины забывать нельзя.

Тут давеча прошёл материал из Уфы об изнасиловании. А потом стало выясняться, что всё было по согласию. Так и здесь. Вероятно, стол был накрыт для "кума", который вышел из комнаты по нужде, а бандюга в этот момент прокрался туда и заснял себя на фоне всего...

Нас уже не интересуют вопросы, на чьей стороне сегодня российское правосудие и чего (сколько?) оно стоит.

Снова понад усе

Дела идут! Вот буквально накануне наш средний научный сотрудник сделал уникальное открытие. Делая врезку в газовую трубу, дабы снизить доходы агрессора от транзита газа и повысить энергонезависимость своей дачи, он взрывом был отброшен в песчаный карьер. Там его ждала удивительная находка: на глубине, соответствующей слоям мезозоя, - монета в 2 гривны. Вы спросите, как она там оказалась, и я вам отвечу: когда России не было и в помине, и когда Крым вместе с Мустафой Джемилевым был наш, мы уже вели торговлю говорящими на мове археоптериксами.

С чем, простите?.. Так нет у нас никакого фашизма!

Идет активная промывка мозгов местной детворе... что же из них вырастет?.. полагаю? пушечное мясо. Что касается еврейских погромов... сомневаюсь? что до них дойдет дело... слишком мало там евреев, а те, которые имеются, умело купили себе индульгенцию на неприкасаемость.

Германии очень нужны рабочие руки и дети, что бы компенсировать убыль населения и на сегодняшний день Украина наиболее подходит на роль страны-донора, тем более, что Польшей украинцы уже "наелись" и сейчас ищут другие страны, для заработка.

А на счет безопасности, при всех отрицательных качествах жизни нынешней Украины, на её улицах дежурит очень много полиции и при соответствующих условиях, а защита граждан ЕС, одно из них, полиция Украины умеет быстро и эффективно работать

А давайте пригласим детей украинских депутатов на Ёлку в Кремль? Да пошире в СМИ разгласим.

Билет в один конец

Ну шо сказать, ну шо сказать… всё закономерно. Не пожелай другому… лучше разберись в своём хозяйстве, ведомстве, а то придётся великой космической державе заниматься выпуском батутов усиленно!

Да наши эффективные мнагеры и производство батутов провалят.

Я, например, примерно те же мысли высказывал, ещё когда Рогозин упомянул про батуты.

Возможно, для кого-то было не столь очевидно, но даже на тот момент Россия не вела практически исследований в космосе с конца 80-х, практически не было подвижек в новых РН, зряплаты в отрасли были… за такие можно было не работать, а даже немного вредить…

Когда было сказано про батуты — были относительно жирные годы (Маск ещё не начал разворачиваться). Ну… история ничему не учит. Пожинаем плоды.

Могу "обрадовать": тут тоже надо налаживать производство, ибо все батуты (спортивные снаряды), которые продаются в РФ, зарубежного производства.

Будут летать все на своих кораблях. Делов-то. Автор, не плачь.

Уточните, куда летать-то будут? МКС через несколько годиков выработает свой ресурс. Для Марса и Луны нет ракет. Да и для полётов к своим поместьям на Лазурный берег Франции, в Майами, в Швейцарию руководству «Роскосмоса» ракеты не нужны.

Ось Гурбангулы

Читаю словно про Россию.

Скорее, про Ливию времён Каддафи… Когда вы в России видели бесплатные электричество и прочее? Не было и не будет.

«…поднял над собой золотой гриф от штанги. Не бог весть какое спортивное достижение. Стандартный гриф штанги тянет на 20 килограммов».

Ну, если из золота, то около полтинника.

Как сосчитал, поделись опытом. Если исходные данные штанги неизвестны… Да и не золотая она, а позолоченная, так как это всего лишь символический стержень штанги. Как пишут местные СМИ, Бердымухамедов продемонстрировал собравшимся свои спортивные навыки, подняв позолоченный гриф над головой, после чего вернул стержень на место. А на ЧМ по тяжёлой атлетике опять лидирует Китай. Туркменистан занимает восьмое место. А там, судя по фото, вообще всё позолочено — и панели стен, и сам длинный стол для заседаний.

Под контролем Чурова

«Волшебство» — это если в США победят коммунисты, а существующее лжевластие — цирк с конями.

Утром мельком посмотрел про выборы… Там вообще творилось чёрт те что! Люди, простояв в очереди по три часа, разворачивались и уходили, ибо то компьютеры не работали, то электрического провода машины подсчёта голосов не хватило длины до розетки, то поимённые списки избирателей так и не привезли…

А ранее в западных СМИ трубили о Горбачеве как о великом реформаторе, теперь сравнение с ним подразумевает развал, предательство, разруху…

Если из наших, наверное, Хрущёв — более подходящая аналогия. Кстати, Хрущёв и заложил будущий крах СССР. Горбачёв только на весла приналёг, так же самодурно и авторитарно продавив гибельные «реформы».